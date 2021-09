Pohřební věnec i zamítnutí registrace. Kandidáti na Sibiři čelí zastrašování a tlaku úřadů

Už za dva týdny čekají Rusko volby. Nejenom ty do federálního parlamentu, kde podle průzkumů znovu jasně zvítězí strana Jednotné Rusko. Hlasovat se bude i do zákonodárných sborů v ruských regionech a také městských zastupitelstev. S blížícími se volbami se značně vyostřila kampaň ve městě Berdsk u Novosibirsku, kde o posty v místním zastupitelstvu usiluje i několik nezávislých kandidátů. Od zpravodaje z místa Berdsk 8:03 3. září 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Darja Artamonovová je nejmladší z pěti opozičních kandidátů, kterým úřady povolily v Berdsku kandidovat. Kirill Levčenko nesmí kandidovat do zastupitelstva ve městě Berdsk kvůli vazbám na organizaci Alexeje Navalného | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

Bezmála stotisícový Berdsk leží jižně od centra západní Sibiře, Novosibirsku. Právě tady, v provinčním městě tři tisíce kilometrů od Moskvy, se teď vede jedna z nejvyhrocenějších předvolebních kampaní v Rusku. Devatenáctiletá Darja Artamonovová zažila v uplynulých týdnech hned několik nepříjemných okamžiků.

„Stalo se, že mojí matce poslali domů pohřební věnec se stužkou, kde bylo napsáno: Alexandře Nikolajeviči, Galino Alexandrovno, což jsou jména mých rodičů, společně s vámi truchlíme pro Darju,“ popisuje ve vysílání Radiožurnálu.

Darja Artamonovová je jedním z pouhých pěti kandidátů nesystémové opozice, kteří usilují v nadcházejících volbách o post v místním městském zastupitelstvu. Ne že by zájemců nebylo víc. Volební komise ale jejich kandidatury rovnou zamítla anebo je stáhla už během kampaně. Jedním z těch, koho odmítla připustit k volbám, je Kirill Levčenko.

„Volební komise se odvolávala na dopis z ministerstva spravedlnosti, ve kterém se píše o mé příslušnosti k takzvané, v uvozovkách extremistické organizaci Fond boje s korupcí,“ vysvětluje Levčenko. Kandidovat nesmí kvůli vazbám na jednu z organizací spojených s opozičním předákem Alexejem Navalným.

Jak upozorňuje, spolupracoval přitom s úplně jinou, než na kterou poukazovala volební komise: s Navalného regionálními štáby. I je ale ruské úřady před létem označily za extremistické. Levčenko už dvakrát neuspěl s odvoláním u soudu.

„Smíchali všechno dohromady. Že jsem byl organizátorem demonstrace proti zvýšení věku pro odchod do důchodu. Že jsem spoluautorem protikorupčních investigativ. Že jsem dostával plat od Fondu boje s korupcí, i když je to čistá lež, protože jsem od něj žádný plat nedostával. Je to částečně moje skutečná biografie a něco si sami vymysleli,“ namítá.

Alexej Navalnyj, jejichž činnost v Rusku zakázali, má v nedalekém Novosibirsku silnou základnu. Natáčel tam i jednu ze svých investigativ krátce před tím, než se ho před rokem pokusili otrávit nervově paralytickou látkou. V lednu a únoru se pak v Novosibirsku konaly demonstrace na jeho podporu.

Zůstali ti s malými šancemi

Kandidovat v sousedním Berdsku nakonec umožnili 5 ze 17 opozičních kandidátů. Tedy méně než třetině. Jak tvrdí Kirill Levčenko, úřady se tak prý snaží vytvořit aspoň formálně volební soutěž. „Vybrali si ty kandidáty, o nichž si myslí, že nemají šanci vyhrát. Nemají třeba zkušenosti nebo je nechali v okrscích náročných na výhru. Byla za tím takováto logika, řekl bych.“

Darja Artamonovová je nejmladší z nich. Narodila se v roce 2001 a za svůj život nezažila jinou vládu, než tu Vladimira Putina a kremelské strany Jednotné Rusko. Ta ovládá i drtivou většinu ruských obcí. Jak spočítal deník Novaja gazeta, z bezmála 200 tisíc členů místních zastupitelstev po celé zemi jsou tři čtvrtiny z nich členy strany Jednotné Rusko.

„Je potřeba změnit systém jako takový, protože mnozí ze současných politiků sedí na svých místech okolo dvaceti nebo i více let,“ říká Artamonovová. „Natolik přirostli ke svým křeslům, že už se nic nemění. Země prostě jenom degraduje. Všechno se obrací v totální diktaturu a rok od roku je jenom hůř,“ kritizuje.

Stejně jako zbylé čtveřici opozičních kandidátů pomáhají Darje s kampaní dobrovolníci, vesměs vrstevníci a kandidáti, kterým neumožnili ucházet se o hlasy voličů.

V hledáčku Moskvy

Artamonovová je přesvědčená o tom, že tažení proti opozičním kandidátům mají na svědomí nikoliv místní úřady, ale přímo nejvyšší místa.

„Když k nám během předvolební agitace jednou přijel policista, doslova mluvil o tom, že záležitosti kolem voleb v Berdsku mají teď pod kontrolou v Moskvě. Tohle všechno ale bylo jasné už ve chvíli, když začali masově stahovat z voleb kandidáty. Bylo jasné, že to není rozhodnutí, které vzešlo odsud,“ tvrdí.

Pokud Darja Artamonovová ve volbách neuspěje, bude prý pokračovat ve studiu právní vědy na univerzitě a kandidovat zkusí za čas znovu. Tím, že se ji někdo zjevně snaží zastrašit, se nenechává odradit. Ani přesto, že podle ní naposledy volalo neznámé číslo i manželovi její sestry. Do telefonního sluchátka mu prý pustili smuteční hudbu.