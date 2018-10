Obchod a jaderná energetika. Nový velvyslanec v Rusku Pivoňka představil své priority

Vítězslav Pivoňka slavnostně předal pověřovací listiny ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Nový český velvyslanec v Rusku chce přenést česko-ruské vztahy do 21. století. Mezi jeho prioritami je důraz na obchod, český vývoz a společné podniky. Jmenoval také ekonomicko-energetickou oblast. Rusko se podle něj zcela jistě bude ucházet o zakázky na tuzemských elektrárnách. Moskva 20:52 12. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový velvyslanec v Rusku Vítězslav Pivoňka | Foto: J. Cibulková | Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí

Pivoňka potvrzuje, že těžiště česko-ruských kontaktů bude v ekonomice. „I těmi můžeme asi charakterizovat naše současné vztahy. Hlavní oblast je ekonomicko-energetická. Není to jenom v rámci ekonomiky, není to otázka obratu, protože dnes v rámci lokalizace výroby nebo zakládání českých společností a závodů je realitou, že máme dvě jaderné elektrárny, které stojí na technologii sovětské, dnes ruské, a dodávkách jaderného paliva, což jsou všechno věci, které byly dříve soutěženy a vybírány,“ vysvětluje pro Radiožurnál velvyslanec.

„Budoucnost projektu, který se diskutuje u nás, je otázka, jakým způsobem bude reagovat Rusko, popřípadě Spojené státy. Dále připadá v úvahu Čína nebo Jižní Korea. Myslím si, že hráčů na hřišti bude daleko víc,“ uvádí velvyslanec.

Rusko se ale zcela jistě bude ucházet o zakázky na tuzemských elektrárnách. „Samozřejmě tuto oblast velmi pozorně sledujeme. To je přirozená součást naší agendy, protože to není žádné nové téma. Už jsme ho v Čechách jednou měli,“ říká Pivoňka.

„V každém případě je to politické rozhodnutí. Ambasáda v rámci své činnosti, jak je definovaná – a naše práce je mnohdy definovaná tak, že jsme intelektuální vojáci své země – je v tom, že budeme naplňovat politické rozhodnutí, které přijde z České republiky.“

Diplomatické budování mostů

Nový velvyslanec přiznává, že je považován za proexportního velvyslance, což pro něj znamená, že má realizovat úkoly, které přicházejí z České republiky, ale například i prezentovat to, že společnost a spolupráce je v zájmu naší země.

„Dá se tomu říkat i zahraničně-politický lobbing. Toho slova se nebojím, protože vím, že to dělají všichni moji kolegové z Evropské unie i z ostatních států. Byl bych velmi rád, abychom se postupem času vrátili k parlamentnímu, diplomatickému a politickému dialogu. Komunikace je základní rámec chápání pozic našich partnerů. Ne vždy si spolu musíme rozumět a souhlasit spolu, ale to je realita,“ tvrdí Vítězslav Pivoňka.

„Naše zahraničně-politické zájmy jsou v rámci naší koncepce zahraniční politiky nastaveny jinak než u našich partnerů. Ruská zahraničně-politická koncepce si nese své vlastní priority. Ale my jsme tu od toho, abychom stavěli mosty. Jestli ty budou využívány ke komunikaci, to už je samozřejmě druhá věc, ale to je jeden z mých úkolů.“