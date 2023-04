Ukrajina stále potřebuje pomoc. Čeští dobrovolníci předali auta pro převoz zraněných

Se třemi auty, které sem přivezla organizace Neohnutí, se blížíme ke Konstantynivce přes poslední kontrolní bod. Z pravé strany Avdijivka, odtud se před malou chvílí ozvala série výbuchů. Rusko odpálilo na toto město kazetové bomby. A potom začala pracovat ukrajinská protivzdušná obrana.

Už zde mnoho civilistů nezůstalo, ale vedle cesty si nějaký podnikavý člověk otevřel gril se šašliky. Na posledním kontrolním stanovišti nás důstojník informoval o tom, že před půl hodinou sem Rusové shodili několik bomb. Zasáhli i místní nemocnici, prý si máme dávat pozor.

Je to trochu divoká jízda. Tady se na předpisy nesmí dbát, protože čím rychleji člověk jede, tím míň je pravděpodobné, že ho dron naměří.

A protože jsme na Ukrajině, první, co vám tady nabídnou, je jídlo. Zástupce náčelníka vojenské správy města Mykola Tereščenko se ptá, co si přejeme k obědu. Nás ale v tu chvíli nejvíc zajímalo, kam přiletěly ruské rakety a co způsobily.

Mykola upřesňuje, že zasažena tentokrát nebyla nemocnice, ale bytovky a rodinné domky a že má informaci o třech obětech a několika zraněných civilistech. Přiletělo to do centra města. Celá sestava: kazetové bomby, S-300 rakety a také salvové raketomety.

Zástupce šéfa zdejší vojenskou a civilní správy Mykola Těreščenko nás odvezl na místo této tragédie. Je to vysokánský 14podlažní bytový dům. Už dvě a půl hodiny od útoku lidé upravují OSB desky, aby měli čím zatlouct vyražená okna.

Ničivý výbuch

Celý dům staticky neutrpěl, protože bomba dopadla především do čtvrti rodinných domků, kde zřejmě byly oběti na životech. Tam je doslova spoušť. A my musíme opatrně, protože z poškozených domů kolem mohou vypadnout okna. Sice máme přilby, ale z 14. patra by asi moc nepomohly.

Také v areálu druhé nemocnice, kam dopadly před týdnem a půl dvě rakety S-300, vedle jsou krátery. Bylo tu centrum pro dočasně přesídlené lidi. Tři mrtví, dva těžce zranění byli převezeni do nemocnice a jeden z nich, ten muž doteď neví, že jeho žena zahynula.

Věci výbuch rozházel dokola. A kousek dál dopadla další raketa S-300. Lidé nečekali, že raketa zasáhne přímo nemocnici, ale schovali se do sklepa hlubokého čtyři metry. Dvě hodiny je odtud záchranáři vyprošťovali.

Je to v místech, kam už dříve dobrovolníci přivezli část české pomoci – generátor. Po výbuchu zůstal celý, jen ho to odhodilo o několik metrů dál. Na dně jámy, kterou po sobě zanechala raketa S-300, je tam voda, jezírko. Byly tu dvě ložnice, sprcha, záchod. Je to pokoj stanice Nezlomnosti. A doteď ještě visí oblečení, které rozmetal výbuch na okolních stromech.

Během předání tří aut pro převoz zraněných přichází informace, že při posledním raketovém úderu zahynulo celkem šest civilistů a víc než deset bylo zraněno. Nejen Konstantynivka proto potřebuje lepší obranu před dalšími ruskými útoky, které zcela jistě přijdou. A ranění obránci i civilisti zase potřebují rychlý odvoz do nemocnice.

