Rusové podle USA skrytě rozdali dary za sedm miliard korun politickým stranám a úředníkům v 25 zemích

Rusko skrytě rozdalo 300 milionů dolarů politickým stranám a úředníkům v různých zemích světa. Tvrdí to americké zpravodajské služby. Obsáhle o tom píše například deník The New York Times. Mělo by jít nejméně o 25 zemí. O které jde, ale zpravodajci nezveřejnili. Nejdřív chtějí kontaktovat své protějšky v jednotlivých zemích.

New York 7:29 14. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít