Tresty za pomoc Ukrajině jsou v Rusku vysoké. Žena odsouzená kvůli daru poslouží k výměně, míní expert

Xeniji Karelinové soud v Jekatěrinburgu uložil 12 let vězení za vlastizradu. Žena, která má ruské i americké občanství, byla obžalovaná kvůli tomu, že poslala asi 50 dolarů ukrajinské charitě v USA. Karelinová si má trest odpykat v trestanecké kolonii s obecným režimem. „Jezdit do Ruska se západním pasem je nebezpečné,“ říká Radiožurnálu rusista a politolog Karel Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha 20:19 15. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Xenija Karelinová, kterou ruský soud odsoudil za vlastizradu | Zdroj: Profimedia

Jsou tak vysoké tresty v poslední době obvyklé?

Dlouhé tresty nejsou po začátku plnohodnotné války ničím neobvyklým. Dostávají je lidé za takzvanou diskreditaci armády, kdy jsou opravdu šest až osm let dlouhé. Z tohoto pohledu to tedy samozřejmě není nic tak výjimečného.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s rusistou a politologem Karlem Svobodou.

Tady je u něj patrná určitá instrumentalita, že prostě vymysleli prakticky cokoliv, ale ani to není nic neobvyklého. Připomněl bych případ Jurije Dmitrijeva, kterému dali několik let vězení za šíření pornografie, přitom to bylo opět celé vycucané z prstu. Ta délka tedy nepřekvapuje, ale může mít i jiné důvody, o kterých asi ještě budeme mluvit.

Víme něco víc o Xeniji Karelinové? O jejích názorech na válku na Ukrajině nebo proč byla právě ona vybrána jako odstrašující příklad? Přeci jen dostala 12 let.

Dovolím si tvrdit, že tím hlavním důvodem, proč dostala 12 let, je její americké občanství. Rusové mohou mít zájem na výměně některých svých občanů, tudíž to, že má americké občanství, je velké plus. Na to, abyste někoho vyměnila za někoho, kdo je pro vás zajímavý, mu potřebujete dát dostatečně dlouhý trest.

Dovolím si říct, že tohle je ten hlavní motiv, který Vladimir Putin, respektive Rusko, sledovali. To, jestli vyhlašovala, nebo nevyhlašovala podporu Ukrajině… Ona nijak neskrývá, že je proti válce. Neskrývá ani, že ty peníze šly na dobročinný fond. Z tohoto pohledu určitě není nadšenou stoupenkyní Vladimira Putina – není to ale zase tak, že by třeba podněcovala k povstáním či cokoliv podobného.

Verdikt nabyde právní moci po patnácti dnech, pokud se tedy obhajoba ani obžaloba mezitím neodvolají. Dá se odhadnout, co ji těch následujících 12 let čeká?

Dá se odhadnout, že ji čeká vězení.

Ruský soud posílá na 12 let za vlastizradu ženu do vězení. Věnovala 50 dolarů ukrajinské charitě v USA Číst článek

Co znamená ta trestanecká kolonie s obecným režimem?

Tak trochu záleží na tom, jak se bude chovat, ale je to tak, že ruské vězení není nic příjemného. Nemusím dávat úplně příklad Alexeje Navalného, ale i pro další vězně je to nepříjemné z toho důvodu, že jsou souzeni za politické zločiny.

To jim tam budou dávat „sežrat“, protože mají tento škraloup. Opravdu si ale myslím, že je určena spíš na výměnu než cokoliv jiného.

Říká to i právník Karelinové. Ten minulý týden uvedl, že doufá, že by jeho klientka mohla být v budoucnu součástí výměny vězňů. Kolik takových lidí v ruských věznicích ještě může být? Znamená to taky to, že je v této době pro kohokoliv s pasem západní země nebo Spojených států v podstatě velmi nebezpečné do Ruska jezdit?

Samozřejmě, že to je nebezpečné, protože nikdy nevíte, kdo je váš protějšek, za kterého budou chtít dotyčného vyměnit. Mohu uvést příklad Brittney Grinerovou, která byla vyměněná za Viktora Bouta, obchodníka se zbraněmi. Brittney Grinnerová je taková osoba, která měla dosti růžové brýle, co se týče Putinova režimu.

Zavřeli ji za gram léčivého konopí, nebo tedy nějaké esence, čili zase nesmysl, a přišili jí distribuci narkotik a já nevím co všechno. Opravdu tedy záleží na tom, jak moc jste atraktivní, ale že se kdykoliv může kdokoliv stát objektem takového chycení, je víc než zřejmé.

Ostatně ani Vladimir Putin to při výměně úplně neskrýval. Řekl, že se postarají o další lidi, a případy, které vedly k předchozí výměně, byly podobně pochybné.

Objevují se v této době v Rusku stále nějaké projevy solidarity s Ukrajinou? A pokud ano, dostávají Rusové stejné tresty jako právě ti, kteří mají zahraniční pas?

Rusové opravdu dostávají takhle dlouhé tresty. Jakákoliv možnost, že byste vyjádřili solidaritu s Ukrajinci, je naprosto iluzorní. Lidé se tam dokonce veřejně chlubí tím, že udali tolik a tolik lidí za podporu Ukrajiny nebo jen za zpochybňování logiky války proti Ukrajině.

Projevy solidarity se tak neobjevují. Jiná věc je samozřejmě to, co aspoň část lidí říká doma, a to je nejčastěji ve stylu, že jim to buď je jedno, anebo je to hloupost a neměli to dělat.