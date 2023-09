ONLINE: V Rusku nastoupí na vojenskou službu 130 tisíc branců. Podle Putina nejde o mobilizaci

Ruský prezident Vladimir Putin podepsal nařízení o pravidelných podzimních odvodech do armády. Základní vojenskou službu v armádě má letos na podzim nastoupit 130 000 lidí ve věku od 18 do 27 let. Informoval o tom portál Meduza. Sledujeme online Moskva 18:21 29. září 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odvody začnou 1. října a potrvají do 31. prosince (ilustrační foto) | Foto: Anton Vaganov | Zdroj: Reuters

Rusko vede už více než rok a půl invazi na Ukrajinu. Generální štáb ruské armády nicméně jako obvykle slíbil, že branci do bojů na Ukrajinu vysláni nebudou.

V plánu podle něj není ani další vlna mobilizace, která by navázala na tu z loňského podzimu, kdy bylo podle oficiálních prohlášení povoláno do zbraně asi 300 000 rezervistů. Odvody začnou 1. října a potrvají do 31. prosince.

Путин подписал указ о военном призыве. В армию заберут 130 тысяч человек https://t.co/3bDxxwBu7f — Meduza (@meduzaproject) September 29, 2023

V Rusku se branci k povinné vojenské službě trvající 12 měsíců povolávají dvakrát ročně - v jarním a podzimním termínu. Na jaře Rusko do armády povolalo 147 000 branců.

Ruský parlament dříve odhlasoval zvýšení horní věkové hranice, kdy může být muž povolán do armády, z 27 na 30 let. Nová norma ale nabyde účinnosti až v příštím roce. Rusko taktéž dříve ohlásilo plán navýšit počet příslušníků ozbrojených sil o téměř třetinu na 1,5 milionu. Mezi nimi má být 700 000 profesionálních vojáků.