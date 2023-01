Spory v ruském velení jsou pro Ukrajinu požehnání. Tanky budou klíč ke Krymu, myslí si generál Hodges

Německé váhání je u konce, na Ukrajinu pošle tanky Leopard. Přešlapování před středečním rozhodnutím Berlína kritizoval v rozhovoru pro iROZHLAS.cz americký generál Ben Hodges. „Německo promarnilo velkou příležitost,“ řekl. „Zmeškali správný moment, kdy všichni čekali a sledovali je,“ vysvětloval. Zásilka těžkých zbraní podle Hodgese změní dynamiku bojů. Ukrajincům by to mohlo otevřít cestu k znovunabytí Krymu a vytlačení Rusů. Rozhovor Praha / Frankfurt 5:00 26. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký generál ve výslužbě Ben Hodges, v minulosti velel na Velitelství operací pozemních sil NATO nebo americkým jednotkám v Evropě | Zdroj: Profimedia

Válka na Ukrajině je již několik měsíců „zamrzlá“, soustředí se kolem města Bachmut. Jak se z této situace vymanit?

Nejsem si jistý, jestli souhlasím s charakteristikou, že je zaseklá. Ruské síly byly zastaveny. Měsíce se snažily obsadit Bachmut a ztratily tisíce ruských mladých mužů, které tlačily doslova do mlýnku na maso. Podle informací, které mám, téměř 80 procent z 50 tisíc žoldáků, které ruská strana propustila z vězení, aby se připojili k Wagnerovcům, bylo zabito nebo zajato – to znamená 40 tisíc mužů, o které Moskva přišla jenom proto, že Rusko nutí vojáky k těmto děsivým bojům.

Myslím si, že ukrajinský generální štáb je velmi disciplinovaný, velice profesionální. Byl jsem ohromen tím, jak dosud dokázali zvládat tuto válku. Přijde mi, že jim došlo, že mohou zastavit ruské síly s tím, co mají v regionu, a mezitím vybudovat nové kapacity, které využijí jinde, až nastane čas. To je fáze války, ve které se Ukrajina připravuje na další kroky – předchází tomu, aby Rusko mohlo být úspěšné.

Když se podíváte na mapu, zjistíte, že je Bachmut v daleké východní části Ukrajiny. Znamená to, že i po téměř roce (války, pozn. red.) je tohle všechno, čeho bylo Rusko schopné dosáhnout. Takže, když to shrnu: Neřekl bych, že je válka zaseklá, je to období, kdy bylo Rusko zastaveno a Ukrajina se připravuje na následnou ofenzivu.

Východiskem se zdá být využití těžkých zbraní, zejména tanků. Sledovali jsme v přímém přenosu německé váhání. Berlín nakonec v úterý ustoupil a ve středu oficiálně potvrdil, že tanky na Ukrajinu pošle. Co říkáte na německé váhání, které rozhodnutí předcházelo?

Myslím si, že Německo promarnilo velkou příležitost na setkání kontaktní skupiny v Ramsteinu (jednání 20. ledna 2023, pozn. red.). Mohli objasnit, jaká je německá politika, jaká je jejich strategie pro region, na čí straně Německo stojí.

Byla by to skvělá příležitost pro zbrusu nového ministra obrany, který byl v té době druhý nebo třetí den v práci. V mezinárodním prostředí se mohl zasadit o německou vedoucí roli a vytvořit pro ně novou pozici, ať už by to znamenalo cokoliv. Jejich sdělení bylo místo toho matoucí. Nikdo z toho není nadšený, a to včetně Němců. Nelíbí se jim, jakým způsobem se to řešilo, selhala strategická komunikace.

Ben Hodges (64) Americký generál ve výslužbě, který v současné době žije ve Frankfurtu a vede Strategická studia na Center for European Policy Analysis (CEPA). V minulosti sloužil v Německu a Jižní Koreji, účastnil se válek v Iráku a Afghánistánu. Od roku 2012 velel na Velitelství operací pozemních sil NATO. V letech 2014 až 2018 velel americkým jednotkám v Evropě.

Němci zmeškali ten správný moment, kdy všichni čekali a sledovali je. I kdyby nechtěli poslat své vlastní Leopardy, mohli říct, že pokud Finsko a Polsko nebo kdokoliv jiný chce darovat jejich tanky, může. Z mého pohledu by to bylo snadné.

A proč se tak nestalo?

Existuje vnitropolitický směr německé politiky. Jak víte, úřaduje tam koaliční vláda a i v SPD, což je její největší strana, jsou neshody ohledně toho, jak postupovat dál. Kancléř se musí vypořádat s touto rozdílností v domácí politice, stejně jako se strategickými výzvami. Ale o tom je vedení, ochota vyrovnat se s nátlakem a přijímat rozhodnutí, která jsou důležitá pro bezpečnost Německa a nyní celého regionu.

Německá bezpečnost vychází z toho, že je součástí Aliance a dělá všechno nezbytné proto, aby pomohlo zastavit šíření ruské agrese. Ujistit se, že mezinárodní řád založený na pravidlech, ze kterého všichni těžíme – Spojené státy, Německo, Polsko, Česká republika – bude ochráněn. Zdá se, že v tomto ohledu Německo přišlo o sebedůvěru nezbytnou k tomu být rozhodné.

Tank: možnost průniku

Už jste zmínil, že minulý týden odstoupila dosavadní ministryně a na její místo přišel Boris Pistorius. Mohl, nebo lépe řečeno měl pomoci právě on odblokovat německé váhání?

To očekávalo mnoho z nás. Že přijde nový ministr na jeho úplně první jednání kontaktní skupiny a využije příležitosti dát najevo jasné stanovisko. Což neudělal. Je to dobrý člověk, chytrý a všechno, ale on nevytváří politiku, musí ji provádět takovou, kterou stanoví kancléř, respektive vláda jako celek.

Německý kancléř Olaf Scholz před tankem Leopard 2 během návštěvy vojenské základny německé armády Bundeswehr v Bergenu, říjen 2022 | Foto: Fabian Bimmer | Zdroj: Reuters

Ale jeho dvě věty, které si odnášíme z jednání, nebyly příliš nápomocné. Zaprvé řekl, že není stratég, pouze ministr. Samozřejmě že musí být stratég, musí přemýšlet o tom, co je německá bezpečnostní strategie.

Zadruhé prohlásil, že nejdříve musí spočítat, co zatím mají za zbraně. V tu chvíli jsem si říkal: Moment! Tato válka probíhá od roku 2014, tzv. „speciální vojenská operace“ začala před rokem a vy nevíte, jaký je konkrétní stav vašich zbraní? Myslím, že to skutečně situaci nepomohlo. Opět připomínám, že byl (nový ministr obrany Pistorius, pozn. red.) první týden v práci, a to asi nikdo nepředpokládá, že bude perfektní.

V rozhovoru pro NPR jste řekl: „Žádné jednoduché řešení nevidím. Neexistuje jedna věc, která by celý konflikt úplně změnila. Západní tanky by mohly sehrát roli letos na jaře, kdy se všeobecně očekává, že Rusko i Ukrajina obnoví úsilí v konfliktu.“ Jaký to bude mít dopad na situaci na bojišti?

Přemýšlím o tancích jako o možnosti, jak proniknout nebo přetlačit ruské obranné systémy. Rusko už snad rozumí tomu, že nikdy nebude schopno získat Kyjev, nebude schopno zahájit rozsáhlou ofenzivu. Stále se vzpamatovává z hrozné chyby, ze začátku konfliktu.

Rusové jsou nuceni zaujmout pozice, přejít do defenzivy. Vytváří proto linie, kterým se říká „dračí zuby“ (železobetonové konstrukce, které ruská vojska používají k budování obranné linie, pozn. red.), které pokládá od severu na jih Donbasu. Je to lineární defenziva podpořená zákopy, které jsou otevřené, bez ochrany nad hlavou, což napovídá, jak špatnou mají kvalitu. Tyto zákopy jsou plné mobilizovaných Rusů, kteří nejsou patřičně vycvičení, ale ani nemají potřebné vybavení. Nicméně pořád jich jsou tisíce.

Dynamičnost, kterou Ukrajina potřebuje získat, aby dokázala proniknout do ruské linie, je ozbrojená formace. Což by obnášelo tisíce tanků a další armádní vozy. Ukrajinci by proto potřebovali ale i lidi, kteří je budou schopní ovládat a inženýry, kteří dokáží zabezpečit jejich funkčnost. Většina z toho se samozřejmě točí kolem ukrajinských tanků a zbraní nebo také ruských pancířů, které Ukrajinci ukořistili v boji.

Ale německé, americké, britské, české, polské, švédské a další systémy budou součástí těchto ozbrojených sil. To garantuje, že případný útok může být úspěšný.

Dobytí Krymu

Už dříve jste se vyjádřil, že právě dodávky těžkých zbraní mohou být klíčem ke Krymu, aby ho Ukrajinci získali zpět. Očekáváte, že k jeho osvobození dojde do letošního srpna. Proč právě konec srpna?

Hm, důležitá otázka. Konec srpna čili konec léta je termín, kdy si myslím, že se to může stát. Předpokladem ale je, že Ukrajina dostane, co potřebuje, zejména zbraně dlouhého dosahu, drony, tanky. Čili všechny možné zbraně, které Ukrajincům umožní dosáhnout Krymu.

Když se podíváme na mapu, vidíme, že existují jen dvě pozemní cesty, přes které se dá dostat na Krym. Jedna z nich vede přes slavný Kerčský most, druhá je přes „pevninskou cestu“ (land bridge), který vede skrz Rostov, Mariupol, Melitopol a pak na Krym. Jsou tedy jen dvě cesty, jak se dostat na Krym a z něj, kudy mohou přepravit zásobování, vybavení, atd. Což činí Krym velmi zranitelným, není tam místo, kde se schovat.

Jak se tím ale dostat zpět ke Krymu?

Už se podařilo velmi poškodit Kerčský most a jsem si jistý, že bude zasažen znovu, až se ukáže nepoužitelný jakožto hlavní dopravní uzel. I druhá cesta - tzv. pozemní most, byla zasažená v Melitopolu.

Předpokládám, že Ukrajina bude pokračovat ve snaze izolovat Krym, nejprve právě skrz blokování nebo přerušování pozemních cest. Dále třeba napadáním skladů s municí a vším, co s tím souvisí. Jedině tak se podaří Ukrajincům odstřihnout Krym od zbytku Ruska. A teď přichází ten klíč – Ukrajina Rusy může tímto způsobem napadat jen za použití zbraní s dlouhým doletem, což učiní Krym pro Rusy neudržitelným. Námořní základna, letecká základna, sídlo logistiky – to všechno může být zničeno.

Samozřejmě to může trvat měsíce, ale už nyní víme, že přesnost může přemoci masy, pokud máte dostatek času. Dodávky těchto zbraní Ukrajině jí dává možnost izolovat Krym a Rusům nakonec nezbude nic jiného než odejít.

Myslíte si, že čas v tomto případě pracuje pro Ukrajinu?

Ano. Ale i Rusko je vypočítavé. Rusové se podívají do mapy, zkontrolují kalendář a kalkulují, co mohou udělat, aby tuhle situaci zastavili, změnili. Z toho důvodu předpokládám, že uslyšíme o další masové mobilizaci. Ale jsem skeptický k tomu, co ještě mohou udělat, aby deeskalovali napětí. Nejsem si jistý, jestli mají dostatek vybavení, aby mobilizace dávala smysl. Samozřejmě mohou do boje poslat tisíce dalších těl, což však nemusí znamenat rovnocennou a smysluplnou sílu.

Roztříštěnost ruského velení

Pro Wall Street Journal jste hovořil o dalším aspektu války v zimních měsících. Řekl jste: „Když je vám opravdu, opravdu zima, přestanete myslet na cokoli jiného než na to, jaká je vám zima.“ Tvrdíte, že díky tomu má Ukrajina lepší vedení, je ve výhodnější pozici – opíráte se o fakt, že Západ posílá na Ukrajinu i uniformy. Myslíte si, že kvůli tomu je Rusko v úzkých?

Přesně tak. Zároveň mi to přijde vtipné. Nikdy bych nečekal, že ruské síly budou chudě vybavené pro zimní období. Myslím si, že je to důsledek dlouholeté korupce. Neměli čas a možnosti připravit své vojáky. Zejména v případě velké mobilizace nepočítali s dostatečným množstvím. Je to drahé mít vybavené vojáky a udržovat je v teple, aby jejich práce byla efektivní.

Ukrajinský voják v zákopu | Zdroj: Reuters

Jak správně narážíte, dalším aspektem je velení. Opakuji, že pokud je vám zima, nemyslíte na nic jiného. Velitelé tedy musí přemýšlet nad tím, jak udržet své vojáky v kondici, potřebují rotovat, nemohou je nechat v chladu příliš dlouhou dobu. Současné válčící strany se s tím vypořádávají různě.

Víc opět napoví pohled do mapy. Ukrajina má za sebou celou zemi, přes kterou si může dovážet věci a více než 50 národů, které ji podporují. Co má Rusko? Zaprvé, Rusové jsou ti, kdo okupují, žádný z ruských vojáků tam nechce být, psychologická část chybí. A za nimi? Velmi chudá Doněcká a Luhanská oblast s chabým logistickým systémem. Rusové kupují zimní uniformy ze Severní Koreje… To jsou důvody, proč je Ukrajina ve výhodě. I přes utrpení ukrajinských vojáků, v mnohem horší situaci jsou ti na ruské straně.

Za měsíc to bude přesně rok od ruské invaze na Ukrajinu. Jaký vývoj situace předvídáte?

Doufám, že do měsíce dostane Ukrajina dodávky zbraní dlouhého doletu, protože to je klíč k osvobození Krymu. Naštěstí mohu říct, že Kongres Spojených států nadále velmi podporuje Ukrajinu, takže tam nelze očekávat žádné změny.

Na druhou stranu si myslím, že nastane nějaká další mobilizace za strany Ruska, se snahou dostat na frontu více lidí. Ale nevyřešili spory ve velitelských strukturách a stále je patrný nesoulad mezi Jevgenijem Prigožinem, Sergejem Surovikinem, Ramzanem Kadyrovem, Sergejem Šojguem a Valerijem Gerasimovem. Pro Ukrajinu je to požehnání. Dokud nebudou Rusové schopní být jednotní a mít stejnou strategii, tím menší je pravděpodobnost, že vůbec někdy provedou úspěšnou ofenzivu proti Ukrajincům.

Čím si jsem ale stoprocentně jistý – nevím, co se děje uvnitř Ruska. Když se díváte na ruskou televizi, show nebo blogery, nikdy nevíte, co je pravda. Ale vídám čím dál častěji více lidí, kteří jsou veřejně kritičtí ohledně války. Což neznamená, že by jí litovali. Evidentní je však sílící kritika veřejnosti a jsem zvědavý, jak se to vyvine.