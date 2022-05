Nechápu, proč Rusové nejsou schopni narušit západní dodávky zbraní Ukrajině, diví se vojenský analytik

Ukrajina žádá svět o víc zbraní a munice v bitvě o Donbas. Tu jejich ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil za největší bitvu od 2. světové války na území Evropy. „Je to hlavně bitva dělostřelectva a obrněných vozidel, takže Ukrajina potřebuje maximální množství dělostřeleckých zbraní. Především těch s velkým dostřelem, aby mohli Ukrajinci Rusy přestřelit. Potřeba jsou také obrněná vozidla,“ uvádí vojenský a bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. Praha 19:04 25. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zničená vojenská technika na sídlišti v Mariupolu | Foto: Alexander Ermochenko | Zdroj: Reuters

Ukrajina disponuje vlastním systémem pro řízení dělostřelecké palby. „Používají decentralizovaný systém, který pracuje na bázi mobilní aplikace. Ta funguje podobně jako aplikace systému Uber,“ dodává Visingr pro Český rozhlas Plus.

Jaký je současný poměr sil Ruska a Ukrajiny, co se zbraní týče? V Tématu dne na tyto otázky odpovídají hovoří tři vojenští experti

A Visingr pokračuje: „Když do této aplikace zadají vojáci souřadnice cíle, tak je systém automaticky předává nejbližšímu vhodnému ukrajinskému dělu nebo raketometu. To Ukrajincům umožňuje reagovat v řádu minut. Ruské straně, když to jde dobře, to stejné trvá hodinu.“

Analytik je překvapen, že Rusové zatím nejsou schopni narušit dodávky zbraní, které na Ukrajinu putují. „Z čistě vojenského hlediska je to obrovská a nepochopitelná chyba. Rusové musejí vědět, co všechno na Ukrajinu proudí, a přesto s tím nic moc nedělají.“

„Z čistě vojenského hlediska – ruské pokusy zastavit dodávky zbraní byly zatím dost slabé.“ Lukáš Visingr

„Jejich pokusy zastavit dodávky zbraní ze Západu byly zatím dost slabé a výsledky minimální. Nejsem schopen říci, co je toho příčinou, ale z vojenského hlediska je to další do dlouhého seznamu ruských chyb a neúspěchů.“

Rusové už sahají do skladů

Rusko je totiž nuceno užívat starší a méně kvalitní techniku ze svých skladů. Dušan Rovenský, redaktor časopisu ATM a armádní velitel v záloze přibližuje, jakými zbraněmi útočící Rusko v tuto chvíli disponuje.

„Především jde o těžkou obrněnou techniku, tedy tanky a obrněná vozidla pěchoty a obrněné transportéry. Dále dělostřelectvo, tedy kanóny, raketomety a samozřejmě letectvo.“

„Projevuje se už to, že válka probíhá tři měsíce a obě strany ztratily obrovské množství zbraní. Rusko proto začíná doplňovat své jednotky ze záložních skladů, takže se objevuje technika staršího data výroby a horší kvality.“

Příkladem může být nahrazení bojových vozidel pěchoty BMP-2 staršími BMP-1 a starší varianty tanku T-72. „Také se na ruské straně objevují malosériové moderní zbraně, které se nezavedly do velkosériové výroby, ale existují třeba v několika desítkách kusů.“

Proč Rusko posílá do boje generály ve výslužbě?

Vojenský expert Richard Stojar z Centra bezpečnostních a vojenských studií univerzity obrany Brno považuje za zvláštní ruské kroky v personálních otázkách.

Zvláště předchozí ztráty významných ruských vojenských představitelů v boji prý ukazují, že do míst bojové činnosti byli vysíláni vysocí vojenští představitelé.

„Nejspíš aby namotivovali ne příliš úspěšné jednotky, nebo zvýšili bojovou morálku ruských vojáků.“

„Poslední ztráta generálmajora vzdušných sil Kanamata Botaševa je zajímavá v tom, že se jednalo o ruského generála ve výslužbě. O této ztrátě se bude ještě spekulovat, tedy proč se tento voják vůbec na frontě objevil a byla mu svěřen a technika, tedy letoun, se kterým byl sestřelen,“ očekává Richard Stojar.

Poslechněte si celé Téma dne Martiny Maškové.