Gazprom zaplatí Ukrajině 2,6 miliardy dolarů, rozhodl soud. Nová dohoda o plynu je v nedohlednu

Švédský arbitrážní soud ve středu zamítl odvolání ruské plynárenské společnosti Gazprom vůči dřívějšímu verdiktu s ukrajinskou firmou Naftogaz. Gazprom tak musí ukrajinské straně vyplatit skoro 2,6 miliardy dolarů, tedy asi 60 miliard korun. Stockholm 18:12 27. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U mezinárodních arbitráží skončily celkem tři kauzy týkající se dodávek ruského plynu na Ukrajinu | Foto: Maxim Shemetov | Zdroj: Reuters

Odvolání ruského Gazpromu se vztahovalo k dřívějšímu verdiktu stockholmského soudu z roku 2017, kdy řešil minimální objem dodávek ruského plynu na Ukrajinu a to, jestli může být Ukrajina pokutována, pokud plyn nebude v daném objemu odebírat. Předmětem sporu pak bylo i ukrajinské předprodávání plynu, který země odebírá na základě dohody uzavřené výlučně s Moskvou. Vedle této dohody totiž existovala i smlouva o tranzitu plynu, který putuje dále o Evropy.

Nová dohoda o tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu do Evropy je v nedohlednu. Současná končí za měsíc Číst článek

Švédský arbitrážní soud ve středu svůj dřívější verdikt potvrdil a uvedl, že ačkoli má Ukrajina uhradit Gazpromu určitou částku, ruská společnost dluží podstatně vyšší sumu. Ve výsledku má tedy Gazprom zaplatit 2,6 miliardy dolarů, v přepočtu přibližně 60 miliard korun.

Rozhodnutí je konečné a pro Gazprom již není vyšší instance, ke které by se mohl odvolat. Švédský soud se však bude ještě v příštím roce zabývat dalšími dvěma odvoláními, které Gazprom vznesl v souvislosti s jinými arbitrážemi vůči ukrajinskému Naftogazu kvůli dodávkám plynu a jeho tranzitu. Tímto rozhodnutím se tedy uzavřela pouze jedna z celkem tří kauz, které skončily u mezinárodních arbitráží.

Prodloužení dohody

Ačkoli byly šance Gazpromu na odvolání malé, není pochyb, že ruský stát, který je většinovým vlastníkem společnosti, nebude výsledkem soudu potěšen. Očekává se tak, že nynější zdlouhavá jednání o nové dohodě nebudou nikterak zjednodušena.

Přitom není stále jasné, jestli bude ruský plyn od prvního ledna do Evropy přes Ukrajinu stále nerušeně proudit. Ruský prezident Vladimir Putin, který v úterý jednal s ruským ministrem energetiky Aleksandrem Novakem a šéfem Gazpromu Alesejem Millerem, už dříve připustil, že tomu tak v nepříznivém scénáři skutečně být nemusí.

Ruský návrh smlouvy o dodávkách plynu je pro Kyjev nepřijatelný. Ukrajina chce dlouhodobou dohodu Číst článek

Do konce stávající smlouvy zbývá něco málo přes měsíc a k jejímu obnovení stále nedošlo. Gazprom přišel s návrhem, že buď bude stávající dohoda buď o rok prodloužena, nebo bude na rok uzavřena zcela nová smlouva.

Podmínkou ruské strany mělo být i to, že Ukrajina musí ukončit mezinárodní spory, které s Gazpromem vede ukrajinský Naftogaz. To však Ukrajina považuje za nepřijatelné, stejně jako navrhované roční prodloužení, jelikož preferuje uzavření dlouhodobější dohody, jak uvedl prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zastavení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu by znamenalo velké komplikace. A to nejen pro Ukrajinu, ale i pro další evropské země. V současné době totiž ještě není dokončené rozšíření plynovodu Nord Stream na dně Baltského moře a plynovod Turkish Stream, který ústí v evropské části Turecka, také stále čeká na své dokončení. Je tedy v zájmu Ruska i Ukrajiny dohody zkompletovat, protože přijít o tranzit plynu by pro obě země znamenalo výrazné ekonomické komplikace.

Je pravděpodobné, že uzavření nové smlouvy bude jedním z ústředních témat obnoveného summitu tzv. normandské čtyřky, během něhož se mají v Berlíně i za účasti lídrů Francie a Německa vůbec poprvé sejít ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj.