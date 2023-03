Rusko usiluje o zbraně z KLDR výměnou za potraviny, tvrdí Bílý dům. Čeká, že Moskva vyšle delegaci

Rusko by se podle informací Bílého domu mohlo pokusit získat zbraně ze Severní Koreje výměnou za potraviny. Podle agentury Reuters to ve čtvrtek řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby. USA mají podle něj podezření, že takový obchod by se mohl uskutečnit.

Washington 21:32 30. března 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít