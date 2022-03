Moskva zveřejnila podmínky k zastavení bojů. Jsou mezi nimi Krym i separatistické republiky

Rusko zastaví vojenskou operaci na Ukrajině, pokud Kyjev uzná, že poloostrov Krym je součástí ruského území, přizná nezávislost republikám vyhlášeným proruskými separatisty na východě Ukrajiny a pokud se Ukrajina ve své ústavě vzdá ambic vstoupit do „jakýchkoli bloků“. Agentuře Reuters to v pondělí řekl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov. Moskva 13:51 7. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Peskov prohlásil, že Moskva je připravena boje zastavit ve chvíli, kdy Ukrajina tyto požadavky splní.

„Měli by (Ukrajinci) přijmout dodatky k ústavě, na jejichž základě by Ukrajina odmítla veškeré ambice na vstup do jakéhokoli boku. Také jsme mluvili o tom, že by měli uznat Krym jako součást ruského území a uznat Doněck a Luhansk (Doněckou a Luhanskou lidovou republiku) jako nezávislé státy,“ vypočítal Peskov.

Podle Reuters jde zatím o nejjasněji formulovaný seznam požadavků Moskvy od začátku ruské invaze na Ukrajinu 24. února. Peskov nastínil body ve chvíli, kdy se ruská a ukrajinská delegace připravují na třetí kolo jednání.

Moskva své požadavky podle Peskova Kyjevu již sdělila. „Bylo jim to řečeno a všechno to může být během chvíle zastaveno,“ citovala prezidentského mluvčího agentura Reuters.

„Opravdu nyní završujeme demilitarizaci Ukrajiny. Hlavní je, aby Ukrajina zastavila své vojenské aktivity,“ prohlásil rovněž Peskov.