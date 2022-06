Rusko je třeba izolovat, a ne si telefonovat s Putinem, míní litevský ministr zahraničí

Litva patří od počátku ruské invaze k největším spojencům Ukrajiny. Vilnius podporuje Kyjev na poli mezinárodní diplomacie i vojensky: „Bereme to tak, a myslím, že Litevci a Češi to chápou stejně, že Ukrajinci bojují také za nás. Když zvítězí, budeme ve větším bezpečí. Když prohrají, je otázkou, kdo bude další na řadě,“ upozorňuje litevský ministr zahraničí Gabrielius Landsbergis. Vilnius 19:27 16. června 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Litevský ministr zahraničí Gabrielus Landsbergis | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„I když nevidíme okamžitou přímou hrozbu vůči území Litvy nebo jiné členské země NATO, myslíme si, že Baltské státy a celé východní křídlo jsou v nebezpečí, protože mají velmi nebezpečného souseda,“ zdůrazňuje.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Gabrielius Landsbergis, litevský ministr zahraničí

Landsbergis připomíná, že Litva získala samostatnost teprve před 30 lety a uvědomuje si proto, co obnáší získání nezávislosti a obnovení státu.

Poslanec ruského parlamentu z vládní strany Jednotné Rusko Jevgenij Fedorov nedávno vyzval ke zrušení uznání samostatnosti Litvy a argumentuje tím, že odporovalo tehdejší sovětské ústavě.

„U země, která rozpoutala proti svému sousedovi válku, jenž řada zemí považuje za genocidní, by nemělo nikoho překvapovat, že se nechová diplomaticky. Nejsme překvapeni a podobných věcí můžeme očekávat více. To ale neznamená, že bychom to neměli brát vážně. Skládá to obrázek Ruska jako agresivního a nebezpečného souseda,“ konstatuje ministr.

Izolovat Rusko

Jediný způsob, jak jednat s putinovským Ruskem, je prý odstřihnout se od něj, opevnit se a pomáhat těm, kteří nejsou schopni se bránit sami.

„Rusko je poslední impérium, které se ještě stále nevzdalo svých kolonií. Je to imperiální a koloniální mentalita, která Rusům znemožňuje vidět svět, jaký je. Jsou přesvědčeni, že to jsou jejich země a historická území. To jim znemožňuje přizpůsobit se realitě 21. století,“ soudí.

„Musíme izolovat ty, kteří provádějí se svými sousedy to, co Rusko.“ Gabrielius Landsbergis

Landsbergis je skeptický vůči snahám evropských politiků o jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem: „Pokusů bylo více než dost a nevidím nic dobrého, co by z toho mohlo vzejít. Jsem zastáncem politiky izolace. Musíme izolovat ty, kteří provádějí se svými sousedy to, co provádí Rusko. A když jim telefonujete, tak to není izolace. Tím jim poskytujete únikovou cestu,“ podotýká v reakci na telefonáty francouzského prezidenta Emmanuela Macrona do Kremlu.

Podle něj by měla být zcela vyloučena možnost, že by Putin po válce opět zasedl k jednacímu stolu s evropskými státy. „Není to pro nás přijatelné po tom všem, co se stalo během této války, ale i před ní,“ dodává s tím, že Evropa musí najít konsenzus, jak nakládat s poválečným putinovským Ruskem.

Je možné dosáhnout úplné nezávislosti na ruských energetických surovinách? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.