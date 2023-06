Ukrajinská protiofenziva visí ve vzduchu, Kyjev ale nic nepotvrdil, ani nevyvrátil, připomíná Romancov

Ukrajinská protiofenziva začala v neděli, tvrdí Moskva. Politický geograf Michael Romancov ale připomíná, že Ukrajina se k tomu nevyjádřila. „Kyjev a Moskva mají stále ještě představu, že situace na bojišti dá odpověď na celou řadu otázek, které by se jinak musely z jejich pohledu složitě vyjednávat,“ tvrdí Romancov v pořadu Jak to vidí... na Dvojce. Praha 14:56 5. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ukrajinský voják odpočívá po boji poblíž Bachmutu | Zdroj: Reuters

Kdy začne nebo zda už začala ukrajinská protiofenziva, není jasné. „Ruské zdroje tvrdí, že začala v neděli. Ukrajinci zatím nic oficiálně nepotvrdili, nevyvrátili, ani neoznámili,“ shrnuje Romancov. „Ale visí to ve vzduchu.“

„Kyjev a Moskva mají stále ještě představu, že situace na bojišti dá odpověď na celou řadu otázek, které by se jinak musely z jejich pohledu složitě vyjednávat. Myslím, že ani Kyjev, ani Moskva teď nemají vůli usednout k jednacímu stolu,“ soudí Romancov, který působí na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy a na Metropolitní univerzitě Praha.

Podle něj Moskvě napomáhá i nedávno zveřejněné maďarské video, které vyzývá k míru, obsahuje ale záběr na ukrajinskou mapu bez poloostrova Krym. Ten Rusko anektovalo v roce 2014 a Ukrajina trvá na jeho navrácení.

„Maďarsko je v tento okamžik nejviditelnější unijní a alianční stát, který nebere v úvahu, že válku někdo prostě spustil. Maďarská vláda neuznala ani anexi Krymu Ruskem. To znamená, že Budapešť se sice v mnoha ohledech chová jako rebelující, ale standardní evropský stát – a pak zveřejní toto video. To neslouží primárně zájmu Maďarska, ale Ruska,“ domnívá se politický geograf.

Zatímco v Maďarsku říší proruský narativ přímo vláda, například na Slovensku, které míří k parlamentním volbám a premiérem by se mohl znovu stát Robert Fico, sílí proruská propaganda. Prohlásila to prezidentka Zuzana Čaputová.

„V zásadě ve všech zemích se objevují problémy spojené s tím, že státy podporují Ukrajinu.“

„V zásadě ve všech zemích se objevují problémy spojené s tím, že státy podporují Ukrajinu. Například v Polsku je celonárodní shoda na tom, že je nezbytné Ukrajinu podporovat, ale přesto se v souvislosti s exportem ukrajinské pšenice přes polské území ukázalo, že někteří polští zemědělci s tím mají problém,“ připomíná politický geograf.

„Obecně si ale myslím, že východní křeslo Severoatlantické aliance ale nemá důvod měnit svoji pozici,“ shrnuje Romancov.

Švédsko do NATO

Do NATO by brzy mohlo vstoupit po Finsku také Švédsko, odhaduje Romancov, a to přesto, že vstup země do spolku blokovala Ankara.

„Turecko si zvolilo staronového prezidenta a víme, že jedním z hostů Recepa Erdogana už byl generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Já myslím, že situace se poměrně rychle změní, nebude trvat dlouho, a Švédsko přivítáme v řadách Aliance,“ očekává Romancov.

Stoltenberg prohlásil, že Švédsko by se členem NATO mohlo stát ještě před červencovým summitem ve Vilniusu.

