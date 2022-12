Spojené státy a Rusko chystají další výměnu vězňů, Bílý dům chce získat bývalého mariňáka Whelana

Neuplynul ještě ani týden od výměny americké basketbalistky Brittney Grinerové za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, a Spojené státy a Rusko se chystají vyjednávat o další výměně. Avizoval to poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Jake Sullivan. USA chce údajně výměnou získat bývalého amerického mariňáka Paula Whelana. Schůzka na vysoké úrovni má být podle něj ještě tento týden. Moskva/Washington 21:40 13. prosince 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý americký mariňák Paul Whelan | Zdroj: Reuters

Poradce pro národní bezpečnost Jake Sullivan uvedl, že se Washington snažil do výměny Grinerové za Buta zahrnout i bývalého amerického mariňáka Paula Whelana. To však rozporoval náměstek ruského ministerstva zahraničí Sergej Rjabkov.

Neuplynul ještě ani týden od výměny americké basketbalistky Brittney Grinerové za ruského obchodníka se zbraněmi Viktora Buta, a Spojené státy a Rusko se chystají vyjednávat o další výměně.

Sullivan ale zmiňoval, že už v pondělí jednal i s Whelanovou sestrou. Poté, co se dostala Grinerová na svobodu, je totiž Bílý dům pod tlakem, aby dostal domů i Whelana.

Ten je v ruském vězení už čtyři roky. Vinu nikdy nepřiznal a tvrdí, že obvinění ze špionáže jsou smyšlená.

Jak připustil někdejší poradce Donalda Trumpa pro národní bezpečnost John Bolton, Rusové ho nechtějí vyměnit jen tak za někoho. Nejdřív ho údajně chtěli vyměnit právě za Viktora Buta. To měl ale odmítnout přímo prezident Trump.

Když se za Joea Bidena jednání obnovila, Rusové už podle CNN chtěli někoho jiného, konkrétně Vadima Krasikova, který si v Německu odpykává doživotí za to, že v létě 2019 zavraždil Čečence přímo v centru Berlína. S tímto by ale muselo souhlasit Německo.

Po návratu domů

Zatím není jasné, kdy a jestli vůbec se Grinerová vrátí k profesionálnímu basketbalu, přestože podle její agentky o víkendu vzala znovu míč do ruky. Dál ale zatím zůstává na vojenské základně v Texasu v péči lékařů a psychologů.

Oproti tomu Viktor But čile poskytuje rozhovory ruským státním médiím. Mimo jiné chválil prezidenta Putina a prohlásil, že by šel bojovat jako dobrovolník na Ukrajinu. V pondělí navíc vstoupil do nacionalistické strany LDPR (Liberálně-demokratická strana Rusko, pozn. red.).