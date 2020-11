Rusko stupňuje tlak proti občanské společnosti a opozici. Omezení chystá i proti protestům jednotlivců

Rusko dál stupňuje tlak na občanskou společnost a politickou opozici. Skupina ruských poslanců a senátorů vnesla do parlamentu návrh na další zpřísnění zákona o takzvaných zahraničních agentech. Ten omezuje působení neziskových organizací a médií placených ze zahraničí. V praxi může výrazně omezit i demonstrace jednotlivců. Moskva 14:35 19. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ruští zákonodárci chystají omezení tzv. piket - fronty jednotlivců, kteří se střídají v protestu, by legislativa nově považovala za politický mítink | Foto: Ivana Milenkovičová | Zdroj: Český rozhlas

Jádro návrhu zpřísňuje dopady označení, které mohou udělit ruské úřady organizacím či jednotlivcům financovaných zahraničními garanty. Kromě dodatečných auditů tak již nyní mají takto označení aktéři omezený přístup na jednání státních úřadů či do volebních pozorovatelství.

Nově by však museli jednotlivci či organizace označení povinně uvádět na všech dostupných materiálech - a to například na hlasovacích lístcích, letácích i na sociálních sítích. Za opakované odmítnutí pak návrh hrozí až pětiletým vězením. Kritici zákona upozorňují i na to, že jedinci považovaní za zahraniční agenty sice mohou teoreticky kandidovat do veřejných funkcí, ale samotné vykonávání mandátu umožněno nebude.

Za zahraniční agenty již Rusko označilo například protikorupční fond Alexeje Navalného nebo organizaci Transparency International.

Omezení piket

Jednou z chystaných úprav má být i povinnost pro jedince či organizace financované ze zahraničí získat při pořádání veřejných akcí souhlas ministerstva spravedlnosti - to se má nově vztahovat i na tzv. pikety, tedy protesty jednotlivců, kteří se mezi sebou postupně střídají.

Ty přitom dosud nepodléhaly schválení úřadů, nyní by však mohly být na základě reformy považovány fronty čekajících za politický mítink. Kromě nutnosti povolení by bylo zákonně omezeno i jejich mediální pokrytí. Demonstrace by pak byly zcela zakázány poblíž budov bezpečnostních a záchranných složek.

Podle Rádia Svobodná Evropa tento bod návrhu hlasitě kritizovali opoziční zákonodárci. Vládnoucí strana se podle nich opevňuje a izoluje od nároků a názorů ruské společnosti. Ruská lidskoprávní komisařka Tatyana Moskalková uvedla, že pikety nelze považovat za masové akce a i nadále bude tlačí na ruskou vládu, aby restrikce související s veřejnými demonstracemi uvolnila.

Sociální sítě

Ruští zákonodárci také představili návrh zákona, jenž v případě schválení umožní vládě omezit přístup k americkým internetovým sociálním sítím. A to v případ, že vláda dospěje k závěru, že tyto sociální sítě diskriminují ruská média, píše agentura Reuters.

Autoři návrhu tvrdí, že od domácích médií, například zpravodajské agentury RIA Novosti a televize Russia Today, obdrželi stížnosti. Američtí provozovatelé sociálních sítí Twitter, Facebook a YouTube podle těchto stížností mažou jejich účty nebo je opatřují vlastními popisky.

„Přijetí tohoto návrhu je naléhavé kvůli řadě případů neoprávněného omezování přístupu ruských občanů k informacím v ruských médiích,“ tvrdí autoři navrhovaného zákona. Ke schválení zákona je zapotřebí souhlas obou komor parlamentu a podpis prezidenta Vladimira Putina.

Prezidentův mluvčí Dmitrij Peskov uvedl, že přijetí mechanismu k řešení tohoto problému je nezbytné, konkrétní opatření je ale podle něj zapotřebí pečlivě zvážit.

Podle návrhu by měly ruská generální prokuratura a ministerstvo zahraničí určovat, které internetové platformy omezují přístup k „sociálně důležitým informacím na základě národnosti a jazyka, nebo v souvislosti se zaváděním sankcí vůči Rusku a jeho občanům“. Cenzurní orgán Roskomnadzor bude mít následně právo takové platformy blokovat.

Tlak na opozici

Současná iniciativa v ruské Státní dumě reflektuje dlouhodobou tendenci omezování občanské společnosti, která zesílila po návratu Vladimira Putina do Kremlu v roce 2012. Tlak na opozici se následně ještě zvýšil po loňských protestech v Moskvě a dalších ruských městech.

Už příští rok přitom Rusko čekají parlamentní volby. A statut zahraničního agenta se má vztahovat i na volební kandidáty - toto zpřísnění platí již od loňského podzimu, kdy se rozšířilo z právnických osob a neziskových organizací i na jednotlivce, kteří pro ně pracují.

Svůj záměr kandidovat v nadcházejících volbách navzdory tomu oznámili první opoziční politici - jednou z nich je i blízká spolupracovnice Alexeje Navalného Ljuba Sobolová.