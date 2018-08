Zmírníme důchodovou reformu, slíbil ve speciálním televizním projevu Putin

Vladimir Putin prohlásil, že penzijní reformu dál odkládat nelze, protože by stejně jednou musela přijít, ale už bez polštáře, který on teď navrhuje. A to je především zmírnění pro ženy. Vláda jim chtěla posunout důchodový práh o osm let. Prezident Putin to zmírnil, aby to bylo stejné jako u mužů o pět let. Ženy tedy v 60 a muži v 65 letech.

Ve středu prezident uvedl, že změny v důchodové politice jsou nutné kvůli závažným demografickým výzvám, kterým Rusko čelí.

Ruský prezident také navrhl zavést trestní odpovědnost pro zaměstnavatele, kteří propustí, nebo odmítnou přijmout do práce zaměstnance kvůli jeho věku. Cílem reformy je podle Putina stabilita důchodového systému a reálný růst penzí.

Kontroverzní vládní návrh přijala ruská Státní duma (dolní komora parlamentu) v prvním čtení 19. července. Prodloužení aktivního pracovního věku přitom vyvolalo v Rusku protesty už na jaře záhy po oznámení, že se taková změna chystá, a poprvé po dlouhé době snížilo i Putinovu popularitu.

Prezident se k návrhu poprvé vyjádřil na konci července po téměř tříměsíčním mlčení. Médiím tehdy řekl, že se mu zvýšení důchodového věku nelíbí, stejně jako většině ruských občanů.

Ruský list Vedomosti ve středu s odvoláním na vládní zdroje napsal, že v případě, že prezident zmírnění důchodové reformy navrhne, diskuze o ní se tím uzavře.