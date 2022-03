Z dělnické rodiny ruským miliardářem. Co má za sebou oligarcha ze sankčního seznamu Alexej Mordašov?

56letému podnikateli Alexeji Mordašovovi se přezdívá „tank“.

Narodil se ve městě Čerepovec do chudé rodiny, teď je jedním z nejbohatších Rusů.

Je potřetí ženatý a má sedm dětí.

Vlastní dům na prominentní adrese v Moskvě, většinu času však býval zvyklý trávit na svých luxusních jachtách.

Na sankční seznam ho v důsledku ruské invaze na Ukrajinu umístila Evropská unie a Velká Británie.

Od začátku letošního roku podle společnosti Bloomberg přišel o sedm miliard dolarů. To představuje čtvrtinu jeho majetku.

Dle zjištění Pandora Papers měl platit řadu projektů ruského prezidenta Vladimira Putina a štědře obdarovávat i jeho blízké spolupracovníky.

Alexej Mordašov je nejbohatším Rusem, který se nachází na sankčním seznamu Evropské unie. Narodil se v roce 1965 do chudé rodiny, jeho rodiče pracovali v továrně. Vyrostl ve městě Čerepovec, ve kterém aktuálně žije přes 300 tisíc obyvatel a najdete ho napůl cesty mezi Petrohradem a Moskvou.

Na vysoké škole - vystudoval Leningradský inženýrsko-ekonomický institut -, se seznámil s Anatolijem Čubajsem, který, jak se později ukázalo, byl jedním z jeho klíčových byznysových kontaktů. Už s inženýrským diplomem nastoupil jako ekonom do čerepoveckého metalurgického závodu. To se psala jedna z posledních kapitol Sovětského svazu.

Klíčová 90. léta

Právě rozpad SSSR nastartoval jeho velkou byznysovou jízdu za obrovským jměním. Ale vraťme se ještě na začátek 90. let, do doby, kdy mladý inženýr Mordašov nastupuje jako finanční a ekonomický ředitel do zprivatizovaného Severstalu.

Státní kolos nahradila soukromá společnost, která jako svůj hlavní úkol měla řídit ruské ocelářské zájmy. Na vrcholu ruské ocelářské pyramidy stanul Mordašov v pouhých 31 letech, kdy se na jeho vizitce objevilo označení: generální ředitel. V čele Serverstalu pak vydržel až do roku 2015, kdy rezignoval. Oficiálně se tak sice stáhl, ale je třeba připomenout, že jako většinový vlastník společnosti má stále klíčovou úlohu a velkou moc.

Mordašov nepatří mezi boháče, který by dával své jmění na odiv. Alespoň ne na konci 90. let. Svědčí o tom třeba příběh, který popsal ruský Forbes: první zahraniční auto - značku Audi - si pořídil v roce 1998, a vlastní dům dokonce až o dva roky později.

Severstal Ocelářská firma také vlastní Severstal Cherepovets – profesionální hokejový klub, který hraje v Kontinentální hokejové lize a stejnojmenný volejbalový tým. Součástí je také letecká společnost Severstal Air Company. Po uvalení sankcí na Mordašova výrobce oceli pozastavil vývoz do EU.

Díky přátelství s již jednou zmíněným Čubajsem se dostal do Klubu mladých reformátorů, kteří později zasedli ve vládě Borise Jelcina. Právě v Jelcinově okolí pak našel důležité kontakty a například i přátelství s petrohradským finančníkem Vladimirem Koganem. Právě ten ho sblížil s Vladimirem Putinem. Na přelomu tisíciletí si ještě Mordašov stihl odskočit do Newcastlu pro titul MBA.

Vedle oceláře si po rozšíření portfolia v roce 2003 mohl začít říkat také bankéř. Nakoupil totiž podíl v Rossiya Bank, které se stal spolumajitelem vedle největšího akcionáře a Putinova dlouholetého přítele Jurije Kovalčuka. Banka v posledních letech otevřela pobočky na Ruskem okupovaném ukrajinském území - v Donbase, Luhansku či na Krymu. Právě bankovní angažmá však Mordašova dostalo na sankční seznam Evropské unie. Sedmadvacítka Mordašovovo sankcionování odůvodnila obavou, že se jedná o „osobní banku“ vysokých činitelů, kteří těží z ruské agrese.

Alexej Mordašov, nejbohatší muž Ruska | Foto: Sergei Karpukhin | Zdroj: Reuters

I další investice mimo ocel - tentokrát do proruských mediálních domů - mu vynesla v Bruselu nálepku nežádoucí. Podle EU jeho peníze v mediálních domech sloužily mimo jiné k destabilizaci Ukrajiny. Ale popořadě: v roce 2008 vytvořil National Media Group, která vlastní podíly v televizních kanálech (První kanál, Pátý kanál nebo REN TV) či novinách (Izvestia, Metro-Petersburg, Sport-Express).

Investice v zahraničí

Není divu, že se stal „hrdinou“ prvního vydání ruského Forbesu. Článek o něm napsal šéfredaktor Pavel Chlebnikov a líčil ho jako velmi úspěšného a prosperujícího podnikatele. Uvedl, že se nechová jako jiní – po svých zaměstnancích vyžadoval, aby měli zahraniční zkušenost, minimálně titul MBA jako on.

A v zahraničí také investoval. Vrátil se ke svým ocelářským kořenům a rozjel byznys ve Spojených státech, kde prostřednictvím Severstalu masivně financoval ocelářské společnosti na středozápadě. Svůj byznys však po roce 2014 stáhnul a prodal. Následně se Mordašov setkal s prezidentem Putinem, aby ho informoval o prodeji všech amerických aktiv, a slíbil mu, že se v budoucnu vyvaruje „nerozumných investic“.

Jeho americká stopa se připomněla až v roce 2017, kdy vystoupil ve vysílání Sky News a komentoval americké prezidentské volby. Vyjádřil naději na zlepšení vazeb mezi Ruskem a USA, když bude zvolen Donald Trump.

Podíly ze svého majetku však převádí od roku 2018 na své děti. Od té doby je totiž sankcionován ze strany Spojených států. Za co? Jeho společnost Power Machines měla s německým Siemensem dodávat na okupovaný Krym turbínu pro plynovou elektrárnu.

Offshore byznys

Mordašov i tak dál investuje v zahraničí. Donedávna vlastnil třetinu německé cestovní kanceláře TUI, největší evropské turistické firmy. Jenže dovolenkový byznys mu překazila Evropská unie, která ho zařadila na sankční seznam hned začátkem března. Důsledek: přišel o přístup k akciím společnosti TUI. Zároveň odstoupil z její dozorčí rady, stojí v tiskové zprávě.

V době rozjitřených emocí se šéf TUI Fritz Joussen pokusil uklidnit zaměstnance cestovní kanceláře a trval na tom, že Mordašov nepředstavuje problém. „Naši společnost řídí výkonná rada jako každá německá akciová společnost, nikoli akcionáři nebo dozorčí rada. Předpokládáme proto, že jakákoli omezení nebo sankce vůči panu Mordašovovi nebudou mít pro nás jako společnost žádné trvalé negativní důsledky,“ citoval list The Guardian.

Britské Panenské ostrovy Podle sankčních pravidel měl být jeho podíl v TUI zmrazen, což by znamenalo, že by nemohl prodávat své akcie, vybírat dividendy, hlasovat na zasedáních správní rady ani jinak profitovat z podílu. Firma se hájí, že neví, kdo je skutečný vlastník nově nabytých podílů. Bloomberg nicméně upozornil na možné offshorové spojení s Mordašovem.

Následně společnost informovala, že Mordašov prodal svůj většinový podíl Ondero Ltd se sídlem na Britských Panenských ostrovech. Zbývajících pár procent bylo prodáno Severgroup. TUI uvedla, že převody byly provedeny 28. února – v den, kdy byl podnikatel zařazen na sankční seznam EU.

Na začátku března provedl Mordašov změny také ve firmě Nordgold. Odstoupil z funkce ředitele společnosti a kontrolu nad podílem jedné miliardy dolarů převedl na svou manželku Marinu Mordašovovou, napsal The Insider s odkazem na agenturu Bloomberg.

Sankce

Jméno Alexej Mordašov najdeme na sankčních seznamech EU i VB, USA však zatím vůči němu sankce nerozšířily. Přitom by měly zájem o jeho tryskáč Bombardier Global 6000 a několik superjachet, včetně lodi Nord v hodnotě 500 milionů dolarů, o které senátor Bernie Sanders v úterý na twitteru poznamenal, že „plula v seychelském regionu déle než 10 dní“.

Na rozdíl od většiny ruských oligarchů, kteří ohledně ruské invaze na Ukrajinu dosud mlčí či se případně přiklánějí na Putinovu stranu, se Mordašov rozhodl promluvit. Situaci označil za „tragédii pro dva bratrské národy“.

Zároveň ale uvedl, že nechápe, jak jeho zařazení na sankční seznam EU pomohlo vyřešit konflikt na Ukrajině: „Nemám absolutně nic společného se vznikem současného geopolitického napětí.“

„Je hrozné, že Ukrajinci a Rusové umírají, lidé trpí a ekonomika se hroutí. Upřímně doufám, že se ve velmi blízké budoucnosti podaří najít způsob, jak tento konflikt vyřešit a zastavit krveprolití,“ řekl Mordašov. Rovněž uvedl, že nikdy neměl blízko k politice a že se současnou krizí nemá nic společného. „Nechápu, jak sankce namířené proti mně přispějí k urovnání tohoto strašlivého konfliktu na Ukrajině,“ dodal.

Miliardářovo soukromé letadlo bylo na začátku března, týden po ruské invazi na Ukrajinu, vysledováno na cestě ze Seychel do Moskvy. Nejsou nicméně přístupné informace o pasažérech na palubě.

V té době si však do Kremlu sezval nejvýznamnější ruské podnikatele prezident Putin. Podle agentury TASS se jí účastnilo 13 miliardářů, mezi nimiž byli Vagit Alekperov, Pjotr Aven, Andrej Bokarev, Andrej Gurjev, Michail Gucerjev, Sulejman Kerimov, Andrej Melničenko, Leonid Micheelson, Alexej Mordašov, Vadim Moškovič, Vladimir Potanin, Dmitrij Pumpjanov a Vladimir Jevtušenkov.

Mordašovovo letadlo v Moskvě dlouho nezůstalo a prakticky okamžitě odletělo zpátky na Seychely. Podle MarineTraffic se v neděli večer dala do pohybu Mordašovova jachta Nord, opustila pobřeží Srí Lanky.

Zabaveno Policie Mordašovovi zabavila v severoitalském přístavu Imperia jeho 65 metrů dlouhou jachtu „Lady M“, jejíž hodnota se odhaduje na 27 milionů dolarů. Tu si nechal vyrobit na zakázku u americké firmy Palmer Johnson.

Italské úřady zabavily v pátek luxusní vilu na Sardinii, která má patřit ruskému podnikateli. Hodnota celého komplexu budov ve městě Olbia na severu ostrova se odhaduje na 116 milionů dolarů.

Jedná se nicméně pouze o majetek, jež se úřadům podařilo ověřit, že je s ruským oligarchou spojen. Není vyloučeno, že se seznam bude rozrůstat.