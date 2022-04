Brit bojující za Ukrajinu se měl vzdát Rusům. Ti zveřejnili nahrávku z jeho výslechu

Ruské ministerstvo obrany zveřejnilo videozáznam, na němž vystupuje údajně zajatý Brit, který měl bojovat na Ukrajině na straně ukrajinských sil a vzdát se Rusům, uvedla v pátek agentura Interfax. Videozáznam přinesla na svém webu ruská armádní televize. Vyzdvihla, že Brit cizincům doporučil, aby se do bojů na Ukrajině nezapojovali. Moskva 18:30 29. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Andrew Hill složil zbraně a v Mykolajivské oblasti se vzdal ruským vojákům,“ citoval Interfax ministerstvo obrany (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„Andrew Hill složil zbraně a v Mykolajivské oblasti se vzdal ruským vojákům,“ citoval Interfax ministerstvo obrany. „Byl raněn a skupina žoldnéřů, v níž bojoval, byla poražena,“ uvedl podle agentury dále úřad.

Muž s provizorně vyhlížejícím obvazem na hlavě a rukou v sádře ve videozáznamu sdělil, že se narodil v Plymouthu, na Ukrajinu přijel přes Polsko a bojoval v sedmičlenné skupině. Televize Zvezda zdůraznila, že podle jeho slov mu za účast v bojích nikdo neplatil, přestože mu byl plat slíben. Interfax zase napsal, že muž nedokázal vysvětlit, kdo skupině velel.

Údajný zajatec v závěru zveřejněného videa odrazuje cizince od účasti v bojích na Ukrajině. „Musí si to promyslet. Nás se to netýká,“ odpověděl na otázku lidí za kamerou, co by vzkázal „dalším anglicky hovořícím lidem“.

Lidé, kteří mu na videozáznamu pokládají otázky, ho ubezpečili, že se mu dostane zdravotnické pomoci. Nedokázali mu ale odpovědět na dotaz, kdy bude poslán zpět do Británie, všimla si agentura Interfax. Agentura Reuters napsala, že muž na záznamu mluví s britským přízvukem.