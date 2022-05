Vojenský analytik: Vyhlásí Putin mobilizaci? Ruská armáda potřebuje lidi, ale nemá pro ně techniku

Moskva se chystá na oslavu 9. května. Víc než na tradiční přehlídku se ale čeká na projev prezidenta Vladimira Putina. Diskutuje se, že by mohl vyhlásit Ukrajině oficiálně válku. „Mohlo by mu to relativně pomoci ve vojenské části operace, mohl by povolat záložníky. Ale na frontě by se to neprojevilo okamžitě,“ soudí analytik Milan Mikulecký.

Praha 19:57 5. května 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít