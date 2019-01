V Rusku zmařili pokus o únos letadla, opilý muž chtěl ze Sibiře do Afghánistánu

Komando ruské policie v úterý zadrželo na letišti na západě Sibiře muže, který se pokusil unést letadlo společnosti Aeroflot do Afghánistánu. Oznámili to federální vyšetřovatelé. Ukázalo se, že dotyčný cestující nebyl ozbrojen, jak vyhrožoval, ale byl silně opilý. Za únos letadla pod pohrůžkou násilí hrozí jednačtyřicetiletému Rusovi až 12 let vězení.

