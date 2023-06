ONLINE: ,Až udeří blesk, přijdou s prosíkem.‘ Šéf wagnerovců nehodlá podepsat smlouvu s Šojguem

Šéf ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin v neděli vzkázal ruskému ministrovi obrany Sergeji Šojguovi, že s ním nebude podepisovat žádné smlouvy. Stalo se to poté, co ruský resort obrany v sobotu informoval, že Šojgu nařídil všem „dobrovolnickým oddílům“, aby s ministerstvem podepsaly do konce toto měsíce smlouvu. Podle Moskvy to má zvýšit efektivitu ruské armády.

