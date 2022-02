Putin naznačuje, že je schopen povýšit konflikt na jaderný. Je to psychologický tlak, myslí si expert

Rozkaz ruského prezidenta Vladimira Putina uvést do stavu pohotovosti jaderné síly odsoudily západní země i Severoatlantická aliance. Co vlastně nařízení šéfa Kremlu znamená? „Je to jasný psychologický krok Ruské federace, jaderné zbraně jsou efektivním nástrojem ruské bezpečnostní strategie. Prezident Putin to tímto aktem prokázal,“ říká pro Radiožurnál odborník na jaderné zbraně Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Ranní interview Moskva 23:24 28. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít