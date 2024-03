Když jsi diktátor a tváříš se, že jsi byl zvolený, tvé vítězství musí být drtivé, myslí si komentátor Dvořák

Podle odhadů i průběžných výsledků volby v Ruské federaci drtivě vyhrál Vladimir Putin. „Putinův volební zisk, který představuje neuvěřitelných téměř 88 procent, se blíží k bájné hranici, o které politologové říkají, že určitě není něco v pořádku – v samotné zemi, nebo na samotném volebním aktu,“ říká komentátor Českého rozhlasu a odborník na dění v Rusku Libor Dvořák. Praha/Moskva 21:58 18. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Prezidentské volby v Rusku, billboard Vladimira Putina v Petrohradu | Zdroj: Fotobanka Profimedia, Profimedia

Když se podíváme na výsledky ruských voleb v kostce, jaká jsou nejdůležitější čísla?

Je to samozřejmě Putinův volební zisk, který v tuto chvíli přesahuje neuvěřitelných 88 procent, čímž se Vladimir Putin blíží té bájné hranici, o níž politologové říkají, když je někde pro stranu či politika přes 90 procent hlasů, že pak není něco v pořádku buď v zemi, nebo na volebním aktu.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si všechny komentáře voleb v Ruské federaci

Druhá věc, ke stejnému nebo podobnému číslu, tedy přes 80 procent, se zřejmě dostane i volební účast. Přestože ani jedno ani druhé číslo tak vysoké být nemusí. Nezávislý ruský politolog Alexandr Kyňov upozorňuje i na to, že Putin by bezpochyby vyhrál, i kdyby jeho tým nepodnikal vůbec nic. Ale když jsi diktátor, a tváříš se, že jsi byl zvolen, tak to vítězství prostě musí být drtivé.

Jak vypadala v celoruském měřítku včerejší akce Poledne proti Putinovi?

Musím se přiznat, že jsem se obával, že nakonec bude méně Rusů, kteří se k něčemu takovému odhodlají, ale bylo jich docela dost. Na druhé straně musím připustit, že úřady vlastně nijak drakonicky nepostupovaly, protože v ruských poměrech při takovéto příležitosti těch asi 85 zadržených není mnoho.

87 procent hlasů pro Putina, hlásí ruská agentura TASS. Česko volby označilo za nedemokratické Číst článek

Jaké byly ohlasy v zahraničí?

Akce byla mnohem silnější v zahraničí, v Berlíně přišlo k volební místnosti na dva tisíce protestujících včetně vdovy po Navalném Julije. Ve všech ostatních západoevropských metropolích to bylo podobné. Koneckonců, když si připomeneme to, co se dělo v pátek v Praze v Korunovační ulici u ruského konzulátu, tak to také hodně připomíná protestní hlasy, které se ozývaly na Západě.

Znovu se ale vracím do Ruska. Je samozřejmě velice příjemné, že v nejméně 21 ruských městech akce Poledne proti Putinovi opravdu proběhla.