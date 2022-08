Zvrhlý Západ je fikce. Potratů, rozvodů i alkoholismu je v Rusku mnohem víc, míní Halík

Hlavním důvodem současné ruské agrese na Ukrajině je to, že Rusko je v situaci hospodářské, morální i demografické krize. V pořadu Leonardo Plus to řekl katolický kněz a teolog Tomáš Halík. „A aby se oligarchové kolem Putina mohli v takové situaci udržet, musí národu nabídnout nějakou tu strhující vizi,“ soudí Halík, který přemýšlí o kořenech ruské agrese. Takovou vizí je podle něj nostalgie po imperiální důležitosti. Leonardo Plus Praha 15:00 22. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Halík | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Tedy chceme-li, aby se nás celý svět bál, potřebujeme být silní. A k tomu potřebujeme rozšířit své území a nejdřív zabrat Ukrajinu,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus katolický kněz a teolog Tomáš Halík. Putin se proto podle něj vydal cestou, která prý přesně kopíruje hitlerovskou taktiku.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Lucie Vopálenské

„Nejdříve obsadit území jazykově různé, v našem případě to byly Sudety, tvrdit, že to stačí, ale pak obsadit zemi jako takovou. A když to svět spolkl, šel Hitler tehdy dál.“

Je důvod se obávat, že podobné „choutky“ panují v okruhu lidí kolem Putina, uvažuje filozof. „Bojí se, aby jiskra takzvaných barevných revolucí nepřeskočila do Ruska a neprobudila se jim tam občanská společnost.“

‚Politická nevzdělanost‘

„Putinův režim padne v okamžiku, kdy se občanská společnost probudí. To je ovšem velice těžké, protože ruská společnost je izolována od svobodných informací a bohužel mají i totální politickou nevzdělanost,“ soudí Halík.

Rusko navíc podle něj nemá zkušenost s demokracií, vůči které tam mají nedůvěru. „Takže v naprosté většině Rusů bohužel není touha po svobodné společnosti,“ míní Halík.

„To, že nás svět nechápe, nemiluje, je vlastní ruské kultuře už od 18. století, stejně jako to, že Rusové spasí svět a přinesou mu tu velikou pravdu. To je v podvědomí Rusů po staletí,“ připomíná kněz.

A dodává, že Putin si dobře uvědomuje, že není možné Rusům nabízet jen nostalgii po Sovětském svazu, ale že to musí mít nějaký duchovně náboženský rozměr. Proto se snaží využít pravoslavnou církev.

„V čele ruské pravoslavné církve jsou kolaboranti, například patriarcha Kirill, zřejmě bývalý Putinův kolega z KGB. Ruská propaganda byla i u nás zaměřena na konzervativní katolické kruhy. Líčí Putina jako nového svatého Konstantina, který povede válku proti tomu ‚zvrhlému Západu‘. Kde jsou ty stejnopohlavní svazky a tak dále,“ popisuje Halík.

Ovšem právě morální rozklad, na který konzervativní křesťané poukazují – potraty, rozvody, alkoholismus –, je podle něj v Rusku daleko ve větší míře než na Západě. „Představa zvrhlého Západu je z velké části fikce,“ podotýká.

„Takže se ruská propaganda snažila získat určitou část konzervativních křesťanů, ale myslím, že se už většině křesťanů otevírají oči a stojí na straně Ukrajiny,“ doufá Tomáš Halík.

Jak Halík vzpomíná na srpen roku 1968, jak prožil invazi a měsíce po ní? V čem se liší Ukrajinci od Čechů a čím bychom se mohli inspirovat? Poslechněte si celé Leonardo Plus s Lucií Vopálenskou.