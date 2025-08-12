Rusko vyhrálo válku. Jedinou otázkou je, kdy to Západ stojící za Ukrajinci přizná, prohlásil Orbán

Rusko vyhrálo válku na Ukrajině a zbývá otázka, kdy to Západ podporující Ukrajince uzná. Podle agentury Reuters to v úterý řekl maďarský premiér Viktor Orbán, který čelí kritice za svůj příklon k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi navzdory tři a půl roku trvající ruské invazi na Ukrajinu. Maďarsko se v pondělí odmítlo připojit k prohlášení představitelů 26 evropských zemí o tom, že Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout se o své budoucnosti.

Budapešť Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Maďarský premiér Viktor Orbán

Orbán se také důrazně staví proti členství Ukrajiny v EU (archivní foto) | Zdroj: Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

„Teď o tom mluvíme, jako by šlo o otevřenou válečnou situaci, ale není tomu tak. Ukrajinci válku prohráli. Rusko tuto válku vyhrálo. Jedinou otázkou je, kdy a za jakých okolností Západ stojící za Ukrajinci přizná, že se tak stalo a co z toho všeho vyplyne,“ řekl Orbán v rozhovoru pro youtubový kanál Patriot.

Evropa podle maďarského premiéra propásla příležitost jednat s Putinem, když byl u moci americký prezident Joe Biden, a nyní jí hrozí, že o její budoucnosti bude rozhodnuto bez její účasti.

I Trump poznal, že je Orbán za zenitem. Nový lídr radikální pravice bude někdo jiný, předpovídá Guasti

Číst článek

V pátek se v aljašském městě Anchorage setká Bidenův nástupce Donald Trump s Putinem, kteří budou jednat o situaci a válce na Ukrajině.

V některých evropských zemích podle médií panují obavy, aby se obě hlavy státu spolu nedohodly a pak nepostavily Ukrajinu a Evropu před hotovou věc.

Prezidenti a šéfové vlád 26 evropských zemí v pondělí pozdě večer vydali společné prohlášení, v němž stojí, že Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti a že diplomatické vyjednávání lze vést pouze v kontextu příměří nebo omezení bojů.

Orbán se k prohlášení odmítl připojit proto, že stanovuje podmínky pro jednání, na které lídři sedmadvacítky ani nebyli pozváni. Jediný rozumný krok je podle něj svolat summit mezi EU a Ruskem.

Maďarsko odebírá většinu energie z Ruska a odmítá posílat zbraně na Ukrajinu. Orbán, který je u moci od roku 2010, se také důrazně staví proti členství Ukrajiny v EU, což by podle něj způsobilo chaos maďarským zemědělcům i celé ekonomice.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Zprávy ze světa

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme