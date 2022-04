Analytik Svárovský: Rusko prohraje. Jak bude porážka vypadat, to se rozhodne až na Donbase

Někteří vojenští stratégové odhadují, že Ukrajina válku s Ruskem prohraje. Podle vedoucího Programu bezpečnostních strategií a seniorního analytika Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Martina Svárovského (KDU-ČSL) se mýlí. „Je to nesmysl. Nevím, jaký vojenský stratég vyvodil cokoli z toho, že Rusko vyhraje. Rusko je těsně před porážkou. Chtěl bych ty vojenské stratégy vidět – a předpokládám, že tady jsou,“ řekl pro Český rozhlas Plus. Osobnost Plus Praha 0:10 7. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

„Rusko prohraje. Tečka. To je jednoznačné. Otázka je, jak ta porážka bude vypadat a jak dlouho si zachová schopnost ohrožovat Evropu z některého z území Donbasu. Ale Rusko už prohrálo,“ dodává v pořadu Osobnost Plus.

„To, o co se teď Rusové snaží, je to, aby rozšířili svůj perimetr v oblasti, kde už vlastně jsou – to jsou ty dvě republiky Luhanská a Doněcká. Jde jim o rozšíření na sever směrem k městům Severodoněck a Slavjansk. Tam teď půjde o zásadní boj,“ popisuje analytik.

„A myslím, že je tady velká pravděpodobnost, že se to Rusům nepodaří. Druhá věc ale je, že zůstanou na územích obou republik. Protože tam, na rozdíl od zbytku Ukrajiny, tam má (ruská armáda) vybudované logistické zázemí, tam má všechny dodávkové trasy a podobně. Takže ,vykopat‘ je odtud bude nesmírně těžké. Přesto si myslím, že to stále možné je.“

„Rusko prohraje. Tečka. To je jednoznačné. Otázka je, jak ta porážka bude vypadat.“ Martin Svárovský

Ukrajinská armáda teď ale bojuje na předměstí přístavního města Cherson, které leží poblíž ústí Dněpru do Černého moře.

„A pokud ukrajinská armáda dobije Cherson zpět, tak to znamená konec (ruského) snu o vytvoření mostu mezi Krymem a Donbasem. Znamená to velký problém pro Krym, protože tam jsou zásoby vody.“

Ruské jednotky jsou opotřebované

Svárovský upozorňuje, že vojáci, které teď Ruská federace stahuje z dalších částí Ukrajiny, a kteří mají posílit jednotky na Donbase z východu, ale opět nejsou vycvičení a zkušení v boji.

„Jsou to jednotky, které například v Osetii vůbec nebojovaly. Stahování záklaďáků – tak opět, to jsou jednotky, které nebojovaly. Ty, které bojovaly, jsou ty, které se dostaly do Běloruska, teď se tam dostávají po železnici zpátky. Ale vlastně to znovuformování jednotek, které jsou lidsky i materiálně opotřebované, to není tak jednoduché.“

„,Vykopat‘ je z Donbasu odtud bude nesmírně těžké. Přesto si myslím, že to stále možné je.“ Martin Svárovský

Když to shrne, říká: „Ovládnutí severu Donbasu je menší než 50procentní šance a to, že se udrží alespoň v těch dvou republikách, je tak 50:50. Ale i to udržení neznamená pro Rusko žádné vítězství. Navíc, když bude dál pod sankcemi.“

Vítězství to ale nebude ani pro Ukrajince, respektive dalo by se podle analytika o nějaké vyhrané válce hovořit až v dlouhodobém horizontu.

„Rusku se v případě, že Ukrajinci získají zbraně, o kterých se mluví – raketové dělostřelecké systémy, letadla, tanky –, podaří natolik opotřebovat armádu, že si v nejbližších letech znovu vojensky na Ukrajinu netroufne. To, na co si troufne, a to, na co bychom měli slyšet i my, budou znovu jejich dezinformační operace a hybridní způsob válčení,“ upozorňuje Svárovský.

Zlomový 9. květen

Zlomový bude podle analytika 9. květen a tradiční vojenská přehlídka na Rudém náměstí. „Kde budou Rusové chtít vykázat nějaký úspěch.“ Vojenská pomoc Západu by pak neměla polevit ještě pár týdnů.

„Ale uvidíme. Skutečně dochází i ke změně, kdy (zbraně) dodávají nejen Spojené státy a Velká Británie, ale ve velkém i Francie. Ke změně došlo poprvé od 2. světové války také v Německu, dodává i Česko a další. Jak dlouho to může vydržet? Asi ještě několik týdnů,“ uvažuje.

Velkou roli pak hraje i tragédie a popravy civilistů ve městě Buča v Kyjevské oblasti.

„Došlo to tak daleko, a mně se o tom těžce mluví, ale pokud dojde ještě k osvobození a odkrytí toho, co se dělo kolem Mariupolu, tak uvidíme ještě násobně horší zkázu než tu v Buče. To samozřejmě vytváří tlak veřejného mínění. Následující tři čtyři týdny budou rozhodující – a po tu dobu zřejmě vydrží i zbraňové dodávky,“ odhaduje.

„Chci věřit tomu, že se to (Rusům) nepodaří, ale i když se tam udrží, tak ukrajinská armáda je nesmírně motivovaná, bude velmi vyzbrojená. Bude to minimálně znamenat, že si Rusové netroufnou na nějaké další vojenské dobrodružství. Anebo budou Ukrajinci znovu útočit.“

„Ostatně, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jasně říká, že obsahem jakékoliv dohody musí být obnova plné teritoriální integrity. Samozřejmě včetně východu a včetně Krymu,“ uzavírá vedoucí Programu bezpečnostních strategií a seniorní analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty Martin Svárovský.

