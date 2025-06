Rusko vycvičí stovky čínských vojáků, tvrdí ukrajinská rozvědka. Mají sbírat zkušenosti z války na Ukrajině

Do Ruska má letos zamířit zhruba 600 čínských vojáků, aby si osvojili bojové zkušenosti z války proti Ukrajině a připravili se boj proti západním zbraním. Pro server Kyiv Post na to upozorňuje zdroj z ukrajinské rozvědky, podle kterého se má výcvik týkat například tankistů nebo dělostřelců. Mosva/Peking 17:40 24. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rusko vycvičí stovky čínských vojáků, tvrdí ukrajinská rozvědka (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Kreml se rozhodl umožnit čínskému vojenskému personálu naučit se a osvojit si bojové zkušenosti, které Rusko získalo během války proti Ukrajině,“ uvedl pro ukrajinský server Kyiv Post zdroj z Hlavního ředitelství rozvědky Ministerstva obrany Ukrajiny.

Čínští vojáci mají být vycvičeni pro boj proti západním zbraním se zaměřením na přípravu tankistů, dělostřelců, inženýrů nebo specialistů v oblasti protivzdušné obrany. Tréninku na ruských základnách a vojenských centrech ruských ozbrojených sil se má zúčastnit celkem 600 čínských vojáků, kteří by měli výcvik absolvovat ještě během letošního roku.

Podle ukrajinské rozvědky přitom takováto spolupráce Moskvy a Pekingu jasně „ilustruje záměr ruského režimu spojit se s Čínou v rámci globální konfrontace se Západem“.

Na rizika spojená s rusko-čínskou kooperací a jejího dopadu na státy Západu, upozorňují také analytici amerického think-tanku Centrum pro analýzu evropské politiky (CEPA). Podle jejich červnové zprávy se spolupráce mezi Čínou a Ruskem postupem času neustále rozšiřuje, což přináší dalekosáhlé dopady pro regionální i globální stabilitu.

„Tato rozvíjející se spolupráce nejenže významně posiluje vojenské schopnosti obou zemí, ale představuje také přímou výzvu pro západní bezpečnostní struktury, zejména NATO a Spojené státy. S tím, jak Rusko a Čína prohlubují své obranné vazby, se proměňuje rovnováha sil v klíčových geopolitických regionech, včetně Eurasie, Pacifiku a Arktidy, což vyvolává nové obavy ohledně stability mezinárodního řádu,“ píše CEPA.

Analytici zároveň varují, že sílící spolupráce mezi ruskými a čínskými ozbrojenými silami zvyšuje teoretickou možnost koordinovaných vojenských operací od východní Evropy až po Pacifik. „To by mohlo zkomplikovat západní vojenské plánování a strategie reakce,“ uvádí analýza, podle které je nicméně velmi nepravděpodobné, že by se z rusko-čínské vojenské spolupráce stala „funkční aliance“.

Důvěra mezi oběma zeměmi je totiž i nadále velmi omezená. Přesto ale CEPA dochází k závěru, že je Čína „klíčovým a nenahraditelným“ faktorem, který Rusku umožňuje pokračovat v jeho válečném úsilí pro Ukrajině.

Deklarovaná neutralita

Od začátku plnohodnotné ruské války sice Peking oficiálně vystupuje jako neutrální strana konfliktu, tento postoj je ale do značné míry pouze deklarovaný. Nejenže Peking čelí obvinění z ekonomické a diplomatické podpory Ruska, analytici navíc upozorňují, že z Číny do Ruska proudí dodávky dvojího určení, které Moskva může využít jako pro civilní, tak pro vojenské účely.

„Z Číny do Ruska jednoznačně proudí komponenty, které jsou minimálně dvojího určení, a komponenty, které podléhají sankcím. Na druhou stranu to ale není tak, že by Čína zakazovala ukrajinským společnostem nakupovat součástky a materiály, ze kterých pak Ukrajina montuje zbraně typu dronů,“ uvedl začátkem dubna pro iROZHLAS.cz bezpečnostní analytik a odborník na mezinárodní vztahy Vlastislav Bříza z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.

Jak nicméně na konci května varoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, Čína přestala prodávat drony Kyjevu i dalším evropským zemím, zatímco v dodávkách do Ruska stále pokračuje. Jmenoval konkrétně komerční drony DJI Mavic, které na ukrajinském bojišti našly široké využití.

„Čínský Mavic je pro Rusy otevřený, ale pro Ukrajince ne,“ stěžoval si Zelenskyj během vystoupení před novináři.