Vládnoucí Jednotné Rusko před volbami rozdalo příspěvky a odstavilo exprezidenta Medveděva

Organizované, aktivní. Jako vždycky. Takové doufá, že budou i současné volby ruský ministr obrany Sergej Šojgu a zároveň lídr federální kandidátky Jednotného Ruska, strany která by si ráda i nadále udržela v parlamentu ústavní většinu. Do voleb proto nasadila i další těžkou váhu: šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova. Veterána ruské politiky, který stojí v čele resortu už 17 let. Moskva 14:34 19. září 2021

Ještě začátkem června se předpokládalo, že federální kandidátku vládnoucí strany Jednotné Rusko potřetí povede formální lídr strany, exprezident a expremiér Dmitrij Medveděv. Poprvé za deset let se tak nestane.

V Rusku v neděli vrcholí třídenní volby do dolní komory parlamentu. O obsazení poloviny křesel se rozhoduje většinově v jednomandátových obvodech. O druhé polovině pak proporčně prostřednictvím federálních kandidátek.

Podle očekávání si v obou případech většinu postů zajistí Jednotné Rusko. Před volbami se ale potýkala s propadem preferencí. I Kremlu blízcí sociologové z Fondu veřejného mínění ještě před měsícem uváděli, že pro ni byla tehdy připravená hlasovat jen zhruba čtvrtina dotázaných.

Mimořádný příspěvek

Propad preferencí Jednotného Ruska, které dosáhl nejnižší úrovně od roku 2008, vyrovnával osobně i přímo prezident Vladimir Putin. Přestože oficiálně není členem strany, vystoupil na obou jejích předvolebních sjezdech. Kromě rošády na viditelných místech vytáhl Kreml před volbami ještě jedno eso.

Jednorázový příspěvek v přepočtu okolo čtyři a půl tisíce korun dostali všichni vojáci a pracovníci silových struktur. A tři tisíce korun taky všichni penzisté. Mezi těmi, kdo obdrželi mimořádný bonus, je i 64letá paní Irina. O tom, že by nějak významněji mohl tento krok zasáhnout do voleb, ale ona osobně pochybuje.

„Lidi dostanou tyhle peníze, vezmou si je, ale necítí za to nějakou vděčnost. Ani zvláštní radost,“ říká před volební místností v centru Moskvy. „Tím spíš, že co je dneska u nás deset tisíc rublů? Čtyřikrát si za to zajdu do obchodu,“ namítá. Na rozdíl od metropole ale pro řadu lidí v ruských regionech představuje příspěvek velkou část platu nebo důchodu.

„Jen ne jednotné Rusko“

Paní Irina, která přišla odvolit spolu se synem a vnoučetem, otevřeně připouští, že svůj hlas odevzdala v souladu s takzvaným chytrým hlasováním. Tedy strategií prosazovanou vězněným opozičním vůdcem Alexejem Navalným a jeho spolupracovníky. Voliči mají vybrat nejsilnějšího kandidáta v obvodu, který je schopný porazit politika z kremelské strany Jednotné Rusko. Nehledě na jeho příslušnost.

„Pro určité lidi už prakticky nezůstala žádná možnost volby. Říkají si: cokoliv, jen ať nevyhraje Jednotné Rusko. Ať jsou to klidně komunisti.“

Jak říká, systém je v současnosti nastavený tak, že je mimořádně obtížné v něm cokoliv změnit. Na svých místech tak podle jejích slov sedí jedni a ti samí lidé. „Jsem Ruska. Není v tom nějaká hrdost nebo tak, ale zkrátka je to tak. Taková patologie. A velmi dobře znám a chápu ruského člověka,“ podotýká paní Irina. „Všichni dobře rozumí určité spravedlnosti. Tomu, že je spravedlivé, že někdo jí chleba s máslem, a někdo má jenom chleba s vodou. Ale tahle současná nespravedlnost, ta lidi už velmi štve,“ tvrdí.

Jak říká, k volbám přišla, aby měla čisté svědomí, že udělala všechno, co mohla. Skutečný výběr podle svých slov ale nemá. Jí blízký kandidát prý není žádný. Všichni už podle ní emigrovali.