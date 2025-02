Představitelé Ruska a USA podle médií připravují summit prezidentů. Setkat se mají příští týden

Vysoce postavení představitelé Spojených států a Ruska se příští týden sejdou v Saúdské Arábii, aby připravili půdu pro potenciální summit prezidentů obou zemí, jenž by se mohl konat už koncem února. Jeho tématem má být ukončení ruské války proti Ukrajině. S odvoláním na zdroje obeznámené se situací to v sobotu napsala agentura Bloomberg. Zatímco se podle ní očekává také účast ukrajinských představitelů, ti evropští prý byli odříznuti. Rijád/Washington/Moskva 19:12 15. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Summit se má odehrát v Rijádu ještě před ramadánem (ilustrační foto) | Foto: lawepw | Zdroj: Public domain

Na podrobnostech schůzky a seznamu účastníků se stále pracuje, ale skupinu budou pravděpodobně tvořit poradci pro národní bezpečnost, píše agentura.

Cílem setkání je podle jejího zdroje stanovit datum pro summit vůdců zemí před blížícím se postním měsícem ramadánem. Saúdská Arábie přitom pozvala na jednání do Rijádu americké, ruské a ukrajinské zástupce, píše Bloomberg.

Podle jiného nejmenovaného činitele většina evropských představitelů zatím nebyla o těchto plánech informována. A ačkoli se očekávají činitelé z Ukrajiny, zdá se, že ani oni nejsou do příprav plně zasvěceni.

V Kyjevě i dalších evropských metropolích vyvolal obavy nedávný telefonát amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dohodli se v něm, že se setkají. Podle šéfa Bílého domu nejspíš právě v Saúdské Arábii, aby jednali o ukončení války na Ukrajině, kterou Rusko před třemi lety rozpoutalo svou rozsáhlou invazí.

Kyjev i evropské státy se obávají, že se Moskva a Washington na míru na Ukrajině dohodnou bez jejich účasti. Podle evropských politiků by takový mír nebyl trvalý a hrál by do karet jen Rusku.

„Ukrajina nikdy nepřijme dohody uzavřené za našimi zády bez naší účasti,“ řekl v sobotu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na Mnichovské bezpečnostní konferenci. „A stejné pravidlo by mělo platit pro celou Evropu,“ dodal.