V Rusku je totalitní režim. Děti jeho přisluhovačů se za ně jednou budou stydět, říká šéf Memorialu

Ruské bezpečnostní síly zadržují osoby identifikované na záznamech účastníků pohřbu Alexeje Navalného. „Mezinárodní tlak je Vladimiru Putinovi už úplně ukradený. Počítal s tím, že ty lidi začne zatýkat až po pohřbu, to je jeho dlouhodobá taktika. Postupně utahovat šrouby," říká pro Český rozhlas Plus Štěpán Černoušek, předseda organizace Memorial Česká republika, která monitoruje porušování lidských práv v Rusku. Interview Plus Praha 13:03 9. března 2024

S ruským opozičníkem se přišly rozloučit tisíce lidí, v rámci 15milionové Moskvy ovšem nešlo o masovou akci. „Nicméně to bylo největší shromáždění lidí nesouhlasících s režimem a válkou na Ukrajině za poslední dva roky,“ uvádí Černoušek s tím, že od pohřbu se eviduje 108 zadržených v různých ruských městech.

Poslechněte si celé Interview Plus Šárky Fenykové. Hostem je Štěpán Černoušek, předseda organizace Memorial Česká republika, která monitoruje porušování lidských práv v Rusku

Rusko je podle Černouška totalitárním státem a je obtížné zjistit, co si jeho obyvatelé skutečně myslí. Domnívá se ale, že Navalnyj představoval naději pro miliony lidí napříč společností, že Rusko může být normální zemí bez korupce a bezohledných lidí, kteří jsou u moci.

Většina z nich ovšem ze strachu z represí raději zůstala doma, zejména ve velkých městech totiž existuje propracovaný systém sledování lidí. Například v moskevském metru si jízdné člověk zaplatí předem, kamery u turniketů rozpoznají jeho obličej a pustí ho dál.

„Už když se ten systém před pár lety zaváděl, tak mnoho lidí varovalo před nebezpečím zneužití represivními složkami. A ukazuje se, že měli pravdu. Moji známí v Moskvě mají zásadu v žádném případě nechodit do metra,“ přibližuje.

V Rusku už podle Černouška neexistuje reálná opozice. Putinovi odpůrci byli eliminováni nebo vypuzeni za hranice a Navalnyj pro něj představoval poslední reálnou hrozbu, a to i ve vězení. Přes své advokáty a příbuzné například vyzval Rusy, aby k prezidentským volbám 17. března přišli přesně v pravé poledne a bezpečně tak vyjádřili odpor k režimu.

Zatímco ještě před několika lety podporovatelům ruské opozice prakticky nic nehrozilo, dnes úřady stíhají i za příspěvky na sociálních sítích. Od roku 2020 se zdvojnásobil počet politických vězňů, kterých je nyní 682.

Budou se za vás stydět

Dozorci ve vězeních a trestaneckých koloniích, jak byly v 60. letech přejmenovány pracovní tábory, mají nařízeno dělat vězňům ze života peklo – jsou známy případy znásilňování i úmrtí vězňů, stát se zde podle Černouška může prakticky cokoli.

Není vyloučeno, že osud Alexeje Navalného může potkat i další známé vězně, jako je aktivista Vladimir Kara-Murza nebo představitel ruského Memorialu Oleg Orlov. Ten byl odsouzen ke 2,5 roku vězení za článek, v němž vládnoucí režim označil za totalitní a fašistický.

„Když zavřou člověka, kterého osobně znáte, tak se vás to dotkne mnohem intenzivněji. On moc dobře věděl, do čeho jde, když napsal ten článek. Chtěl ukázat, že když člověk trvá na tom, co si myslí, tak se do toho soukolí může dostat, a že si to může i odsedět,“ vysvětluje.

Orlov se podle něj inspiroval sovětskými disidenty, kteří s poukazem na absurdnost obvinění odmítli jakoukoli obhajobu. Před soudem demonstrativně četl Kafkův Proces a nevzdal se jen práva na poslední řeč:

„To je v Rusku důležitý žánr, který se vydává i knižně. Ta jeho, myslím, vstoupí do učebnic. Řekl, že odpovědnost nesou i soudci a úředníci a že jejich potomci se za ně budou strašně stydět, jako se v Německu lidé styděli za své předky, kteří přisluhovali Hitlerovi. A že i v Rusko k tomu jednou dojde,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor v Interview Plus, audio je v úvodu článku.