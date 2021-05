Takový obyčejný Čech v Moskvě. Ruská státní televize za něj vydávala redaktora Sputniku

Ruská státní televize Rossija odvysílala mimořádně dlouhou reportáž věnovanou krizi mezi Českem a Ruskem. Poukazovala v ní na osudy lidí, na které nepříznivě dopadá nynější vyostření vztahů mezi zeměmi. Zamlčela ale, že Čech žijící v Moskvě, který v materiálu ostře kritizuje postoj Česka, je placený z ruské státní kasy. A to jako zaměstnanec mediálního kolosu, do kterého spadá i česká redakce webu Sputnik. Moskva 15:18 4. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská televize natáčela i s několika Čechy, a to jak přímo v Praze, tak taky v Moskvě. Jako český zástupce v ruské metropoli v reportáži vystupuje muž, který se na kameru představuje jako Miloš Flajšhans (vpravo) | Zdroj: Reprofoto Youtube

„Zdá se, že veškeré vazby mezi oběma zeměmi byly zpřetrhané. Přitom Rusko a Česko spojuje mnohem víc, než by se mohlo zdát,“ konstatuje reportér Vadim Muravjev v úvodu skoro půlhodinového materiálu. Na ruské státní televizi Rossija měl premiéru prvního května. Znovu ho stanice odvysílala tento týden.

Televize Rossija, která je vlajkovou lodí Všeruské státní televizní a rozhlasové společnosti, v reportáži líčí, jak se ochlazení vztahů mezi zeměmi podepsalo na životech běžných Rusů a Čechů. V materiálu vystupuje například ruská studentka Univerzity Karlovy v Praze a její rodina, mladá ruská matka žijící v Česku anebo majitel české restaurace v Moskvě.

Ruská televize natáčela i s několika Čechy, a to jak přímo v Praze, tak také v Moskvě. Jako český zástupce v ruské metropoli v reportáži vystupuje muž, který se na kameru představuje jako Miloš Flajšhans (přestože popisek později uvádí nesprávně Frajgis, pozn. red.).

Ivana Milenkovičová

Ruská státní TV Rossija dnes odvysílala skoro půlhodinový materiál o krizi s Českem. Kriticky vůči ČR tam mj. vystupuje jistý Miloš Flajšhans (sám se představil jako Милош Флайшганс, byť v popisku je poté Фрайгис). TV ho uvádí jako "obyčejného" Čecha žijícího 6 let v Rusku.

„Za šest let v Rusku se mu podařilo oženit se s Ruskou, obstarat si bydlení a naučit se jazyk,“ popisuje reportér ruské televize, zatímco kamera zabírá oba muže, jak se procházejí v jednom z moskevských parků, na dohled od nově budované obchodní čtvrti mrakodrapů.

‚Co tím Rusku dokážeme?‘

V reportáži se uvádí, že Flajšhans pracuje pro českou firmu, která má pobočku v Rusku. Tato informace přitom zaznívá v kontextu toho, že se české firmy podnikající v Rusku bojí možných dopadů nynější česko-ruské krize na své obchody.

„Je tu absolutní nejistota. Nikdo neví, co bude. Možná vašim dojde trpělivost a přijde řada na nějaké sankce,“ říká Flajšhans a viní ze současné situace českou stranu. „Co tím Rusku dokážeme? Že v hlavách nemáme žádné mozky?“ Obviňuje také česká média z údajného rozdmýchávání hysterie a sporů s Ruskem. K Čechům se podle něj dostávají jenom jednostranné informace.

Ruská státní televize nicméně zamlčela, že Flajšhans – stejně jako redaktor ruské televize – je placený z ruské státní kasy. Konkrétně jako zaměstnanec státního mediálního holdingu Rossija segodňa.

Do něj spadá například tisková agentura RIA Novosti, televize a weby RT (dříve Russia Today) nebo weby a rádio Sputnik. Česká kontrarozvědná zpravodajská služba BIS a bezpečnostní komunita považuje tato média za hlavní nástroje ruské státní propagandy.

Generálním ředitelem státního mediálního kolosu Rossija segodňa je jedna z nejznámějších tváří ruské státní televize Rossija Dmitrij Kiseljov. Každý týden promlouvá k Rusům ve dvouhodinovém pořadu Vesti neděli. Krátce po ruské anexi Krymu ho zařadila Evropská unie na sankční seznam.

Hledá se redaktor-překladatel

To, že Flajšhans už několik let pracuje pro československou redakci ruského holdingu Rossija segodňa, v jehož čele stojí sankcionovaný Kislejov, potvrdil přímo on sám v rozhovoru, který v roce 2019 poskytl na petrohradském obchodním fóru Livadija, kterého se účastnil.

V tomtéž roce v rozhovoru se slovenským podnikatelem Štefanem Kassayem pak upřesnil, že publikuje z Moskvy pro českou mutaci Sputniku.

Jestli je ale Miloš Flajšhans stále redaktorem Sputniku, v reportáži nezaznělo. Server iROZHLAS.cz se proto zeptal přímo redakce, která na dotaz odpověděla: „Pan Miloš Flajšhans je redaktorem české redakce Sputniku. Pan Flajšhans poskytl rozhovor ruské státní televizi TV Rossija jako soukromá osoba, nikoliv jako redaktor Sputniku.“

Státní mediální holding Rossija segodňa na ruských portálech dlouhodobě inzeruje pracovní nabídky na pozice vyžadující znalost češtiny. Aktuálně například poptává zaměstnance ovládajícího češtinu na pozici redaktor-překladatel.