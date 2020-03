‚Není to vhodné.‘ Putin mluvil o změně ústavy, díky které by mohl znovu kandidovat na prezidenta

Zrušit omezení počtu prezidentských období by bylo v Rusku nepraktické, řekl v úterý ruský prezident Vladimir Putin poslancům ve Státní dumě. Pokud by tuto ústavní revizi schválili Rusové v referendu, musel by o ní rozhodnout i ústavní soud, dodal. Reagoval na návrh na zrušení zákazu opakované kandidatury, který dopoledne podala poslankyně vládní strany Jednotné Rusko a bývalá kosmonautka Valentina Těreškovová. Informovala o tom agentura TASS.

