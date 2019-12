Přední ruské lidskoprávní organizaci hrozí zánik. Proti Memorialu se vede víc než 20 soudních sporů

Zahraniční agent - tak se od roku 2012 v Rusku musí označovat nevládní organizace zařazené na zvláštní seznam a čerstvě to hrozí i jednotlivcům. Týká se to těch, kteří se zabývají politicko-občanskou činností a zároveň za to přijímají peníze ze zahraničí. Pokud by označení chybělo, hrozí jim vysoké pokuty. Těm teď čelí i jedna z nejznámějších lidsko-právních organizací v Rusku Memorial, pro kterou by to mohlo být likvidační. Moskva 18:12 8. prosince 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vojenská přehlídka se na Rudém náměstí uskuteční 7.listopadu, v pozadí je katedrála sv. Bazila v Moskvě. | Zdroj: Reuters

Víc než cokoliv jiného to teď tady v suterénu organizace Memorial, v docela nevelké budově v širším centru Moskvy, připomíná jedno velké staveniště. Všude jsou desky z dřevotřísky, šrouby a další materiál. Už za pár dní tu totiž bude výstava o protižidovské kampani v Sovětském svazu.

Boris Belenkin s Memorialem spolupracuje od jeho počátků v dobách Gorbačovovy perestrojky. Kromě výstav, seminářů a různých diskuzí má na starost taky zdejší knihovnu.

„V knihovně je nějakých zhruba 40 tisíc knih, brožur a ještě všelijakých jiných tištěných materiálů. Hlavně o historii 20. století, o historii východní Evropy. V první řadě jsou to knihy o historii represí, o občanské válce, kolektivizaci, historii disidentského hnutí,“ popisuje pro Radiožurnál.

V depozitáři Memorialu je ale i řada dalších věcí spojených s historií represí. Podle Iriny Galkovové, vedoucí zdejší muzejní sbírky, se sem jeden z vůbec nejzajímavějších předmětů dostal teprve nedávno. Jde o vyšívanou ikonu Bohorodičky, která byla vyrobená v pracovním táboře na území dnešního Ruska okolo poloviny 50. let.

„V táboře, který se nacházel na místě Sarovského kláštera. V té době tam nebyl jenom tábor, ale stál tam i výzkumný jaderný komplex, kde se pracovalo na výrobě atomové bomby. Kde pracoval kdysi Andrej Sacharov,“ vypráví.

Otevřená kritika

Memorial je přední ruskou organizací, která se represemi takto podrobně zabývá. A jak připouští výkonná ředitelka Jelena Žemkovová, nevyhýbá se ani otevřené kritice. „Máme za to, že naše minulost nebyla ideální. Že se stalo hodně příkoří, nespravedlností, hodně věcí zasluhujících vysvětlení. To stačí k tomu, abychom se často ocitli v obtížné pozici,“ říká.

Tuto organizaci zároveň ruské ministerstvo spravedlnosti zařadilo na seznam takzvaných zahraničních agentů. Tedy nevládních organizací nebo médií financovaných z ciziny. Jak namítá Jelena Žemkovová, pro Memorial je to jenom jedna z cest, jak zajistit peníze na provoz.

„Máme různé zdroje financování. Jsme totiž přesvědčení, že pro stálou práci organizace je důležité mít různé zdroje. Naše projekty tak podporují různé fondy, různé veřejně prospěšné organizace, na které se obracíme, a zejména se velmi často uchylujeme k hromadnému financování přímo od lidí.“

Jak namítá, zákony, jako je ten o zahraničních agentech, jsou prý šité na míru takovým nevládním organizacím, jako je právě Memorial. „Je to všechno zákonodárství založené na dávno známém principu: pro přátele všechno - pro nepřátele zákony! Tak u nás funguje zákonodárství,“ dodává.

‚Nepřítel nebo špion?‘

Podle ředitele knihovny Borise Belenkina přitom označení zahraniční agent připomíná doby minulé. „Je třeba pochopit, že v ruštině zahraniční agent nemá žádný jiný význam kromě toho, že je to nepřítel nebo špion,“ doplňuje.

Proti Memorialu se teď u soudů vede víc než 20 procesů za to, že na některých stránkách a sociálních sítích neupozornil na to, že je takzvaným zahraničním agentem. Jak namítá, fakticky tak organizaci hrozí několik trestů za jeden a ten samý prohřešek. „V normálních zemích by se to dalo řešit upozorněním. Možná jednou pokutou. Ale ne 20!“ vysvětluje Jelena Žemkovová. Memorial už dostal pokuty v přepočtu okolo jednoho a půl milionu korun. A očekávají další.