Komunismus jako výtah z Bible, 'svaté ostatky' Lenina. Putin si vyzkoušel roli teologa

Státní televizní stanice Rossija 1 odvysílala úryvek z dokumentárního filmu o severoruském klášteru a duchovním centru Valaam, ve kterém ruský prezident Vladimir Putin bez rozpaků promluvil na teologická témata, píše na svých webových stránkách Rádio Svoboda. Moskva 7:30 21. ledna 2018 Vladimir Putin při koupeli v ledové vodě během církevních oslav, Tverská oblast, 19. ledna 2018 (ilustrační snímek). | Foto: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin | Zdroj: Reuters

Podle Vladimira Putina Rusko vždy provázela víra a upevňovala se prý především v dobách, kdy bylo ruské zemi a jejímu lidu těžko. „Zažili jsme léta krutého pronásledování věřících, kdy byli likvidováni kněží a bourány chrámy. Ale zároveň vznikalo nové náboženství,“ nastínil Putin. Komunistická ideologie má podle něj ke křesťanství ve skutečnosti velmi blízko.

„Svoboda, rovnost, spravedlnost – to vše je obsaženo v Písmu svatém. A kodex budování komunismu? To je takový primitivní výtah z Bible. Nic nového nevymysleli. Vezměte si Lenina. Uložili ho v mauzoleu. Čím se to liší od toho, co pro pravoslavné a pro křesťany obecně představují ostatky svatých?“ zamyslel se kremelský vládce.

'Dokázal, že tomu nerozumí'

Podle vlastenecky orientovaného spisovatele Zachara Prilepina signalizují Putinovy uctivé výroky o Leninově mauzoleu jeho politický obrat doleva. Dá se podle něj očekávat, že Putin tímto směrem půjde stále více, jak ve svých slovech, tak v činech, píše Svobodná Evropa.

Podle známého politika Jelcinovy éry Alfreda Kocha Putin slovy o blízkosti komunistické ideologie a křesťanství zase jednou dokázal, že nerozumí ani jednomu ani druhému. Jedna z klíčových tezí komunistické ideologie podle Kocha spočívá v „nesmiřitelnosti k nepřátelům“. Křesťanství ale stojí na přesně opačném přístupu. „Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují“, nastiňuje křesťanskou logiku Alfred Koch.

Známý levicově orientovaný opoziční advokát Dmitrij Agranovský se pro změnu domnívá, že má Putin naprostou pravdu. Pro ruského člověka dvacátého století podle něj byli Lenin i mauzoleum skutečné modly, kolem kterých se koncentrovala vůle lidu, jeho život i statečné činy.

„V roce 1941 šli vojáci od mauzolea přímo na frontu, v roce 1945 u jeho paty navršili vlajky poražených fašistických divizí a v roce 1961 přišel k mauzoleu Gagarin po svém prvním letu do kosmu,“ cituje Rádio Svoboda Dmitrije Agranovského.

Pravoslavný stalinismus

Ruská novinářka a spisovatelka Natalia Gevorkjanová v souvislosti s Putinovými výroky cituje z díla ruského náboženského filosofa Nikolaje Berďajeva, který v mládí koketoval s marxismem.

„Dovolím si zde prohlásit, že ruský bolševismus je jev náboženského charakteru. Sídlí v něm jakási poslední náboženská energie, pokud tedy nebudeme za náboženskou energii považovat jen to, co se obrací k Bohu. I náhražka náboženství, opačné či lživé náboženství jsou přece jevy náboženského charakteru,“ cituje Gevorkjanová filosofa Berďajeva.

„Putinova slova jsou pravoslavným stalinismem. Tedy logickým vyústěním toho, co mě udivovalo v devadesátých letech, na co jsem si zvykl po roce 2000 a co je dnes mainstreamem,“ uzavírá článek na stránkách Rádia Svoboda profesor teologie Andrej Desnickij.

Text vznikl pro pořad Světve 20 minutách Českého rozhlasu Plus.