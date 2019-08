Blízký lidu, vzpomínají Rusové na Sovětský svaz. Hodnotí ho lépe než současný režim

Rusové si nostalgicky stýskají po sovětském režimu z přelomu 70. a 80. let, protože byl prý „blízký lidu“, na rozdíl od nynější „zkorumpované moci“. Vyplývá to z průzkumu nezávislého střediska Levada. Vůdcem SSSR byl během tohoto období studené války Leonid Brežněv, který stál mimo jiné v roce 1968 za srpnovou okupací Československa nebo v roce 1979 za vpádem do Afghánistánu.

Moskva 8:25 6. srpna 2019