Evropa naprosto selhává. Odzbrojila se a nebyla připravena na Putinův drzý útok, říká exdiplomat

Ruský prezident Vladimir Putin poslal novoroční „poselství" v podobě dronového útoku na Ukrajinu. Svět by mu měl konečně oplatit stejnou mincí, přeje si bývalý český generální konzul v Petrohradě Vladimír Votápek. „Novoroční přání bychom měli brát vážně, i když všichni rozumíme, že si do něj projektujeme hodně to, co bychom chtěli, a to, co se možná nestane. Ale je na čase, abychom se k Putinovi začali chovat tak, jak si zaslouží," říká. Osobnost Plus Praha 13:24 5. ledna 2024

V Osobnosti Plus pak Vladimír Votápek (Piráti) pokračuje: „Tedy abychom mu přestali věčně ustupovat a brát na něj ohledy – vlastně ani nevím na co. Protože pokud se podíváme na holá fakta, čeho se Rusko dopustilo, čeho se ruské vedení dopouští, a to včetně válečného zločince Putina, a přitom se mu vůbec nic neděje, tak to je pro mě dost nepochopitelné.“

Votápek přitom doufá, že stále máme čas na to, abychom se k Rusku začali chovat jinak. „Teď je to lacinější a snazší než za půl roku nebo za rok. Ale také je to teď těžší než třeba před rokem.“

Západ by pak prý rozhodně měl dělat víc. „Rusko je nezpochybnitelný agresor a my v souladu s Chartou OSN můžeme pomáhat Ukrajině mnohem víc, než pomáháme. Nechci si přihřívat polívčičku, ale je to pořád stejný příběh.“

„Musíme reálně zvažovat i případné další nasazení nových zbraní, vytvoření bezletové zóny nebo Ukrajincům pomáhat s protileteckou obranou.“

Rusko zbrojí, Západ diskutuje

Podle nejnovější zprávy listu Wall Street Journal, kterou zveřejnil ekonom Lukáš Kovanda, zaostává Západ za Ruskem a Čínou ve výrobě zbraní a obranných systémů. Hlavním evropským tématem přitom zůstává Green Deal. Zjevně tak obranu našich území nepovažujeme za důležitější. „Zjevně si něco nalháváme, respektive z nějakých důvodů o tom nemluvíme,“ míní bývalý diplomat.

Vzpomíná na své dlouhé debaty o nepřipravenosti české armády k obraně jen našeho území v případě agrese, které se tady vedou už léta.

„A podobný příběh vidíme téměř všude. Bundeswehr má z 26 brigád momentálně šest, navíc ne plně schopných boje. Podobná demilitarizace proběhla po téměř celé Evropě, naštěstí ne úplně všude,“ připomíná s odkazem na polskou dobře vyzbrojenou armádu.

„Evropa se totiž odzbrojila v naději, že nedojde k žádnému zásadnímu konfliktu. V naději, že všechny státy budou dodržovat mezinárodní právo, Chartu OSN apod. Naprosto nebyla připravena na drzý a kriminální útok, který udělal Putin.“

„Putin se totiž podíval na naše zbrojní sklady. Uvědomil si, že nejenže jsou poloprázdné, ale občas se jim podaří je vyhodit do povětří, jako v Bulharsku a ve Vrběticích, a uvědomil si, že se v podstatě nemáme čím bránit.“

„Tehdy také doufal, že snadno, během pár dní obsadí Ukrajinu a její potenciál připojí k tomu svému. Pak by byl nepoměr sil naprosto jednoznačný. Obávám se, že kdyby se mu to bývalo podařilo, tak by v Evropě jako houby po dešti vyskočili různí ,chcimíři‘, kteří by říkali: ,No, přece nebudeme bojovat. Pojďme se radši s Putinem domluvit.‘“

To, proč Západ stále není schopen vyrobit dostatečné množství zbraní, kterým by šlo Rusko porazit, bývalý diplomat shrnuje:

„To je přece základní zákon vojenství: musíte své síly soustředit a použít je na místě, kde vám přinesou úspěch. My sice máme zbrojní výrobu, ale mizernou, protože Rusko momentálně vyrábí víc dělostřelecké munice a raket než my, ale stále máme mnohem silnější armády a mnohem silnější ekonomiku.“

Evropa selhává. Naprosto

„Za dva roky války jsme měli být schopni obnovit naši zbrojní výrobu. To, že se to nestalo, je neomluvitelné selhání politických elit napříč celou Evropou, Českem počínaje. Zase tady jsou samozřejmě nějaké výjimky, které jsou rychlejší než ostatní, ale Evropa jako celek včetně ČR naprosto selhává,“ dodává Votápek.

„Jsem ten poslední, který by říkal: ,Nebojím se Ruska, protože dokážou zakopnout i na rovném místě apod.‘ Ruská ekonomika obecně vzato není tak efektivní jako naše ekonomiky. Jejich správní aparát není tak účinný jako náš, ale to, co umí, respektive co je jednoduché, je vyrábět zbraně – na což jsou Rusové myšlenkově soustředěni už od 2. světové války, takže jim to zjevně jde. Takže skutečně rozproudili část své ekonomiky,“ vypočítává.

Stejné se ale Západu ani za dva roky nepodařilo.

„Upřímně řečeno, nevidím důvod, proč se tak děje. Kromě toho, že si naše elity neuvědomují závažnost okamžiku. Mně připadá, že jsme si stále ještě neuvědomili, že jsme už dva roky ve válce s Ruskem.“

„Protože válka mezi Ruskem a Ukrajinou není omezený lokální konflikt, který nějak dopadne a na nás to nebude mít vliv. Je to předehra něčeho mnohem většího a to nastane, pokud Ukrajina neuspěje,“ uzavírá.

