Expert o zatykači na Putina: Je to historická událost. Hrozí mu, že když opustí Rusko, předají ho ke stíhání

Mezinárodní trestní soud v Haagu vydal zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Mariji Lvovovou-Bělovovou. Soud je začal stíhat v souvislosti s invazí na Ukrajinu, konkrétně kvůli únosům ukrajinských dětí do Ruska. Rusko jurisdikci soudu neuznává. „Jemu to limituje prostor pohybovat se v mezinárodní diplomacii,“ uvedl pro Radiožurnál odborník na mezinárodní právo z Masarykovy univerzity Lubomír Majerčík. Rozhovor Praha 20:00 17. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na ruského prezidenta Vladimira Putina vydal trestní soud zatykač v souvislosti s válkou na Ukrajinu | Foto: Sputnik/Gavriil Grigorov | Zdroj: Reuters

Český ministr zahraničí Jan Lipavský přivítal, že Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Putina tak rychle. Jaký skutečný význam ale tento krok má a ve kterých zemích tedy mezinárodní zatykač z Haagu platí?

Význam je ve dvou rovinách. Jednak je to v rovině symbolické, on delegitimizuje všechny kroky ruského prezidenta. A Mezinárodní trestní soud není soud jenom západních zemí, ale přistoupilo k němu 123 zemí z celého světa, 30 zemí z Afriky, z Asie.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor o zatykači na Vladimira Putina s odborníkem na mezinárodní právo Lubomírem Majerčíkem

To znamená, že v zemích, kde Putin může mít relativní podporu mezi obyvatelstvem a které vnímají i Mezinárodní trestní soud jako platnou instituci, najednou tato instituce na něho vydala zatykač, takže jeho to v symbolické rovině musí velmi poškodit.

A hlavně v praktické rovině to má daleko větší význam, protože pro něho to znamená, že nemůže cestovat do zemí, které přistoupily k Římskému statusu, k Mezinárodnímu trestnímu soudu, protože z těch zemí by musel být předán ke stíhání. Takže jemu to velmi omezuje prostor, kde se může pohybovat v mezinárodní diplomacii.

Mezinárodní trestní soud vydal zatykač na Putina, viní ho z únosů ukrajinských dětí do Ruska Číst článek

Jak vypadá celý proces až k vydání zatykače v souvislosti s vojenskou agresi na území jiného státu? Co muselo vše proběhnout a co musejí vše mít soudci v ruce, aby vydali zatykač?

Celé řízení začalo celkem brzy, 28. února 2022 prokurátor Mezinárodního trestního soudu oznámil, že se situací zabývá. Pak jednak Ukrajina sama souhlasila s tím, aby došlo k vyšetřování události na jejím území, a jednak státy západní Evropy včetně České republiky i z celého světa začaly dávat podání k Mezinárodnímu trestnímu soudu, aby se tím začal zabývat.

Takže zase vidíme, že celé mezinárodní společenství usiluje o to, aby byl odsouzený. Pak záviselo na prokurátorovi, aby získal dostatek důkazů, kterými nyní přesvědčil soudce, tříčlenný senát, že je oprávněný důvod domnívat se, že došlo u těchto dvou osob k spáchání zločinů, takže museli o tom rozhodnout soudci a mít na to dostatek důkazů od prokurátora.

Shromáždené důkazy

A jakou podobu mohou mít důkazy shromážděné proti Vladimiru Putinovi a zmocněnkyni Kremlu pro práva dětí Lvovové-Bělovové?

Důkazů může být celá řada. Žijeme v době, kdy lze odposlouchávat, kdy, to není žádným tajemstvím, se ví o tom, že ty děti jsou přesouvány. Dokonce Ruská federace i změnila svoji legislativu, která umožňuje těmto nezletilým zrychleně získat ruské občanství.

Čínský prezident navštíví příští týden Rusko. S Putinem budou jednat o válce na Ukrajině Číst článek

Takže to se ví, to jsou dostupné informace, že dochází k deportacím, k přesídlením, ale ty informace a důkazy můžou poskytovat samozřejmě Eurojust, vnitrostátní orgány i České republiky od obětí nebo od uprchlíků z Ukrajiny.

Rusko Mezinárodní trestní soud v Haagu neuznává. Je jasné, že Vladimira Putina nevydá. Znamená to, že bude souzen v nepřítomnosti?

To u Mezinárodního trestního soudu možné není. On nebude souzen v nepřítomnosti, jemu stále hrozí to, že kdykoli se pohne z Ruské federace do země, která uznává Mezinárodní trestní soud, bude předaný ke stíhání.

Těchto podezřelých na svobodě u Mezinárodního trestního soudu je několik, osm nebo devět. Ale daleko víc už je těch, které Mezinárodní trestní soud odsoudil, takže dřív nebo později se ti, na které byl vydán zatykač, nakonec dostali do vazby a jsou souzeni.

Dá se případný proces proti Putinovi srovnat s nějakým případem, kterým se už Mezinárodní trestní soud v Haagu zabýval?

Opravdu je to historická událost, asi je bezprecedentní. Ale víme, že prezidenti státu už byli v minulosti souzení - Slobodan Milošević tribunálem pro Jugoslávii, Saddám Husajn byl souzený. Ale u Mezinárodního trestního soudu je takto vysoce postavená osoba poprvé.