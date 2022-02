Putin je nový Hitler a naprostý šílenec. Mnoho lidí nevěřilo tomu, že to udělá, říká Ukrajinka z Kyjeva

„Zdálo se to jako totální šílenství. Navzdory všem těm zprávám v západních médiích mnoho lidí na Ukrajině nevěřilo, že to (Vladimir) Putin udělá. Ale stalo se to,“ říká Tetiana Pečončiková, která vede lidskoprávní organizaci ZMINA. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz popsala svou prvotní reakci na ruský vpád na Ukrajinu i to, jak ve svém kyjevském bytě čeká se sbaleným batohem, jestli se ozve siréna. Pro Západ má jediný vzkaz: Zastavte Putina. Rozhovor Kyjev 22:07 24. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tetiana Pečončiková z organizace ZMINA během návštěvy Prahy v roce 2020, kdy společně s místopředsedou krymskotatarského medžlisu Narimanem Dželjalem poskytla serveru iROZHLAS.cz rozhovor | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Kde právě teď jste a jaká je kolem vás situace?

Právě teď jsem ve svém bytě v Kyjevě, nedaleko centra města. Dnes kolem páté hodiny ráno mě probudil zvuk exploze, hned jsem se proto podívala na zprávy a přečetla si, že Putin začal vojenskou operaci na Donbase. Ve skutečnosti to ale nebylo jen na Donbase. Začali bombardovat celou řadu měst po celé Ukrajině včetně těch, která leží v západní části Ukrajiny. Bomby dopadly také na některá letiště a ukrajinské vojenské objekty.

Sad morning of the day my city was attacked by Russia alongside with many other peaceful Ukrainian cities #stopPutin #terroRussia #AggressionFederation pic.twitter.com/lwhaz2k63r — Tetiana Pechonchyk (@penshark) February 24, 2022

Samozřejmě to pro nás byl obrovský šok, i když média po dobu několika posledních měsíců varují, že takový útok může přijít, a přestože jsme se stali terčem útoku už před osmi lety. Tehdy zahájili okupaci Krymu a Donbasu, teď zaútočili na celou Ukrajinu.

KDO JE TETIANA PEČONČIKOVÁ? Tetiana Pečončiková je zástupkyní ukrajinské nevládní organizace Human Rights Center ZMINA monitorující stav lidských práv na Krymu. Žije v Kyjevě.

Mojí první reakcí tedy bylo, že jsem zapnula televizi i rádio, abych věděla, co se děje. Kromě toho poslouchám také městský rozhlas. Pokud se spustí sirény, musíme běžet pryč a evakuovat se. Připravila jsem proto batoh s nezbytnými věcmi, jako jsou léky, dokumenty, nějaké peníze, jídlo a vodu. Taky jsem si udělala zásoby vody doma, pokud by mělo být vody nedostatek.

Protože vedu lidskoprávní organizaci, snažila jsem se také zjistit, kde jsou všichni naši zaměstnanci. Většina lidí je víceméně v bezpečí, ve městě ale byla dopravní zácpa. Lidé se snaží opustit Kyjev, další si chtějí vybrat peníze, tvoří se proto dlouhé fronty u bankomatů, a jiní se snaží nakoupit si nějaké jídlo domů.

Ukrajinské vojenské síly se mezitím snaží bránit zemi. Rusové totiž zahájili operaci nejen z Donbasu, ale také ze severu a z jihu – z několika různých směrů. Ukrajinské vojenské síly se proto snaží bránit a bojovat. Víme o sestřelení několika ruských letadel a také o zhruba 50 mrtvých vojácích. Takové informace máme pro tuto chvíli. (Rozhovor proběhl ve čtvrtek dopoledne, pozn. red.)

Následky raketového útoku na jeden z objektů Pohraniční služby Ukrajiny v Kyjevské oblasti. #StopRussianAggression



Ministerstvo vnitra Ukrajiny pic.twitter.com/zTg6Fj7jLD — UKR Embassy in CZE (@UKRinCZE) February 24, 2022

Jak daleko máte úkryt, do kterého poběžíte v případě nouze?

Jak jsem říkala, už osm let čelíme ruské agresi, která se nyní proměnila v agresi obrovského rozsahu. Rusové chtějí v zemi vyvolat paniku a pro nás samozřejmě není vůbec lehké zachovat si chladnou hlavu, když se vaše země ocitne pod palbou. Máme ale k dispozici mapu s podzemními úkryty, do kterých se lidé mohou evakuovat v případě bombardování, jako jsou různé sklepy v budovách a bytových domech. Například v Kyjevě se lidé mohou schovat také do metra. Lidé, kteří mají strach, už tam také jsou. Je tam pro ně zajištěn přísun vody a veškerá hromadná doprava je dnes pro všechny zdarma, takže metro může využít každý, aniž by za to musel platit.

Takže víte, kam v případě nouze poběžíte?

Ano, bydlím asi pět minut od metra a tam poběžím, pokud zazní sirény. Starosta Kyjeva Vitalij Kličko už všechny obyvatele vyzval, aby utekli do sklepů nebo do metra hned, co sirény uslyší.

Putin sice prohlásil, že Rusko prý nemá v plánu okupaci ukrajinského území. Slova o tom, že bude usilovat o “demilitarizaci a denacifikaci” Ukrajiny, postavení lidí před soud atd. ale naznačují, že dneškem ruské akce jasně nekončí. 12 letišť na jihu Ruska zastavuje provoz do 2.3. pic.twitter.com/1S0JfoEDiM — Ivana Milenkovičová (@IMilenkovicova) February 24, 2022

‚Putin je šílenec‘

Jak jste na zprávy o zahájení útoku na Ukrajinu reagovala?

Kromě toho, že jsem zjišťovala, kde jsou moji příbuzní a naši zaměstnanci, jsem také zkontaktovala kolegy a přátele v zahraničí. Požádala jsem je, aby vyšli do ulic, protože to není jen o nás. Jde o bezpečnost celé Evropy a jestliže Putin nebude zastaven, myslím, že může začít třetí světová válka. Po Ukrajině totiž mohou následovat další. Jeho projev byl naprosto šílený – je to nový Hitler. Budeme bojovat, pro mnohé z nás… Budeme za to bojovat… Promiňte. (Tetiana přes pláč není schopná mluvit) My jen potřebujeme, aby proti tomu lidé protestovali.

Jak lidé kolem vás na celou tuhle situaci reagují? Cítíte kolem sebe paniku, zděšení?

Lidé na to reagují různě. Rusko je agresor, který okupuje ukrajinské území a 15 tisíc lidí už v tomto ozbrojeném konfliktu za posledních osm let zahynulo, přesto mnoho lidí nevěřilo, že by mohlo dojít i na letecké údery a válku velkého rozsahu. Zdálo se to jako totální šílenství. Navzdory všem těm zprávám v západních médiích mnoho lidí na Ukrajině nevěřilo, že to Putin udělá. Ale stalo se to.

Stalo se to v noci a pro nás je v tomto okamžiku důležité, abychom zůstali silní a podporovali naši armádu. Chci také vzkázat ostatním zemím i vaší vládě: pomozte Ukrajině, poskytněte jí zbraně a peníze a zaveďte sankce, které budou pro ruskou ekonomiku smrtící. Odpojte Rusko od (mezinárodního platebního systému) SWIFT a udělejte všechno pro to, abyste to zastavili, protože Putin je naprostý šílenec.

#Ukraine Despite attacks and air raid sirens sounded in the Ukrainian capital, Kyiv, people are queuing up to donate blood.



Full solidarity with Ukraine. It is heartbreaking to see it attacked by the Kremlin. As a child, I used to spend summers in Ukraine with my grandparents pic.twitter.com/q1ovwibGXg — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 24, 2022

‚Nutí Rusy zabíjet Ukrajince‘

Vaše rodina a přátelé jsou všichni v pořádku?

Ano, naštěstí jsou v pořádku. V médiích se nicméně objevují zprávy o mrtvých a bombardování mnoha ukrajinských měst, mrtvých proto bude přibývat.

Ukrajinská armáda ale bojuje a my budeme dělat vše pro to, abychom naši zemi ochránili a mohli tu zůstat.

Jak těžká je pro vás osobně tato situace? Máte strach z toho, co ještě může přijít?

Na obou stranách může dojít k velkému krveprolití. Posílali jsme zprávy našim příbuzným v Rusku, aby vyšli do ulic protestovat a zastavili Putina, jinak to bude skutečně krvavé. Nemůžeme ale dělat nic jiného, abychom náš domov ochránili.

V Rusku tedy máte nějaké členy rodiny?

Ano, nejsou sice z blízkého kruhu rodiny, máme ale příbuzné v Moskevské a Rostovské oblasti. Právě jim jsem psala zprávu. Nejsou sice politicky aktivní, ale podle mě teď nehraje roli, jestli je někdo politicky aktivní, nebo ne. Putin nutí Rusy, aby zabíjeli Ukrajince a Ukrajince, aby zabíjeli Rusy. Myslím, že lidé na Ukrajině a v Rusku nemají jinou možnost, než vyjít do ulic, protestovat a svrhnout Putinovu vládu. V opačném případě dojde na velké krveprolití.

Hlavní ruský vyšetřovací úřad varoval před konáním nepovolených masových akcí poté, co v různých městech vyšli někteří lidé na sólo protesty proti ruské invazi na Ukrajinu. Prakticky okamžitě jsou zatýkáni. https://t.co/y9n8Q8Ycsd — Ivana Milenkovičová (@IMilenkovicova) February 24, 2022

Svět v nebezpečí

Víte, co budete dělat dál? Zvažujete i odchod ze země, pokud to bude nezbytné?

Snažíme se dělat, co můžeme. Nejsme příslušníci armády, takže se snažíme zůstat klidní, podpořit naše vojáky a ověřovat si všechny informace, protože se objevuje hodně falešných zpráv. Rusové chtějí, aby lidé na Ukrajině panikařili a v panice dělali chyby.

Také je důležité vyzývat k reakci ostatní národy, které dnes sledují, jak ruská letadla střílejí po pokojných Ukrajincích. Svět se ocitl ve velmi nebezpečné situaci, vlády proto musí na tuto eskalaci reagovat co nejostřeji.

Je těžké získávat za této situace pravdivé informace, a ne dezinformace a falešné zprávy?

Aktuální zprávy přinášejí mimo jiné také oficiální kanály. Prezident (Volodymyr) Zelenskyj vystupuje každou hodinu alespoň s krátkým projevem, kde popisuje, co se aktuálně děje. Máme také informace od policie, která začala rozdávat zbraně všem mužům na Ukrajině, kteří jsou ochotní bránit zemi se zbraní v ruce. Informace získáváme také od města, je tedy hned několik oficiálních informačních kanálů, které přinášejí aktuální zprávy a vydávají instrukce, co mají lidé v případě bombardování dělat.

Máte na závěr ještě nějakou zprávu, kterou byste chtěla vzkázat vládám a politikům západních zemí?

Moje zpráva je jednoduchá: zastavte Putina. Před osmi lety začal okupovat Krym a pak následovala válka na Donbasu. V reakci na to jsme po celou dobu žádali o pomoc, sankce ale nebyly dostatečné a reakce přišla pozdě.

Teď máme poslední možnost, jak předejít globální válce. Je potřeba udělat několik jednoduchých věcí – poskytnout Ukrajině zbraně, peníze a také zasáhnout ruský finanční systém. Aby byly sankce skutečně účinné, je zapotřebí zastavit s Ruskem veškeré obchody. V opačném případě nevím, co se stane se světem za rok, za pět nebo deset let.