Putin dalších šest let prezidentem. Poslechněte si speciál k povolebnímu dění v Rusku

Politik a státník Vladimir Putin stojí v čele Ruska už osmnáct let. Čtyři roky byl premiérem, čtrnáct let je prezidentem. A nic se na tom nezmění dalších šest let, v čele státu bude do roku 2024. Poslechněte si speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus k povolebnímu dění v Rusku.

Znovuzvolený ruský prezident Vladimir Putin získal po sečtení téměř všech volebních lístků 76,67 procenta hlasů. Volilo ho přes 55 milionů Rusů, oznámila v pondělí ústřední volební komise.

ONLINE: Putina volili tři ze čtyř Rusů. 'Společně se pustíme do velké práce ve jménu Ruska,' slíbil jim Číst článek

Vysokého volebního výsledku mohl podle předsedkyně komise dosáhnout i díky mezinárodní situaci. „Předsedkyně ústřední volební komise Ella Pamfilova jednoznačně řekla, že jedním z faktorů, který přispěl k vysokému volebnímu zisku Vladimira Putina, byla i vlna protizápadních nálad,“ popisuje z Ruska zpravodaj Českého rozhlasu Martin Dorazín.

„Ironicky poděkovala některým západním lídrům za to, že svou protiruskou politikou přispěli k sjednocení ruské společnosti,“ dodává.

V Rusku podle Kateriny Ayzpurvit z ruské redakce zahraničního vysílání Českého rozhlasu ale nešlo o svobodné volby.

„V autoritářském státě nejde mluvit o tom, že by to byly volby. Byl to spíš plebiscit na podporu Putina, protože Putin vybetonoval celou politickou scénu a nemohl se tam objevit žádný pořádný protikandidát,“ upozorňuje Ayzpurvit.

Hosté povolebního speciálu Martin Dorazín

zpravodaj ČRo v Rusku

zpravodaj ČRo v Rusku Katerina Ayzpurvit

redaktorka ruské redakce zahraničního vysílání ČRo

redaktorka ruské redakce zahraničního vysílání ČRo Pavel Fischer

bezpečnostní analytik, bývalý diplomat

bezpečnostní analytik, bývalý diplomat Josef Pazderka

zástupce šéfredaktora Aktuálně.cz a bývalý zpravodaj ČT v Rusku

Podle bezpečnostního analytika, exdiplomata a bývalého kandidáta na prezidenta Pavla Fischera bude zajímavé sledovat, jak volby vyhodnotí pozorovatelská mise Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě.

Zpráva podle něj vypoví hodně nejen o situaci v Rusku, ale i o situaci v samotné OBSE, jejíž schopnost vyslovovat tvrdé a nezávislé soudy o podmínkách voleb byla prý v posledních letech oslabována.

Volbu Rusů naprosto respektuji, říká pak Josef Pazderka, zástupce šéfredaktora Aktuálně.cz a bývalý zpravodaj České televize v Rusku a Polsku.

„Myslím si, že nikdo ze zahraničí nemá právo Rusům mluvit do toho, koho mají volit a koho si vybrali za svého favorita. Problém nastává v momentě, kdy se ta země sama označuje za demokratickou a ctící evropské hodnoty. V ten moment se i na ní vztahují měřítka a kritéria, jako na jakoukoliv jinou evropskou demokratickou zemi. A v těchto kritériích prostě Rusko propadává,“ podotýká Pazderka.

