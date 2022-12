Státní Duma ve čtvrtek dostala návrh zákona, který v reklamách zakazuje jiné písmo než azbuku. Podle předkladatele Sergeje Cekova je to nutné, protože slova nepřátel Ruska, jako jsou Velká Británie a Spojené státy, údajně znevažují a znečišťují ruský jazyk a rozmělňují vizuální jednotu ruského národa.

Senátorka a spoluautorka zákona Olga Kovitidiová doplnila, že návrh by se nedotkl latinkou psaných písmen Z, V a O, která používá ruská armáda na Ukrajině. Zákon se podle Koviridiové zaměřuje výhradně na komerční sféru. Tam by dostaly výjimku ze zákazu latinky jen ochranné známky, tedy jména firem nebo produktů.

Kromě toho navrhla ruská vláda minulý měsíc další změny v zákoně o státním jazyce. Ten už dosud doporučoval upřednostňovat ruštinu tam, kde je to možné, například kde je k anglickému slovu k dispozici ruský ekvivalent.

Teď by ale podle zdrojů serveru Vjorstka mohl vzniknout snad až seznam státem povolených slov a zákon by také mohl obsahovat možné postihy za jeho porušení. Podle deníku je Duma může přijmout do konce roku.

Novela se může dotknout širokého množství lidí, ale také nikoho. Uplatňování by mohlo souviset s aktuálními zájmy, tvrdí Vjorstka. Ty podle serveru provázejí i jeho schvalování.

Zákon, problémy, které údajně řeší, a hodnoty, které slibuje hájit, mohou odvádět pozornost od palčivějších problémů, jako jsou válka na Ukrajině nebo růst cen.