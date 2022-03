Herec, boxer i ostřílený diplomat. Kdo dodává Ukrajincům naději, kdo reprezentuje navenek?

Upírají se na ně zraky nejen Ukrajinců, jejich kroky sledují lidé z celého světa, kteří společně s nimi prožívají válku. Volodymyr Zelenskyj, Vitalij Kličko, Olexij Reznikov a Dmytro Kuleba. Kdo jsou a kde se vzali? Čtyři tváře ukrajinského boje za suverenitu představuje server iROZHLAS.cz. Doporučujeme Kyjev 5:00 2. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volodymyr Zelenskyj, Vitalij Kličko, Olexij Reznikov a Dmytro Kuleba | Foto: Reuters | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Zelenského vystoupení ze stínu

Ještě před pár lety byl spojován se zábavnými televizními pořady a romantickými komediemi, v současnosti je symbolem odporu proti agresivní velmocenské politice Ruska. Volodymyr Zelenskyj se v minulosti proslavil zejména díky pořadu Sluha národa. Vedle toho propůjčil nynější prezident hlas pro medvěda Paddingtona v ukrajinštině.

List The Washington Post spekuloval nad tím, zda mohlo herecké zázemí Zelenského připravit na současnou roli lídra. S tím souhlasí ukrajinista David Svoboda z Ústavu pro studium totalitních režimů. „Usmála se na něj štěstěna,“ označil proměnu z komika v prezidenta.

„Volodymyr Zelenskyj se projevil jako člověk, který měl do státnického formátu na hony daleko. A to ještě ve chvílích bezprostředně před invazí,“ poukázal Svoboda. Vyřešení konfliktu s Ruskem přitom bylo jedním z jeho předsevzetí, když vstupoval do prezidentské funkce.

Neobratná komunikace i pochybné schopnosti v roli velitele. Popularita Zelenského v době eskalace klesá Číst článek

Eskalace rusko-ukrajinských vztahů na začátku února se promítla do poklesu jeho popularity. „Ukrajinci čím dále více pochybují o tom, že v případě rozpoutání větších vojenských akcí bude Zelenskyj schopen plnit roli vrchního velitele,“ řekla před dvěma týdny pro iROZHLAS.cz Lenka Víchová.

Podle Svobody to do určité míry platí i nyní. Zelenskyj podle něj donedávna vystupoval v intencích své populistické politiky, když odmítal varování západních médií o možné ruské agresi. „Jak začaly dopadat ruské rakety, tak mávnutím kouzelného proutku začal televizní bavič hrát roli státníka. Tu hraje velice správně, protože ho do ní nutí sám život,“ komentoval.

„U prezidenta Volodymyra Zelenského nastal markantní posun,“ popsal analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Pavel Havlíček, podle kterého nyní není relevantní spojovat ukrajinského prezidenta s hereckou minulostí, protože svými současnými kroky překročil její stín.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj | Foto: Ukrajinská prezidentská kancelář | Zdroj: Reuters

„V poslední době se začal věnovat řadě klíčových reforem. Mezi nimi například justiční reformě a boji proti korupci, v podstatě vymýcení oligarchátu. To jsou věci, které mají obrovský rozsah na Ukrajině a on (prezident Zelenskyj) na jejich schválení osobně tlačil. Bylo znát, že to není jen další politik, který si jde nahrabat, jít si tam na pár let sednout a následně z ukrajinské politiky odejít,“ řekl pro server iROZHLAS.cz Havlíček.

Podle analytika je ukrajinský prezident klíčovou postavou nejen na politické, ale také na společenské úrovni, dá se označit za hnací motor ukrajinského zapáleného boje proti ruskému útoku.

„Svými pravidelnými přenosy dodává naději a podporuje Ukrajince všude po zemi, kde se dnes válčí,“ řekl analytik AMO. Což se plně ukázalo, když o víkendu Zelenskyj odmítl nabídku Spojených států o evakuaci. „Potřebuji munici, ne odvoz,“ prohlásil.

Bez povšimnutí také nezůstává další obrat. A to je shoda v postojích s Petrem Porošenkem, někdejším ukrajinským prezidentem. Ještě donedávna to byl přitom rival, také proti němu mířila jedna z reforem, které nechal Zelenskyj schválit. Nyní vystupují jednotně.

“How long do you think you can hold out?”



“Forever.”



Former Ukrainian President @poroshenko takes up a Kalashnikov rifle alongside civilian defense forces as he speaks to @JohnBerman from the streets of Kyiv. pic.twitter.com/jxGl6BKgZR — CNN (@CNN) February 25, 2022

Kličkova silová politika

Někdejší boxerský šampion, nynější politik a příležitostný šachista s českou stopou. S rodinou strávil několik let v Československu, když navštěvoval pět let Gymnázium Mimoň pro děti sovětských vojáků. V současné době však brání „své“ město. Starostou Kyjeva se stal Vitalij Kličko v roce 2014 poté, co odložil ambice stát se ukrajinským prezidentem.

„Co se týče potenciální prezidentské dráhy a politické kariéry Vitalije Klička – byly tam otazníky. Existuje poměrně silná kritika vůči němu. Nicméně v těchto momentech je i on velice výrazná osobnost. Jemu silová politika hodně vyhovuje,“ zhodnotil jeho dosavadní dráhu analytik Havlíček.

V době narůstajícího napětí narukoval Kličko do záložní armády a prakticky okamžitě po ruské invazi se postavil proti politice Kremlu. „Nemám jinou možnost. Musím to udělat. Budu bojovat,“ prohlásil.

ESPN

@espn Former heavyweight champion Vitali Klitschko, the mayor of Ukraine's capital of Kyiv, plans to take up arms to defend against Russia's invasion along with his brother, Wladimir.



More: es.pn/3sg25vX 10531 65158

„Ukrajinský lid je silný. A v této hrozné zkoušce zůstane sám sobě věrný. Lid touží po suverenitě a míru,“ připomněl Kličkovo vyjádření list Independent. Podle Havlíčka je Kličkovou výhodou jeho mediální známost. Přitahuje totiž pozornost a mluví o něm osobnosti ve světě, což vrhá na válku na Ukrajině další světlo.

„Je zajímavým a výrazným obráncem města. Stejně jako v případě Volodymyra Zelenského zůstává mezi svými a je silným vůdcem v krizové situaci,“ upozornil Havlíček.

Aktuální válka na Ukrajině není prvním bojem, ve kterém se Kličko angažuje. Už v letech 2013 a 2014 byl jednou z výrazných tváří Euromajdanu, jež vedl ke svržení prezidenta Viktora Janukovyče a ustavení prozatímní vlády.

Zpravodajka Milenkovičová: Poslední dny ukázaly, že rozhodnutí o Donbasu v Rusku závisí na jediném člověku Číst článek

Kličko se tehdy již jako starosta Kyjeva vyjadřoval proti násilnému rozehnání aktivistů a byl hlasitým kritikem někdejšího prezidenta, uvedl Kyiv Post. „Události Euromajdanu vynesly Vitalije Klička vzhůru, nicméně probíhaly bez většího přičinění politických elit. Bylo to hnutí zdola,“ popsal Svoboda.

Ukrajinista však dodal, že právě Kličko se stal posledním z tria Porošenko (prezident), Jaceňuk (premiér), Kličko, který se ještě udržel ve funkci.

Reznikovův katapult

Naopak relativním nováčkem na politické scéně je Olexij Reznikov, kterého jako ministra obrany „katapultovaly“ temné dny do klíčové pozice. Funkce se přitom ujal teprve v listopadu loňského roku.

Už dříve působil v ukrajinské vládě, mimo jiné jako místopředseda, dále jako ministr pro reintegraci dočasně okupovaných území Ukrajiny, byl zástupce vedoucího státní správy Kyjeva a náměstek primátora městské rady.

Oleksii Reznikov

@oleksiireznikov 🇷🇺is preparing to launch an info&psycho operation.Its goal is to break the resistance of🇺🇦ppl&army. At 1st,they can arrange a breakdown of connection.After-the spread of massive FAKE messages that 🇺🇦country leadership has agreed to give up.We’re in Kyiv!No surrender!Only victory! 11007 58373

Jako vedoucí ukrajinské národní delegace jednal v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy a následně byl již prezidentem Zelenským vybrán, aby zastupoval Ukrajinu v pracovní politické podskupině ohledně urovnání války na Donbasu.

Jeho účinkování v současné vládě je podle analytika Havlíčka spjato s ukrajinským prezidentem. „Hodně viditelná je zde linka loajality a osobního propojení na Volodymyra Zelenského,“ upozornil.

Záběr z videa prezidenta Zelenského, Olexij Reznikov je druhý zleva | Zdroj: Reuters

Reznikov se po prezidentově boku objevil na videu z minulého týdne, na kterém Zelenskyj ujišťoval obyvatele Kyjeva, že setrval v místech bojů a pokračoval v obraně.

V pondělí se pak účastnil jednání s Ruskem, ke kterému došlo na ukrajinsko-běloruské hranici. Šlo o první schůzku vyjednávačů bojujících stran od začátku ruské invaze. Výsledkem byla shoda na dalším kole rozhovorů, bez dalšího upřesnění.

Zahraniční politika Kuleby

Diplomatická oblast konfliktu má nicméně vlastní tvář, kterou znázorňuje ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Ten má za sebou letité zkušenosti z diplomacie. Na ukrajinském ministerstvu zahraničí působí od roku 2003. Kvůli nesouhlasu s diskurzem bývalého ukrajinského prezidenta Janukovyče v roce 2013 opustil veřejnou službu. Následně se aktivně účastnil protestů Euromajdanu.

Na vrcholu raných fází ruské agrese proti Ukrajině v roce 2014 se Kuleba rozhodl vrátit na ministerstvo zahraničních věcí. Do agendy ministerstva zavedl pojmy jako digitální diplomacie, strategická komunikace, kulturní a veřejná diplomacie.

V roce 2016 byl Kuleba jmenován stálým zástupcem Ukrajiny v Radě Evropy. Poté byl místopředsedou vlády pro záležitosti evropských vztahů a nyní dva roky působí jako ministr zahraničních věcí.

Ukrajinský ministr Dmytro Kuleba | Foto: Yves Herman | Zdroj: Reuters

„Je to schopný politik, který v současnosti hájí pozici a jméno Ukrajiny, zasazuje se o ostrou reakci vůči Kremlu,“ zmínil Havlíček. Kuleba je podle něj „motorem“ myšlenkových změn a postupné přeorientace vůči Evropě.

Ty nabraly na obrátkách také v kontextu současné války na Ukrajině. Prezident Zelenskyj v pondělí podepsal žádost o přijetí země do evropského společenství. „Obracíme se na Evropskou unii kvůli bezodkladnému připojení Ukrajiny podle nové speciální procedury,“ prohlásil Zelenskyj. „Naším cílem je být spolu se všemi Evropany a hlavně být rovnoprávní,“ řekl.

Prezidenti osmi unijních států vyzvali k udělení statusu kandidáta Ukrajině, žádali také zahájit přístupová jednání. Představitelé Bulharska, Česka, Estonska, Lotyšska, Litvy, Polska, Slovenska a Slovinska tak učinili v otevřeném dopisu. Status totiž musí udělit jednomyslně Evropská rada.

Platíme příliš vysokou cenu za to, že chceme vyznávat stejné hodnoty jako vy, řekl Zelenskyj europoslancům Číst článek

„Můžeme očekávat, že v nejbližší době rada řekne, že se Ukrajina potenciálně může stát členem. Síla okamžiku je taková, že si nikdo nedovolí postavit se proti,“ zamýšlel se na twitteru expert na evropskou politiku Tomáš Weiss z Institutu mezinárodních studií FSV Univerzity Karlovy.

Upozornil však, že je to pouze začátek složité procedury, která je provázána mnohými mechanismy. „Přistupující stát musí upravit stovky, možná tisíce zákonů, aby odpovídaly společným evropským pravidlům,“ připomněl odborník.

Podle Havlíčka je zde však zásadní psychologický aspekt přihlášky. Dle jeho slov si jsou Ukrajinci vědomi, že to může být běh na dlouhou trať a přístupová jednání trvají několik let (například v případě Česka to bylo 10 let, pozn. red.). „Nyní je důležité uznání euroatlantických aspirací Ukrajiny,“ řekl pro iROZHLAS.cz analytik.

„Je to spíš gesto. Nicméně může mít velmi pozitivní efekt na ukrajinskou morálku a společenství ozbrojených sil,“ dodal Havlíček. Zároveň to z jeho pohledu může mít důsledek poté, co utichnou boje a situace v Evropě se promění.