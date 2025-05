Rusko vyslalo céčkový tým. Pak se ani na body jednání nemusíme dívat, říká Bříza ke schůzce v Istanbulu

V Istanbulu v pátek dopoledne jednali zástupci Ukrajiny, Turecka a Spojených států. Ruský prezident Vladimir Putin ani jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se ale jednání nezúčastnili. „Nečekejme žádný zásadní pokrok, ale myslím si, že ruská strana opět vypustí nějaký pokusný balonek, kterého by se Západ měl chytit,“ komentuje schůzku v pořadu Co se děje se světem bezpečnostní expert z Univerzity Karlovy Vlastislav Bříza. Praha 12:56 16. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruská delegace v Istanbulu. Zleva náměstek ministra zahraničí Mikhail Galuzin, poradce prezidenta Vladimir Medinskij, náměstek ministra obrany Alexander Fomin a zástupce náčelníka Generálního štábu Igor Kosťukov | Foto: Vladimir Soldatkin | Zdroj: Reuters

Před necelým týdnem, když vystoupil Vladimir Putin v noci, co tím chtěl říct a co řekl?

Pokračuje ve své politice, kterou nastolil po zahájení přímých jednání, v uvozovkách přímých, o míru, přímých jednání o příměří, kterých se chopil prezident Trump. Pokračuje v politice prodlužování, relativizování, kličkování, to je teď jeho politika, oddalování výsledku jednání.

Jak já konstatuji, ano, ale... To znamená na návrh Spojených států říci ano, ale... A zahrnout protistranu, případně další partnery ve vyjednávání takovými detaily, v kterých bude rozmělněn ten závěr. Takže to prodloužit v tom smyslu, aby ta druhá strana, lidově řečeno, se nenaštvala, nebouchla do stolu a neřekla – ty jsi ten, který teď hatí ten mír. To je cílem politiky Vladimira Putina již několik měsíců.

Myslíte si, že Vladimira Putina Volodymyr Zelenskyj zaskočil tím, že řekl, já na vás počkám v Istanbulu?

Nemyslím si, že zaskočil Vladimira Putina, spíš si myslím, že zaskočil zbytek světa, protože ten čekal, že to nebude tak ostré, že to bude jemnější. Pojďme si ale říct, co tomu předcházelo. To nebyla první reakce na to, co navrhl prezident Putin, to znamená ta přímá jednání v Istanbulu. Jeho první reakce byla, že ta jednání v tuto chvíli nejsou na pořadu dne, dokud Ruská federace nepřistoupí na třicetidenní příměří, takže to byla první reakce.

Teprve poté, co se do hry opět vložil Donald Trump a řekl – bylo by dobře jednat i bez těchto podmínek, tak Volodymyr Zelenskyj velmi dobře pochopil ten sentiment a řekl tento absolutní argument – jedu do Istanbulu, přijeď za mnou. To je velmi dobře, ale nemyslím si, že by tím nějak zaskočil Vladimira Putina. Ostatně vidíme výsledky ve finále, jak to dopadlo, Vladimir Putin tam nejede.

V Turecku je ruská delegace. Co čteme z jejího složení, respektive z toho, kdo v ní není?

Myslím, že tam je obsaženo opravdu všechno. Nemusíme vůbec se dívat na body jednání, ale podívat se na to, kdo v té delegaci je. To jste trefil hřebíček na hlavičku.

To není delegace áčkového týmu, protože áčkový tým by byl prezident Putin. To není ani delegace béčkového týmu, protože béčkový tým by byli ministři. To by byl Sergej Lavrov jako ministr zahraničí, případně bylo Belousov jako ministr obrany, případně náčelník generálního štábu Gerasimov.

Céčko je to proto, protože tam jedou náměstci těchto ministrů, takže je tam náměstek ministra zahraničí, pouhý náměstek, náměstek ministra obrany, zástupce náčelníka generálního štábu, nikoliv náčelník generálního štábu. Konečně ta vůdčí osobnost a tam si myslím, že stojí za to říct dvě tři věty o Vladimiru Medinském.

Je to člověk, který je autor novodobé učebnice dějepisu, podle které se postupně začíná učit na ruských školách v tom smyslu, kde on vykládá novodobé dějiny ve vazbě na aktuální agresi na Ukrajinu v tom smyslu, že byla nezbytná, nevyhnutelná. Přirovnává ji k sovětskému boji proti nacismu, což samo o sobě už svědčí něco o něm.

Válku na Ukrajině přirovnává k jakémusi nutnému boji proti dekadentnímu zaostalému Západu v tom smyslu ruského pojetí, nikoliv ekonomického, ale v tom dekadentním Západu, takže to je úhel pohledu tohoto hlavního vyjednavače. Takže touto optikou se musíme dívat i na to, co z těch jednání zřejmě vzejde.

A nedivit se tomu, že ukrajinský prezident se sebral a odletěl do Albánie.

Samozřejmě to je absolutně neakceptovatelné. Víte, musí přece jednat rovný s rovným. Prezident má mít vůči sobě prezidenta. Není možné, aby jednal prezident, to znamená A tým, s C týmem, to není možné, to je neakceptovatelné.

Bez Putina průlom nebude

Na místě je i americký ministr zahraničí Rubio, ten řekl, že od rozhovoru nemá velké očekávání. Za jedinou cestu k průlomu označuje případné přímé jednání mezi americkým prezidentem a jeho ruským protějškem. Ta ale nyní v plánu nejsou. Takže zatím všechno marné?

Má pravdu, že průlom opravdu může nastat pouze, když se do hry vloží Vladimir Putin, protože Vladimir Putin, pojďme to nazvat tak, jak to je, je jediným decision makerem, to znamená člověkem, který dělá rozhodnutí v Ruské federaci. To ostatní je stafáž doslova a do písmene, to znamená ta rozhodnutí opravdu padají v Kremlu a dělá je Vladimir Putin.

Dokud on osobně se nezúčastní přímých jednání s adekvátním partnerem typu Donald Trump, případně Volodymyr Zelenskyj, tak to bude pouhé další kličkování a prodlužování. Samozřejmě cílem tohoto prodlužování a kličkování je přece jenom něco vypustit, nějaký ten balonek, právě říct – uvažujeme o příměří, ano, jsme blíže příměří, ano, ale... Takže i to bych očekával z této schůzky v Istanbulu.

Nemyslím si, že odjedou delegace absolutně nesmiřitelně. Nečekejme žádný zásadní pokrok, ale myslím si, že ruská strana opět vypustí nějaký pokusný balonek, kterého by se Západ měl chytit tak, aby nepřiostřil sankce a zároveň Rusko udržel ve hře.

Protože vezměme si, co teď máme za datum, máme polovinu května, před námi je konec jara a celé léto. To je velmi příhodné období pro vedení bojů, protože proti sobě nemáte bláto, podzim, proti sobě nemáte sníh, zimu, mráz. Máte relativně volné pole působnosti pro to, abyste rozvinul svoji ofenzivu, a to je to, co Rusko vidí, to je to, co Rusko chce, proto ta jednání pořád ještě oddaluje.

V čem může v tomhle konkrétním dnešním případě pomoci hostitelská země, tedy Turecko?

Je potřeba říct, že jeho hlavní představitel, prezident Erdogan, je na vrcholu moci, protože vezměme si, co se sešlo. Dokáže lavírovat mezi Ruskem, Ukrajinou, to je majstrštyk, přestože Turecko je stabilním, dlouholetým důležitým členem NATO, přesto on dokáže lavírovat mezi oběma stranami a dokáže si udržet důvěru obou stran. Tak to je první pozitivum.

Druhé, jemu se podařila prakticky nemyslitelná věc. Strana kurdských pracujících PKK se sama rozpustila. To je věc nevídaného charakteru, kterou když se dneska zeptáte v Turecku, tak opravdu Recep Tayyip Erdogan je na vrcholu své moci.

Takže on toto prezentuje jako výsledky své dlouholeté politiky a já se dokonce domnívám, že to je první krok, těch kroků je mnoho, proto, aby se pokusil změnit ústavu a historicky se pokusil v budoucnu obhajovat nový prezidentský mandát.

Celý pořad Co se děje se světem s expertem Vlastislavem Břízou si poslechněte v přiloženém audiu nahoře v článku.