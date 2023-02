Velký návrat jízdních kol ze Sovětského svazu. Ruská továrna obnovila výrobu značky Kama

Ruská továrna se po desetiletích zapomnění rozhodla obnovit jednu z nejoblíbenějších značek jízdních kol z dob Sovětského svazu. Jde o další z řady produktů ruské výroby, které země začala nabízet kvůli sankcím a neshodám se Západem, napsala agentura Reuters. Moskva 8:35 21. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruský závod obnovil výrobu kol Kama (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jízdní kola Kama, původně masově vyráběná ve státním závodě v ruském městě Perm na Urale, byla v 70. a 80. letech minulého století oblíbená díky své skládací konstrukci a osobitému červenému rámu.

Z prodejen zmizela po rozpadu Sovětského svazu. Ruská automobilka Forward se ale rozhodla značku Kama obnovit a na trh uvedla nový model, který se podobá svému sovětskému předchůdci.

Sankce Rusko zasáhly, od války ale neodradily. Změnit to může nový zákaz dovozu ropy Číst článek

„Neměl ho každý, ale všichni o něm snili,“ říká o kole obchodní ředitel automobilky Alexej Bojaryšnikov. Za cenu 98 rublů - zhruba polovinu tehdejší měsíční mzdy - to nebylo to nejdostupnější kolo na trhu. I přesto bylo velmi žádané. „Tehdy nebyl moc velký výběr. Co se týče kol, nebylo z čeho vybírat,“ tvrdí Bojaryšnikov. „Tohle kolo bylo nejoblíbenější a nejzajímavější,“ dodává.

„Ačkoliv jsou to nejspíš dvě generace od doby, co lidé na tohle kolo usedli poprvé… náš závod na kola se Kamu rozhodl znovu začít vyrábět, protože jsme v Permu a je to nástupce toho předchozího velkého závodu,“ říká obchodní šéf.

Nový model bude stát okolo 10 000 rublů (zhruba 3000 korun) a bude se vyrábět z dílů pocházejících z Ruska i ze zahraničí, uvádí společnost Forward. I produkci ruských kol jako je Kama ale podle ní ztížily sankce.

„Vyrábíme řadu modelů, přes 300. U některých modelů nás sankce hodně zasáhly,“ vypráví Bojaryšnikov. „Nedostává se nám dílů z Japonska, Tchaj-wanu, České republiky, Francie… A co se týče kol Kama - chyběly barvy. Používali jsme finskou barvu, teď musíme přejít na jinou,“ vypočítává.

Platební karty Mir, kryptoměny a peníze v sáčku od kuřete. Jak dopadají sankce na Rusy? Číst článek

Od té doby, co Rusko bezmála před rokem vyslalo desítky tisíc vojáků na Ukrajinu, západní sankce a odliv zahraničních společností donutily Moskvu zbavit se závislosti na dovozu ze zahraničí a rozvíjet vlastní značky a zboží. Desítky západních výrobků nahradily domácí ekvivalenty, kterými se ruští podnikatelé snaží vydělat na odchodu značek jako je Coca-Cola nebo McDonald's.

Loni moskevské úřady koupily bývalou továrnu francouzské automobilky Renault a přestavěly ji na závod pro výrobu automobilů Moskvič, rovněž z dob Sovětského svazu. Značka představila nové modely, které se svým sovětským předchůdcům jen sotva podobají.

Další ze značek, kterou ruský průmysl po zavedení sankcí obnovil, je Moskvič (ilustrační foto) | Foto: Vojtěch Man