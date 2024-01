Pro Západ to nebylo dobrých pár posledních měsíců, říká sklesle historik a bývalý americký diplomat Michael Kimmage. Stagnuje totiž finanční i materiální podpora pro Ukrajinu. „Není to chytrý způsob, jak vést válku. Povzbuzuje to Rusko,“ popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Upozorňuje však na paradox války: „Spočívá v tom, že pokaždé, když se Rusku začne dařit, vybudí to Západ k reakci.“

Co stojí za ruskými útoky, kterých v posledních týdnech výrazně přibylo?

Ruskou eskalaci bychom měli chápat jako víceméně přímou reakci na jakoukoliv ukrajinskou akci, například na ukrajinské střely v Bělgorodu. V ruských státních médiích to rozpoutalo ještě silnější protiukrajinský narativ.

‚Významná a znepokojivá eskalace.‘ Rusko podle USA začalo na Ukrajině používat rakety z KLDR Číst článek

Ale myslím, že skutečným důvodem těch útoků není nějaký konkrétní krok, ke kterému by došlo v poslední době, je to skutečně detailně plánovaná iniciativa, která započala masovou produkcí dronů a střel v Severní Koreji a Íránu. Už nějakou dobu na podzim a na začátku zimy bylo období, kdy Rusko nevyužívalo všechny vojenské zásoby, které mělo. Zkrátka je hromadilo, ale na bitevním poli se to nijak neprojevovalo. Vysvětluju si to třemi důvody.

A to kterými?

První je, že mnohem účinnější je provést takto masivní útok stovkami střel najednou. Docílí tím přetížení ukrajinského vzdušného systému. Vlastně si nemyslím, že eskalace je to správné slovo, spíš je to koncentrace útoků a demonstrace síly.

Zadruhé: Rusko napadá ukrajinskou kritickou infrastrukturu, spousta střel cílí na rezidenční budovy, školy, nemocnice. Dává smysl, že se na ně soustředí během zimy, kdy je zvýšená poptávka po elektřině, Ukrajinci jsou zranitelnější, takže to dává smysl, že na ně budou v té chvíli útočit.

Kdo je Michael Kimmage? Americký historik, který v současnosti působí na Catholic University of America. Je zároveň seniorním výzkumníkem think-tanku Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Věnuje se zejména rusko-americkým vztahů a historii studené války, na toto téma napsal i několik knih. V letech 2014 až 2016 působil v administrativě Baracka Obamy, kde měl na starosti portfolio Ruska a Ukrajiny.

Třetí důvod nás přivádí k západní pomoci, do Spojených států a Evropské unie. Vypadá to, že máme problém s dodávkami financí i zbraní pro Ukrajinu. Pozoruji to v živém přenosu v USA a není to tak dávno, co se projevilo evropské přetahování o to, jaký bude společný postoj.

To, co nyní Rusko dělá, je snahou zasáhnout morálku podporovatelů Ukrajiny. Aby válka vypadala beznadějněji a nekonečně. Pokusí se docílit politického přehodnocení, protože je nyní zřejmé, že dochází k jakémusi politickému skepticismu.

Říkala jsem si, jestli ty vzdušné útoky budou pokračovat celou zimu a proč k tomu dochází… Na to „proč“ jste už částečně odpověděl. Není to ale také zastírací taktika, která ruským vojákům umožní přeskupit pozemní jednotky, zatímco bude Rusko útočit na Ukrajinu ze vzduchu?

Sbíhá se tu více faktorů a je to určitě komplikovaný obrázek. Když trochu poodstoupíme a zamyslíme se nad tím, že od ruské invaze na Ukrajinu uběhly už téměř dva roky a kam jsme se za tu dobu posunuli, dávají tyto masivní útoky smysl.

Rusko si totiž nevede dobře. Od začátku války se jim podařilo dobýt město Bachmut, úplně zničit Mariupol a dosáhnout menších postupu v Doněcké a Luhanské oblasti. Ale rozhodně ne v takovém rozsahu, jakém si Rusové představovali. Určitě tím nenaplnili závazky, které si stanovili a se kterými do toho šli.

Jeden z největších ruských útoků od začátku války. Letecké poplachy zněly napříč Ukrajinou Číst článek

Po strategické stránce se jim nedaří a zisků, se kterými by se mohli chlubit, je málo. V posledních měsících se Rusové musejí soustředit na obranu vlastních pozic, zejména patrné je to na Krymu a jeho okolí, kde se Ukrajině daří zasahovat cíle.

Předpokládal bych, že v blízké době bude následovat ještě hodně útoků, protože je to něco, co je Rusko schopné uskutečnit. Navíc to způsobuje extrémní škodu. Dělá to dojem, že Rusko přebralo iniciativu bojů. Ale v určitém ohledu je to kompenzace za válku, která se z jejich pohledu nevyvíjí dobře.

Souhlasím s vaším předpokladem, že se na jaře ruští vojáci opět pokusí o ofenzivu. Nicméně je pro mě těžko představitelné, že by dosáhli nějakých výsledků, které by zásadním způsobem ovlivnily dění na Ukrajině. Bez velké vlny mobilizace uvnitř Ruska toho nebudou schopni dosáhnout.

From the WSJ pic.twitter.com/QScgI2Iqla — Ulrich Speck (@ulrichspeck) January 6, 2024

Putinovo znovuzvolení

Byla by pro mobilizaci v Rusku politická vůle? A jsou na to vůbec kapacity? Po každé další mobilizaci následovala vlna dezercí…

Je to politicky kontroverzní rozhodnutí. Ale je to jedna z ruských strategií, kterou musíme brát v úvahu. Kapacity by byly, ale na březen připadají prezidentské volby, a tak by tohle téma mohlo sehrát roli. Vladimir Putin v nich bude samozřejmě znovu zvolen, ani nemá pořádného protikandidáta. Nebudou to tedy svobodné volby, ale spíše jakýsi rituál.

Pak bude mít příležitost, kdy, předpokládám, zahájí další mobilizaci a povolá 200 až 500 tisíc mužů do války. Problém není v tom, že by nebylo kde brát, ale že je to rozhodnutí, kterému se Putin zatím zjevně brání.

Není cesty zpět, možná do konce života, říká muž, který dezertoval z Putinovy armády Číst článek

Proč si myslíte, že tomu tak je?

Třeba mobilizace na podzim 2022 byla kontroverzní. Spousta Rusů opustila zemi, snažila se mobilizaci uniknout. To by se mohlo opakovat.

Navíc je pro válku důležité, že ruské ekonomice se daří docela dobře a tak to musí zůstat. Putin přežil sankce a je schopen zaplatit válku z prodeje ruských energií, ale ruská ekonomika je ve velmi napjaté situaci. V Rusku je nedostatek pracovních sil, a to zvyšuje mzdy, což zase způsobuje inflaci. Důvodem, proč Putin nevyhlásí mobilizaci, je obava, že by tím přišel o potřebnou pracovní sílu.

Čili fakt, že k mobilizaci Putin dosud nepřistoupil, je jen dočasně odsunuté rozhodnutí, než znovu vyhraje prezidentské volby? Ostatně, zrcadlí ruské útoky z posledních týdnů snahu vylepšit Putinův obraz před prezidentskými volbami a ukázat výsledky v postupu na Ukrajině?

Zcela jistě to nebudou férové volby, vyhraje podle mě s podporou nějakých 85 procent, o to se Putin nemusí vůbec strachovat.

Co ale dlouhodobě potřebuje, je společenský pořádek v Rusku, potřebuje absenci protestů. A potřebuje také jakousi základní shodu ruské společnosti na vedení války. Pro Rusko to není malá válka, počet vojáků, kterých se týká, je obrovský a počet zapojených rodin je ještě mnohem více. Putin potřebuje podporu těchto skupin.