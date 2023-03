‚Rusové přistupují k politice jako k počasí: nelze změnit.‘ Příběh tří ruských protiválečných youtuberů

Než Rusko podniklo invazi na Ukrajinu, natáčeli většinou videa o cestování, jídle a kultuře, teď informují o válce. Nataša, Zack a Niki, tři mladí ruští youtubeři, kteří se snaží světu ukázat, že všichni Rusové nejsou stejní. Kvůli tomu, co říkají online, se v Rusku zatýká. „Teď nemůžu natáčet video o tom, jak si užívám život, když moje země zabíjí tisíce lidí,“ shrnuje Zack. Všichni tři ze země loni odjeli, ve své práci ale pokračují dál. Praha/Tbilisi/Hanoi 7:00 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zack (vlevo), Natasha (uprostřed) a Niki (vpravo) | Foto: Koláž iROZHLAS.cz

„Teď vám ukážu, co mám v tašce,“ říká Nataša v jednom ze svých videí, ve kterém paroduje na YouTube oblíbený formát „What´s in my bag“, kdy vlogeři svým sledujícím ukazují, jak si chystají batoh či kabelku do školy nebo na večírek. Nataša natáčí návod, jak se správně sbalit do ruského vězení.

„Nejdřív budete potřebovat power banku, abyste si mohli nabít telefon a zavolat svým právníkům, potom vodu a něco ke svačině, protože ve vězení jídlo nedostanete. Potom vlhčené ubrousky, protože tam nebude sprcha,“ vysvětluje třiadvacetiletá Ruska, která se živí natáčením videí na YouTube. Svůj kanál Natasha's Adventures založila v listopadu 2018 a dnes ho sleduje 372 tisíc lidí.

Ruští influenceři bezprostředně po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022 posloužili jako hlásné trouby kremelské propagandy, když opakovali, že Rusko se brání před rozpínavostí Západu a k útoku na sousední zemi bylo v podstatě donuceno.

Proč se nebavíme o Rusku?

Nataša je ale jiná. Patří do skupiny ruských influencerů, kteří vytváří obsah v angličtině a cílí na zahraniční publikum.

Celý život, kromě desetiměsíčního studijního pobytu v USA, který sponzorovala americká ambasáda v Moskvě, žila na ruském Dálném východě a prostřednictvím videí chtěla světu ukázat, že Rusko není jen Moskva a Petrohrad.

„Byla za tím moje touha vysvětlovat cizincům věci o Rusku. Moje první video bylo o tom, jak se v Rusku slaví Nový rok a Vánoce. Dostávala jsem od diváků dobrou zpětnou vazbu, lidi to zajímalo,“ popisuje Nataša v rozhovoru pro iROZHLAS.cz.

„Cítila jsem vždy, jako kdyby byl plot mezi Dálným východem a Moskvou. Vadilo mi, že vláda Kremlu podfinancovává celý zbytek země,“ vypráví.

V únoru 2022 byla Nataša v posledním ročníku bakalářského studia na vysoké škole v Chabarovsku, největším městě na Dálném východě, které leží 20 kilometrů od hranic s Čínou.

„Když se to 24. února stalo, nevěřila jsem tomu, z Chabarovska se navíc všechno v Evropě zdá vzdálené. Invaze pro mě byla překvapením, jako pro většinu Rusů. Od roku 2014 v ruské televizi běžela protiukrajinský propaganda. Pokaždé, když jsem zapnula televizi, řešila se Ukrajina a jak je to tam špatné. Říkala jsem si, proč se nebavíte o tom, jaké to je v Rusku?“ vzpomíná.

Nataša nikdy nelakovala život v Rusku na růžovo, politickému obsahu se ale začala mnohem více věnovat po ruské invazi na Ukrajinu.

Již dříve se účastnila například protestů na podporu ruského opozičního politika Alexeje Navalného, v prvních dnech po únorové invazi se snažila v Chabarovsku strhávat samolepky s písmenem Z, které se stalo symbolem ruské agrese, či po městě sprejovala nápisy „Ne válce“.

Natašini přátelé mají podobný pohled na situaci jako ona, s kým se ale názorově rozchází, je její rodina.

„Moji rodiče nejsou pro válku, nebo proti válce. Jsou to lidé, kteří žijí ve velmi malém městě, mají typickou sovětskou mentalitu, říkáme tomu homo sovieticus. Je to něco, v čem vyrostli, a je těžké jim vysvětlit, že je normální jít na protest. Oni si myslí: proč lidé v Rusku protestují, copak nevědí, že je policie zmlátí? Berou násilí od policie jako normu,“ popisuje Nataša, která poté, co získala bakalářský titul, odjela do Gruzie.

Co bude dál, neví. Gruzii si vybrala proto, že jako Ruska může v zemí být rok bez víz. Aby mohla cestovat do Evropské unie nebo USA, musela by si podat žádost doma v Rusku, nebo získat trvalý pobyt v nějakém jiném státě.

‚Zrádcům nepomáháme‘

„Mnohokrát jsem tamtudy projížděl a viděl ta kasárna. Těžko si představit, že ti vojáci, kteří tam byli, za pár let budou ti, kteří budou zabíjet civilisty na Ukrajině. To je pro mě prostě… Ne, to nemůže být pravda,“ vypráví jednadvacetiletý ruský youtuber, který si říká Zack, ve videu věnovaném masakrům v Buče a otírá si slzy.

Video nazval „Váleční zločinci z Buči a proč jsem mohl být jeden z nich“. Zack, který se živí natáčením videí na YouTube a výukou ruštiny a kterého sleduje necelých 48 tisíc lidí, pochází stejně jako Nataša z ruského Dálného východu. Právě odtamtud pocházely oddíly ruské armády, které páchaly krutosti v okolí Kyjeva na jaře 2022.

Zackovo domovské město, Komsomolsk na Amuru, je živé z továren na ruské stíhačky Suchoj. Stejně jako Nataša dříve natáčel videa o životě na Dálném východě, s ruskou invazí na Ukrajinu se začal věnovat politice: překládal do angličtiny a komentoval projevy prezidenta Vladimira Putina, natáčel o mobilizaci nebo o „ruském Goebbelsovi“, tedy hlavním Putinově propagandistovi Vladimiru Solovjovovi.

„Teď nemůžu natáčet video o tom, jak si užívám život, když moje země zabíjí tisíce lidí,“ shrnuje prostě. „Jeden z cílů mého YouTube kanálu nyní je, aby se Západ nepřestal zajímat o Ukrajinu,“ podotýká a během rozhovoru pro iROZHLAS.cz má na stěně za sebou ukrajinskou vlajku.

Se svými sledujícími už vybral peníze pro ukrajinské uprchlíky, v Tbilisi, gruzínském hlavním městě, také s dalšími Rusy dobrovolničí v místní organizaci na pomoc ukrajinským uprchlíkům.

Zack měl v září 2022 nastoupit na jednu z moskevských univerzit, jenže poté, co ho na protiválečném protestu pronásledovalo šest policistů, se rozhodl hned na začátku března odjet – také do Gruzie.

Nataša a Zack nejsou zdaleka jediní, kdo si za dočasný nový domov zvolili tuto kavkazskou zemi: jen za první měsíc invaze přicestovalo do Gruzie 30 tisíc Rusů a za rok jich celkem bylo 1,5 milionu. Kolik jich v zemi zůstalo a kolik pokračovalo dál nebo se vrátilo do Ruska, není známo.

Když Zack na podzim kontaktoval univerzitu v Rusku se žádostí o individuální plán, přišla mu odpověď: Zrádcům nepomáháme. Z univerzity ho potom vyloučili a v kampusu otevřeli náborovou kancelář do armády.

„V tomhle případě nejde být neutrální, buď jste pro, nebo proti válce, většina mých příbuzných je pro válku. Lidé mého věku se snaží to neřešit, snaží se dělat, že to neexistuje, že se to neděje. Rusové přistupují k politice jako k počasí: dnes je hezky, zítra je ošklivo, ale na počasí nic nezměníš, tak většina Rusů, i mladých, přemýšlí o válce a politice,“ vysvětluje Zack.

Větší ryby než my

Stejně jako Nataše a Zackovi umožnil opustit zemi příjem z YouTube také 28letému Nikymu Prošinovi, který je nyní ve Vietnamu a Rusko se rozhodl opustit po vyhlášení částečné mobilizace.

„Můj sen vždy byl cestovat po světě, takže to, že jsem odešel z Ruska, je vlastně splněný sen v podobě, jakou jsem nečekal. Invaze pro mě byla překvapení. Před minulým rokem jsem politiku moc neřešil,“ popisuje pro iROZHLAS.cz. Také on začal svým 207 tisícům sledujících namísto lifestylu servírovat pohled do ruských médií a politiky.

Otevřená prezentace názorů online – taková, za kterou v Rusku hrozí vězení – s sebou nese také rizika.

„Lidé mi píšou do komentářů, že mě půjdou udat na policii, protože nejsem patriot a diskredituju ruskou armádu,“ přiznává Niky a dodává: „Nemyslím, že by to někdo udělal, gaučoví bojovníci jsou na to moc líní.“

„Jediné, co nás chrání, je, že jsou větší ryby než my,“ shrnuje Niky střízlivě v jednom ze svých videí.

Niky, Nataša ani Zack se v dohledné době do Ruska vrátit neplánují. Kvůli válce, kremelskému režimu a také kvůli tomu, že nevědí, zda náhodou už nejsou v hledáčku ruské tajné služby FSB.