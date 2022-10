Rusové útočí na ukrajinskou energetiku. Kdo může, stěhuje se na venkov, popisuje novinář Pohanka

Mnohá města na Ukrajině, která žila v posledních měsících v relativním klidu, čelí nyní náletům ruských raket a dronů, pravděpodobně íránské výroby, kterými Rusové ničí ukrajinskou infrastrukturu. „Nervozita se zvýšila, to je nepochybné, po těch útocích a poté, co začaly výpadky proudu. Vyřazeno je 30 procent kapacity elektráren, to bude znamenat velké problémy,“ popisuje po návratu z Ukrajiny novinář Vít Pohanka pro Český rozhlas Plus. Interview Plus Praha 22:39 26. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ranní pohled na východní část Kyjeva. Dnešním dnem začíná Ukrajina omezovat dodávky elektrické energie. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Na druhou stranu se prý ale nezdá, že by se Rusům dařilo vyvolat paniku nebo podlomit morálku Ukrajinců. „Spíš je opravdu cítit odhodlání. Troufnu si říci, že největší obavy byly zpočátku na jaře, kdy se báli, že se Ukrajina položí. To už teď cítit není,“ dodává.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby. Hostem je Vít Pohanka, spolupracovník Českého rozhlasu, který se vrátil před pár dny z Ukrajiny

Existují ale obavy z toho, že by Rusové mohli použít ještě ničivější zbraně než dosud, a to včetně jaderných. „Ale mějme na paměti, že ruské útoky už teď cílí na výrobu energie, což je vysloveně zaměřené na civilní obyvatelstvo a podlomení jeho morálky,“ podotýká.

„Člověk se snaží neustále mít všechny přístroje, počítač nebo mobil, nabité, protože nikdy neví, co se stane a kdy zůstane bez proudu,“ přibližuje s tím, že návštěva Kyjeva mu připomněla pobyt v Bagdádu v roce 2003, kde třeba fungovaly některé restaurace, ale v ulicích to už bylo ostřejší.

„Máme trochu zkreslený pocit, že celá ta země je zachvácená konfliktem. Samozřejmě bojuje o přežití, ale to neznamená, že by tam děti nechodily do školy a lidé do práce. V ulicích je samozřejmě vidět spoustu uniforem, ale neznamená to, že život nejde dál,“ doplňuje.

Demokrat Zelenskyj?

Pokud jde o zásobování, minimálně ve vnitrozemí k problémům nedochází a v obchodech je prý podobné zboží jako v Česku. „Jenom je prostě dražší, možná stejně drahé jako u nás, na což Ukrajinci nebyli zvyklí. Zatímco u nás je inflace 17 procent, tak zde v případě vajec, čaje nebo chleba mluvíme o desítkách procent, třeba 60 procentech oproti loňsku,“ srovnává.

Rusové provádějí podezřelou aktivitu v Záporožské elektrárně, varuje provozovatel zařízení Číst článek

„Jinými slovy ekonomika funguje, v obchodech je všeho, co člověk potřebuje, dostatek. Problém je v tom, že je to prostě drahé a že se asi nedá moc čekat, že by se v budoucích dnech něco zlepšilo,“ dodává Pohanka. Kdo může, zejména senioři a děti, se prý stěhuje na venkov, kde je navíc možné si zatopit v kamnech.

Ukrajina sice stejně jako Česko zažívá teplý podzim, přesto prý už začínají fungovat teplárny, které vyhřívají velká kyjevská sídliště. Mnozí Ukrajinci totiž nedbali výzev prezidenta Zelenského, aby šetřili elektřinou, a začali si přitápět přímotopy, což by mohlo vést k dalším výpadkům.

„Nesetkal jsem se s žádnými stížnostmi na prezidenta, ale to neznamená, že je to ideální politik. Určitě je to ideální lídr pro válku, ale neznamená to, že by se ke svým soupeřům choval jinak než jeho předchůdci. Není úplně ideální pro demokracii, jak by se mnozí mohli domnívat,“ uzavírá.

Jaká je na Ukrajině situace s korupcí? Poslechněte si rozhovor v Interview Plus.