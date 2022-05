Putin je fašistický diktátor. Svržení mu nehrozí, ale ze dne na den může prostě nebýt, míní politolog Lukeš

Ukrajincům se daří odrážet ruskou invazi i díky dodávkám zbraní a humanitární pomoci ze Západu. Zásadní roli v tom hrají Spojené státy, které navíc před pár dny rozhodly o jejím dalším navýšení. „Je to vzácné a smutné zároveň, že se konečně od začátku 21. století našlo téma, na kterém se shodne celá země,“ konstatuje pro Český rozhlas Plus historik a politolog Igor Lukeš. Praha 21:46 23. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Už od počátku války na Ukrajině svět spekuluje o zdravotním stavu ruského prezidenta Vladimira Putina | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Lze podle něj očekávat, že nic na tom nezmění ani podzimní volby do Kongresu, v nichž se předpokládá posílení republikánů. Ti se následně budou snažit připravit půdu pro vítězství svého kandidáta v prezidentských volbách o dva roky později.

Poslechněte si celé Interview Plus Jana Bumby

Ve veřejné diskusi sice zaznívají hlasy některých intelektuálů, že podporou Ukrajiny se jen prodlužuje válka a přibývá obětí, proti nim ovšem úspěšně argumentují ti, kteří říkají, že ustupovat zlu se historicky nikdy nevyplatilo.

„Veřejné mínění a téměř kompletně celá politická reprezentace tvrdě stojí za názorem, že Putinovu Rusku za současné situace nelze ustoupit, protože by se nezastavil. A úspěch na Ukrajině, kterého by dosáhl za cenu příšerných obětí, by jen zvýšil jeho ,chuť k jídlu‘ a pokračoval by dál,“ upozorňuje Lukeš.

Jeho samotného přitom reakce Američanů překvapila, očekával totiž daleko větší pragmatismus a cynismus.

„Ta podpora je skutečně od srdce. A samozřejmě je to překvapující, protože Amerika v mezinárodní politice, ostatně jako každá země, prosazuje především své zájmy. Ale idealismus byl vždy určitou součástí amerických dějin,“ připomíná.

Rusko v obklíčení

Roli podle Lukeše hraje i to, že Spojené státy patří k signatářům Budapešťského memoranda, v němž spolu s Velkou Británií a Ruskem poskytly Ukrajině bezpečnostní záruky výměnou za to, že se vzdá svých jaderných zbraní.

„Proto si myslím, že jsou Spojené státy a Velká Británie tak výrazné ve snaze udržet linii mezi civilizací a barbarismem,“ zdůrazňuje.

„Toto není válka Ruska proti Ukrajině. Toto není válka Ruska proti Západu. Je to válka Putinova Ruska proti civilizaci,“ dodává profesor historie na Bostonské univerzitě.

Zároveň popisuje, že Rusko se už od carských dob vnímá jako morálně čistá země, která brání hodnoty ve zbytku světa dávno rozbité nemorálními režimy: „Je to staré téma carské, bolševické a teď i putinovské politiky. Ale je to samozřejmě lež,“ podotýká.

„Je to válka Putinova Ruska proti civilizaci.“ Igor Lukeš

Jde prý o představu, že Rusko je ostrůvek morální čistoty, kolem kterého krouží žraloci feminismu, genderové ideologie či hnutí za práva homosexuálů.

„Propagandisté toho využívají k budování představy, že Západ a snad i celý svět jsou právě ti žraloci kroužící kolem Ruska, kteří se ho snaží hodnotově zničit. A to samozřejmě není pravda,“ doplňuje.

Putinův konec

Lukeš souhlasí s názorem, že ruský prezident Vladimir Putin drží moc pevněji než například sovětští generální tajemníci, kteří na svou stranu museli získávat většinu v politbyru.

„Zatímco Putin je skutečně fašistický diktátor, který dokázal zničit a v některých případech i zavraždit kohokoli, kdo se mu nějakým způsobem postavil. Myslím, že svržení nějakou frakcí, když odjede někam na dovolenou, jako se to stávalo v sovětských dějinách, mu nehrozí,“ soudí historik.

Diktátoři podle něj mají jednodušší rozhodování, protože se nemusí starat o parlament, politické strany ani o kolegy v rámci politbyra. „Mohou rozhodovat naprosto individuálně a o samotě a jsou sice silní, ale zároveň jsou velmi křehcí a ze dne na den mohou prostě nebýt,“ pokračuje.

Vstup Švédska a Finska do NATO, ke kterému se nyní schyluje, je prý velice významným přelomem.

„Je to nejevidentnější důkaz toho, že Putin skutečně není žádným velkým geopolitickým šachistou, ale že to je tyran a do určité míry i hlupák, který naletěl vlastním iluzím,“ uzavírá Lukeš.