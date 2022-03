Analytik Stulík: Putinova popularita se vypaří. Už není schopný dodávat Rusům to, co očekávají

Ukrajinským vojákům i dobrovolníkům se daří odrážet, nebo alespoň zdržovat invazi ruské armády, o některá města se svádějí tvrdé boje. „Během čtyř či pěti dnů se život v Kyjevě dramaticky proměnil. Je to absolutně nepředstavitelné, jako kdybychom se my tady v České republice za čtyři dny přestěhovali do sklepů, krytů nebo metra a schovávali se před ruskými útoky,“ říká v Interview Plus analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty David Stulík. Interview Plus Moskva 6:11 1. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Do Kyjeva přicestoval Stulík minulý týden v pondělí, kdy už řada států evakuovala své diplomaty a doporučovala na Ukrajinu necestovat. Ve středu večer už prý bylo jasné, že se něco stane, a nad ránem začalo bombardování Kyjeva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 David Stulík, analytik Bezpečnostního centra Evropské hodnoty

„Vycházeli jsme z mylného předpokladu, že prezident Vladimir Putin bude maximálně minimalizovat nasazení vojáků, aby neměl ztráty, protože to je zase důležité pro ruské veřejné mínění, které nechce vidět, jak se do Ruska vrací jejich synové, manželé v rakvích. Což se dnes děje,“ podotýká Stulík.

Podle něj je to důkazem slabosti ruského prezidenta. „Je slabý a má problémy, takže sahá po opravdu radikálních řešeních a nečeká na to, jak se situace bude vyvíjet. Opravdu byl zahnán do úzkých,“ míní.

Jednotky teritoriální obrany mají podle svědectví Stulíkových ukrajinských přátel - minimálně v Kyjevě - nadbytek zájemců. „Podle odhadů OSN opustilo nebo chce opustit Ukrajinu kolem 350 tisíc lidí. Jsou to pouze ženy a děti. Ukrajina má 42 milionů obyvatel, takže drtivá většina hodlá zůstat,“ upozorňuje ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Evropa je s Ukrajinou

Návrat do Prahy zabral Stulíkovi více než tři dny a na ukrajinsko-rumunských hranicích byl svědkem srdceryvných scén, kdy pohraničníci nepouštěli dál muže.

„Vidíte, jak se otcové loučí se svými dětmi, které jsou stejně staré jako moje. Někteří říkali manželkám: ‚Já jsem stejně chtěl zůstat. Ty jsi mě přesvědčovala jet, vidíš, stejně se musím vrátit.‘ Nebyli si jistí, jestli se ještě někdy uvidí. To už bych nechtěl zažít,“ popisuje.

Hned za hranicí už ale prý byly stovky až tisíce obyčejných Rumunů, kteří uprchlíkům nabízeli bezplatné ubytování, odvoz nebo jídlo.

„Bylo to neskutečně spontánní, i když většina té pomoci nebyla v tu chvíli až tak potřebná, protože se dublovala. Ale už jen to, když jste viděl ty lidi, jak vás vítali, to vás tak morálně zvedlo... Bylo jasné, že evropská solidarita bude opravdu velká,“ zdůrazňuje Stulík.

Konec Putina?

Ruská armáda oficiálně vyzývá obyvatele Kyjeva, aby opustili město. Podle Stulíka to ale jen utvrdí jeho obyvatele, aby město bránili do úplného konce. Zároveň dodává, že podle řady zpráv není morálka ruské armády dobrá.

Ostřelování Charkova si podle místní správy vyžádalo nejméně 11 mrtvých a desítky zraněných Číst článek

„Uvědomují si, že jsou součástí útočné operace na sousední zemi, která je jim kulturně a etnicky blízká. Řada zajatců například tvrdí, že byli na vojenském cvičení a teprve poslední den jim bylo řečeno, že pojedou na Ukrajinu. Nemají velkou motivaci bojovat,“ soudí Stulík.

Ukrajinci prý z invaze viní hlavně Putinův režim a jsou naštvaní na Rusy, kteří ho podporovali a nechali vzniknout. Naopak jakýkoliv náznak opozičních hlasů přijímají s vděčností. A nejnovější západní sankce podle Stulíka povedou k tomu, že takových hlasů bude stále více.

„Rubl ztratil přes 40 procent své hodnoty. Ruská burza šla dolů, bude velká inflace. Popularita prezidenta Putina se prostě vypaří jako rosa na trávě, protože on už teď není schopný vlastně zajistit Rusům to, co očekávají,“ věří analytik.

Zhoršující se ekonomickou, sociální a zdravotní situaci prý Putin v minulých letech kompenzoval domnělými úspěchy v zahraniční politice. „Jakmile toto všechno padne, tak už si myslím, že Rusové se nebudou chtít natolik uskromňovat, aby ho drželi u moci,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus.