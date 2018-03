Policie zabavila celý náklad spisku kritizujícího Putina, tvrdí opozice

„V okamžiku předání (brožurek) v podzemním parkovišti jednoho z nákupních středisek se objevili policisté z centra pro boj proti extremismu a další policisté a doslova celý náklad zabavili,“ postěžoval si Jašin v rozhlasové stanici Echo Moskvy.

Policisté argumentovali, že nechají prověřit, zda brožurky neporušují zákon. Podle Jašina si ale počínali „naprosto nezákonně“, vždyť v Rusku „ještě není zakázáno kritizovat prezidenta“. Přislíbil proto přistoupit k záložnímu plánu, aby se brožurka dostala k voličům ještě před nedělním hlasováním.

Rusové budou prezidenta volit 18. března. Průzkumy slibují Putinovi drtivé vítězství, znamenající setrvání v čele státu po dalších šest let.

Němcov, který patřil k hlasitým kritikům Kremlu, byl zavražděn před třemi lety. Někdejší místopředseda ruské vlády byl zastřelen v únoru 2015 v centru metropole, na dohled od Kremlu, když přecházel most přes řeku Moskvu. Moskevský soud odsoudil za opozičníkovu vraždu Čečence Zaura Dadajeva k 20 rokům vězení a čtyři Dadajevovy komplice k trestům odnětí svobody od 11 do 19 let. Organizátory a objednatele vraždy se vypátrat nepodařilo.