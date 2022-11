Bez proudu není jenom Kyjev a další města na západě, ale prakticky celá Ukrajina, říká zpravodaj Dorazín

„Nás nezlomíte,“ vzkázal ukrajinský prezident Zelenskyj poté, co ruská vojska podnikla další sérii vzdušných útoků na infrastrukturu Ukrajiny a další cíle v rámci kampaně, kterou Rusové spustili po ztrátě města Chersonu. Údery si vyžádaly nejméně šest lidských životů a způsobily rozsáhlé výpadky elektřiny. „Vlna útoků opravdu mimořádně cílila na energetickou infrastrukturu,“ říká zpravodaj Českého rozhlasu Martina Dorazín. Rozhovor Bachmut 20:28 23. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Údery si vyžádaly nejméně šest lidských životů | Foto: Vladyslav Musiienko | Zdroj: Reuters

Dá se říct, že dnešní vlna vzdušných útoků byla po několika dnech relativního klidu mimořádně intenzivní?

Ano, byla. Bez proudu není jenom Kyjev, Lvov a další města na západě Ukrajiny, ale prakticky celá Ukrajina. Také celý východ nemá elektřinu a pravděpodobně nepůjde až do zítřka.

Kousek ode mě heká generátor, možná tak trochu mele z posledního. V centru pro uprchlíky, kde se nyní nacházím, probíhají nezbytné práce, protože do toho všeho tu ještě prasklo topení. To se teď pokoušejí opravit, aby tu bylo aspoň teplo.

Tak doufám, že to tu do rána všichni přečkáme. Jsou tu lidé, kterým je přes 90 let.

Dnešní (středeční - pozn.red.) vlna útoků opravdu mimořádně cílila na energetickou infrastrukturu. Tak rozsáhlý blackout Ukrajiny ještě v podstatě nebyl. Zasáhl sousední Moldavsko, které je napojené na ukrajinský systém.

Takže teď tady máme na hlavě. Já jsem ve tmě v parku, protože jsou problémy s telefonickým spojením, přestal fungovat internet a signál je jen někde. Kdo má čelovku nebo svíčku, ten je na tom dobře, ostatní si musí poradit v úplné tmě.

Je jakákoliv vážnější situace kolem tří jaderných elektráren, jejichž energetické bloky musely být odstaveny kvůli přerušeným dodávkám elektřiny a vody?

Nehrozí zatím nukleární katastrofa, protože elektrárny mají své záložní zdroje, které jim po určitou dobu umožňují fungovat v havarijním provozu.

Přišla zpráva, ale nevím, jestli je potvrzená, protože se nyní nemohu dostat na internet, že se odpojili generátory v Záporožské jaderné elektrárny a to by byl velký problém.

Tak doufejme, že tato zpráva se nepotvrdí. Doufejme také, že se podaří opravit sítě tak, aby se mohly znovu nahodit nebo připojit k síti tři elektrárny - Chmelnyckou, Rivnenskou a Jihoukrajinskou.



Mohou být útoky odpovědí na hlasování Evropského parlamentu, tedy na jeho rezoluci, která označuje Rusko za stát podporující terorismus? Rezoluci samozřejmě uvítalo i vedení v Kyjevě jako moment, který by mohl přispět ke stíhání ruských válečných zločinů na Ukrajině.

Já si nemyslím, že to má bezprostřední souvislost. Rusko by asi na evropské rozhodnutí takto nereagovalo. Je to spíše pokračujícím trest za to, že se ruská armáda musela velmi potupně stáhnout z Chersonu na druhý břeh řeky Dněpr a že se jim zkrátka vojensky nevede.

Já jsem byl dnes (ve středu - pozn.red.) v Bachmutu, o který se Rusové pokoušejí už řadu týdnů. Projížděli jsme celé město za ostřelování, vedly se tam nonstop velmi prudké boje. Zůstává tam několik tisíc lidí. Zůstávají tam vojáci, fronta se nepohnula nikam. Obránci tam sice mají také značné ztráty.

Viděl jsem spousty sanitek, které projížděly městem, i ukrajinská strana bude mít oběti zraněné ve velkém počtu. Ale linie se zatím drží. Rusku se nedaří prolomit tady ani na žádných jiných úsecích fronty v Donbasu.

V jakých podmínkách žijí za těchto okolností tamější obyvatelé?

S humanitárními pracovníky jsme jeli rozvážet chleba a vodu do Bachmutu. Tam je potravin relativní dostatek, Bachmut není úplně odříznutý. Dá se tam pořád dostat.

Potraviny tam humanitární organizace s nasazením vlastního života vozí. Někde měli potravin dost, jinde, kam se jiné organizace třeba nedostaly nebo už neměly tolik prostředků humanitární pomoci na rozdávání, vybíhali z domu a chtěli chleba.

Chybí tam pitná voda, protože někde ve sklepě teče jenom kalná břečka, tam se nedá ani umýt. Vydat se za městskou čtvrť je pro lidi příliš nebezpečné, protože město je neustále ostřelováno. Jediný dům tam není nepoškozený, takže jsou ve sklepích.

Většinou tam mají pece a topí. Počasí ještě není úplně mrazivé, ale co jim nejvíce chybí, je právě dříví. Oni chodí po městě, sbírají přeražené stromy, které tam zůstaly po raketách a granátech a z toho se snaží oheň rozdělat. Ale to je mokré dříví, které špatně hoří.